L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 7 aprile approfondisce l'entrata di Luna in Bilancia che dà il via a sensazioni affettuose e al tempo stesso passionali. In questo segno zodiacale governato da Venere, l'affettuosità diventa più profonda e fa sì che non solo la Bilancia ma anche il Sagittario, Leone, Gemelli e Acquario diano il massimo per esternare sensazioni davvero romantiche. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Luna rema contro poiché in opposizione dalla Bilancia e l'amore diventa più incostante e superficiale.

Sole, Marte e Saturno insinuano un dubbio e puntano un riflettore più sull'affermazione di voi stessi che sugli obiettivi da perseguire in due.

Toro: Luna esorta ad aprirvi di più al dialogo con il partner. Così potete spiegare le vostre motivazioni e magari riflettere su alcune idee che non sono sostenute dalla persona amata. Una nuova evoluzione è alle porte, dovete solo approfondire le sensazioni che provate andando oltre la superficialità.

Gemelli: l'influsso di Luna dalla casa astrologica della Bilancia trasforma l'amore e lo rende più profondo ed equilibrato.

Il rapporto affettivo si solidifica ulteriormente grazie alla presenza di Venere nel segno che sprigiona sensazioni empatiche e comprensive nei confronti del partner.

Cancro: siete molto romantici con Luna favorevole dalla casa astrologica del matrimonio. Approfondite con sempre maggiore slancio le sensazioni a due e ricordate che stanno per arrivare buone notizie per voi. Bando alla noia quindi e lasciate fluire le emozioni come un fiume in piena.

Leone: Sole dall'Ariete carica di energia positiva e vi fa dare il meglio di voi, facendovi imporre le idee in coppia. Attenzione però a non esser troppo permalosi a causa di un'opposizione saturniana che insieme a Marte, può sprigionare il desiderio di stare al centro dell'attenzione in coppia.

Vergine: questo è il momento giusto per chiarire in amore e riconquistare il vostro partner. Se la situazione è in bilico da un po', riuscite a ricongiungervi alla persona amata in maniera felice.

Combattete con forza per raggiungere i vostri obiettivi, senza scoraggiarvi nei confronti delle avversità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna molto protagonista della scena brilla nel segno e punta un riflettore sull'affettività, che diventa più armoniosa ed espansiva in coppia. Via libera alle emozioni delicate e sensibili con questa luna degli innamorati.

Scorpione: alcuni impegni distolgono dall'amore ma ricordate di non trascurare il partner, che ne risente di questo vostro allontanamento. L'intuito lunare risulta fondamentale per risolvere eventuali problemi che pesano sulla coppia.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dal cielo astrologico della Bilancia e rende gli affetti più stabili ed equilibrati. Voi single siete investiti da una diplomazia che fa intuire dove trovare il rifugio ideale per il vostro cuore.

Capricorno: attenzione ad alcune emozioni troppo prepotenti, sprigionate da Plutone e Luna in quadratura che possono far prendere delle decisioni troppo avventate. Impulsi estremi momentanei possono creare inconvenienti in coppia. Piuttosto cercate di capire la natura di queste sensazioni, investendole al meglio nella relazione a due.

Acquario: la presenza di Luna in Bilancia influisce positivamente sull'amore, garantendo un nuovo dinamismo che fa concretizzare i sogni con successo e maggiore sensibilità.

Coraggiosi e caldi nei confronti della persona amata, esigete affetto ma siete anche molto generosi ricambiando l'affettuosità in maniera spontanea.

Pesci: alcuni problemi in coppia offuscano il cielo amoroso, ma sono risolvibili con la calma e la pazienza, pronunciando parole meno taglienti e più consapevoli di ciò che provate per la persona amata. Per voi single possono giungere risposte determinanti per risolvere una situazione rimasta in sospeso.