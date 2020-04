Sta per partire una nuova settimana, la seconda del mese di aprile per tutti e 12 i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 6 aprile 2020 e le previsioni per tutti i segni.

Stelle e oroscopo del 6 aprile: la giornata

Ariete: in amore situazione favorevole, torna protagonista una relazione con una persona del Leone o dei Gemelli. Nel lavoro, se riuscite prendetevi un momento di pausa per capire che scelte mettere in alto.

Toro: per i sentimenti momento in cui sentite una forte agitazione perché alcune promesse non sono state mantenute.

Siete alla ricerca di risposte ad alcune domande. Nel lavoro sarà facile perdere la pazienza visto che in questo momento non sentite riferimenti.

Gemelli: a livello amoroso momento no, il tutto andrà tenuto sotto controllo. Le storie valide saranno rafforzate. Nel lavoro giornata che può partire bene per alcuni e portare un recupero.

Cancro: a livello sentimentale giornata che potrebbe regalare qualche emozione in più. Dovete soltanto cercare di risolvere qualche dilemma interiore. Cercate di rimanere sereni e tranquilli.

A livello lavorativo potete tentare qualcosa di nuovo, ma domani torneranno contrasti.

Leone: per i sentimenti agite con calma, c'è la necessità di recuperare un po' di serenità. Siete agitati e ansiosi. Nel lavoro Saturno in opposizione può portare un cambiamento di incarico o addirittura una chiusura.

Vergine: per i sentimenti ottime opportunità, anche se alcune storie sono messe alla prova. Dovete cercare di superare una certa sfiducia.

Nel lavoro in questi giorni dovete fare il punto della situazione, c'è ancora qualcosa in arretrato da saldare.

Previsioni e oroscopo del 6 aprile

Bilancia: a livello amoroso non sottovalutate gli incontri, Venere ha iniziato un transito che durerà fino al mese di agosto. A livello lavorativo giornata interessante, alcuni potrebbero però rinunciare ad un incarico.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale prima parte della giornata migliore per una storia sentimentale, in particolare se ci sono stati problemi sabato e domenica.

Nel lavoro ancora alcune situazioni devono essere risolte, non tutte le circostanze sono semplici da gestire.

Sagittario: per i sentimenti in questi giorni c'è una piccola crisi da superare, una distanza da colmare. Siete pieni di cose da fare in una storia, questo può rendervi stanchi e nervosi. Nel lavoro chi pensa a qualcosa di nuovo deve mettere in conto una crescita solo tra qualche mese.

Capricorno: per i sentimenti giornata che porta qualche miglioramento, evitate però di pensare a qualcosa di irrealizzabile. Nel lavoro cercate risolvere i problemi in modo graduale, un cambiamento potrebbe sembrare difficile, ma magari risulterà positivo successivamente.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale Marte e Venere sono in buon aspetto, per questo motivo momenti favoriti. Periodo giusto per capire da che parte sta andando il legame. A livello lavorativo restano ancora attivi problemi di tipo economico.

Pesci: in amore Luna che porta un po' di burrasca e momenti difficili. Non mancherà stanchezza, anche se le cose cambieranno. Nel lavoro non è questo il momento di programmare troppe cose insieme. Fate tutto con maggiore calma.