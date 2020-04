Continua il transito fortunato di Venere in Gemelli nell'Oroscopo di lunedì 6 aprile. Grazia e fascino sono garantiti dall'astro dell'amore che sprigiona sensazioni simpatiche e affettuose, anche se un po' mutevoli e superficiali. Anche la Bilancia, Leone, Ariete e Acquario sono investiti da questo influsso intenso e avventuroso, mentre la presenza di Luna in Vergine propone sensazioni intriganti nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo di lunedì

Ariete: l'influenza dei Nodi lunari posizionati in Cancro può rendervi eccessivamente ambiziosi e sprigionare un'immediatezza nell'attuare i desideri tenuti in cantiere.

Anche Saturno e Marte spingono all'azione, mentre Venere veglia sull'amore in maniera più equilibrata e armonizzando questa fretta di emergere.

Toro: rompete i ponti con il passato e apritevi al presente, iniziando un nuovo percorso amoroso o approfondendo con maggiore slancio quello già in atto. Un problema amoroso che vi sta affliggendo da tempo è in via di risoluzione.

Gemelli: la presenza di Venere nel segno sprigiona una simpatia che non passa di certo inosservata. Siete anche molto affascinanti e desiderosi di mettervi in mostra, affermando quanto valete.

Tuttavia l'astro dell'amore nella vostra casa astrologica, tende a rendervi mutevoli negli affetti poiché volubili e incostanti.

Cancro: alcuni sogni sono impossibili da realizzare e ve ne state rendendo conto. Mercurio dai Pesci introduce novità entusiasmanti per la sfera affettiva, quindi accogliete queste sorprese aprendo la porta del cuore in maniera più spontanea e fiduciosa. E ricordate di non essere troppo permalosi.

Leone: l'influenza di Venere dai Gemelli si fa sentire e rifuggite le complicazioni amorose, adottando un atteggiamento piuttosto schivo e superficiale. Forse avete paura di soffrire e di essere delusi, ma ricordate che Sole elargisce ottimismo e un nuovo entusiasmo molto stimolante per l'amore.

Vergine: investite impegno nelle occupazioni che svolgete e portate avanti i progetti con coraggio. Luna influisce positivamente e fa prendere le decisioni giuste.

Anche se non garantiscono i risultati attualmente, vi gratificano in un prossimo futuro. Forse sono in arrivo ritorni in amore, ma siete sicuri di desiderare ciò realmente?

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la spinta ad amare è molto spiccata con Venere e Marte in trigono che sprigionano influssi appassionati e molto intensi. Attenzione però a esternare ciò che provate nel modo giusto, incanalando le energie dinamiche ed esteriorizzandole in modo armonioso, altrimenti ne soffrirete.

Scorpione: attenzione a non cristallizzarvi in schemi obsoleti che possono creare tensione in amore.

Marte incrocia una quadratura rigida con Urano, ma che preannuncia anche un cambiamento. Se lo accettate, rivoluzionate la vostra vita in maniera radicale. Valutate dunque il da farsi.

Sagittario: allargate i vostri orizzonti mentali e non siate troppo precipitosi nei confronti dell'amore. Alcuni di voi possono essere pervasi da rimpianti e rimorsi, ma Sole riscalda il cuore dall'Ariete e chiede di rimettervi in gioco in amore con intraprendenza e nuovo entusiasmo.

Capricorno: ritorna la possibilità di chiarire con una persona che vi sta a cuore. Possono arrivare telefonate o contatti sul web, ma le stelle consigliano di non farvi influenzare da futili dubbi che possono mettere a repentaglio una storia che sta per prendere il volo.

Acquario: Saturno e Marte sono in quadratura con Urano dal Toro e creano una tensione insopportabile. Avete i nervi a fior di pelle e scattate per un nonnulla, forse perché bisognosi di cambiare alcune strutture abitudinarie ormai obsolete.

Pesci: Mercurio e Nettuno nel segno garantiscono belle novità, quindi bando alla pigrizia e cogliete le occasioni al volo. In amore siate ottimisti poiché potete risolvere una questione che sta a cuore. La fortuna sorride anche con l'attuazione dei progetti tenuti in cantiere.