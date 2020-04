La seconda settimana di aprile entra nel vivo. Sta per arrivare l'Oroscopo e le previsioni del 7 aprile 2020 per tutti i segni, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Astri e stelle del 7 aprile 2020: la giornata

Ariete: in amore giornata stancante per colpa della Luna in opposizione, ci vuole prudenza, meglio non tornare a vecchie discussioni. Nel lavoro non mancano i contrattempi, in questo momento è necessario contenere le spese di troppo.

Toro: per i sentimenti giornata migliore per tutte le relazioni nate negli ultimi mesi.

Qualcuno potrebbe andare in crisi se si vive una storia da tanto tempo. Nel lavoro, nonostante il momento, le vostre scelte risulteranno vincenti, avrete la possibilità di fare qualcosa in più.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole che porta un buon successo, condizione interessante per tutto. Nel lavoro evitate discussioni inutili con alcune persone perché non ne vale la pena al momento. Forza per il fisico.

Cancro: in amore giornata migliore per parlare in una coppia. Possibile polemiche, ma se ne uscirà vincitori.

Alcune questioni non permettono di essere sereni. A livello lavorativo cielo che torna attivo, qualcuno ha già in mente un nuovo progetto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è possibile vivere emozioni vere. Vi sentite nervosi, qualcuno potrebbe aver deluso una vostra aspettativa. Nel lavoro c'è ancora qualche tensione da risolvere, difficoltà riguardo l'organizzazione delle attività.

Vergine: in amore, per le coppie che hanno discusso bisogna evitare qualsiasi tipo di tensione.

Giornata non esaltante, in particolare nel pomeriggio. Nel lavoro la voglia di fare non manca e Giove è favorevole. Le occasioni non sono del tutto perse.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è ancora qualche turbamento, la Luna del segno porta agitazione. A livello lavorativo non si vive di un periodo di grandi novità, ma potreste comunque cambiare un percorso sbagliato del passato.

Scorpione: a livello sentimentale Venere neutrale vede questo momento migliore per stare accanto alla persona amata. Intrighi con una persona dei Gemelli. Nel lavoro siete in attesa di una chiamata importante, avete voglia di fare qualcosa in più.

Sagittario: per i sentimenti questa è la giornata giusta per stare accanto alla persona che amate. Il futuro porta novità positive. Nel lavoro è possibile un momento di alta tensione che dovrete superare, non date spazio ai pensieri negativi.

Capricorno: per i sentimenti attenzione a non mettervi contro persone che hanno creato problemi di recente.

Chi vive una situazione complessa deve cercare di superarla. A livello lavorativo, se dovete portare avanti questioni importanti cercate di fare attenzione.

Acquario: in amore un problema degli inizi del mese si può recuperare. Le emozioni che nascono adesso sono positive. Nel lavoro dovete risolvere i problemi nati nel corso degli ultimi giorni di marzo. Fisico in represa.

Pesci: in amore momento positivo, la Luna non è più opposta e arrivano pensieri migliori. Nel lavoro evitate di andare incontro a cambiamenti importanti se non per una giusta causa.