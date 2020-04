Durante la giornata di mercoledì 13 maggio 2020 la riflessione riguardo gli affetti la farà da padrone per quanto riguarderà il segno del Sagittario, mentre la serenità sarà la parola chiave del mercoledì dell'Ariete e dello Scorpione, il quale ne approfitterà per trascorrere del tempo con il proprio partner.

La Vergine finalmente respirerà un'aria di allegria come non la si vedeva da tempo, ma il Capricorno dovrà affrontare delle situazioni problematiche riguardo al loro ambito economico e burocratico.

Di seguito le previsioni astrali della giornata per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Gemelli conflittuale

Ariete: avrete molta più serenità rispetto alle giornate precedenti. Questo sarà possibile grazie alla presenza del vostro partner che saprà come supportarvi e consolarvi al meglio. Ottimi anche i rapporti con gli affetti.

Toro: qualche parola di troppo potrebbe rompere gli equilibri che si sono venuti a formare durante le prime giornate della settimana. Attenzione ad eventuali gelosie che potrebbero emergere immotivatamente.

Gemelli: purtroppo entrerete in un conflitto con il partner per questioni finanziarie e con tutta probabilità non avrete molte prospettive di fare pace prima della sera. Dovreste essere più pazienti.

Cancro: sarete di malumore, fiacchi e pieni di una negatività che sicuramente potrebbe compromettere il lavoro se rischierete di portarla con voi. Un consiglio di un amico vi farà bene, senza dubbio.

Leone testardo

Leone: la testardaggine sarà un grande vantaggio per voi, ma un grande problema per i colleghi. In famiglia questa ostinazione sarà molto più facilmente contrastata da un membro vicino della famiglia.

Vergine: sarete positivi ed energici, ma anche decisamente allegri e divertenti con i colleghi e con gli amici. Per molte persone sarà una delle poche volte che vi vedranno così spensierati e felici.

Bilancia: in amore ci sarà una affinità molto forte, che vi porterà ad essere più concilianti e anche generosi verso la vostra dolce metà. Un po' di nostalgia potrebbe affiorare in serata, specialmente in solitudine.

Scorpione: sarà una di quelle giornate in cui i momenti sereni saranno più frequenti e meno mutevoli. Molte opportunità di fare amicizia finiranno nel migliore dei modi, le occasioni di flirt meno.

Sagittario perplesso

Sagittario: avrete delle perplessità in merito a qualcuno che pensavate di conoscere bene, ma che invece ha spesso dimostrato un atteggiamento inedito rispetto alla sua persona.

La riflessione sarà essenziale.

Capricorno: dovrete rivedere alcuni passaggi dei vostri progetti professionali con un rigore più forte e deciso, senza lasciarvi andare ad una sicurezza troppo marcata. Sarà necessaria la massima concentrazione.

Acquario: potreste essere ripresi da un collega o dal capo che una mancanza molto preoccupante in merito ad un passaggio del vostro lavoro che non avreste dovuto ignorare. Un po' di attenzione e dedizione in più sarà ottima.

Pesci: un po' di rabbia si affaccerà nella vostra mente a causa di un ricordo, ma dovrete necessariamente ricacciare indietro questa sensazione per pensare esclusivamente al vostro presente.