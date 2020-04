Una nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le stelle e l'Oroscopo di giovedì 9 aprile 2020. Di seguito amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno 9 aprile per gli ultimi segni dello Zodiaco

Ariete: in questa giornata vivrete un momento di energia, soprattutto nella mattinata. In campo professionale qualcuno è in attesa di una risposta. Per quel che riguarda il campo amoroso potreste vivere una buona emozione.

Toro: in amore state vivendo una situazione astrologica particolare, qualcuno non ha le idee chiare.

Nel lavoro, con la Luna in opposizione potrebbero esserci dei disagi.

Gemelli: giornata di agitazione per il segno. In campo professionale potreste far valere le vostre idee. In amore le coppie possono riavvicinarsi.

Cancro: nel lavoro le situazione ancora in sospeso possono essere concluse. In campo sentimentale con la Luna in ottimo aspetto, sarà possibile chiarire alcune situazioni.

Leone: in questa giornata bisognerà gestire le situazioni con serenità. In amore siate prudenti per quel che riguarda i nuovi rapporti.

A livello lavorativo è possibile che dobbiate superare delle crisi.

Vergine: giornata di nervosismo per il segno. In campo lavorativo è probabile che ci siano dei cambiamenti. In amore se ci sono delle situazioni da chiarire fatelo al più presto.

Oroscopo per tutti i segni zodiacali

Bilancia: bella situazione astrologica per il segno soprattutto per quel che riguarda l'amore. Vi sentite pronti ad entrare in azione, le incertezze sono minori.

Per quel che riguarda il campo professionale, qualcuno potrebbe anche decidere di cambiare rotta.

Scorpione: con la Luna nel segno potrete vivere delle belle emozioni. In setata è possibile però che vi sentiate nervosi. In campo professionale se ci sono degli accordi, studiateli al meglio prima di accettarli.

Sagittario: in questa giornata cercate di non stancarvi troppo, a livello salutare vivrete un recupero nei prossimi giorni.

Nel lavoro sono molte le tensioni da gestire, queste potrebbero anche riversarsi in campo sentimentale. In amore vi sentite infatti agitati, cercate di eliminare l'ansia.

Capricorno: momento di incertezza per il segno, non mancheranno delle tensioni. In campo lavorativo è un periodo di calo, alcune situazioni potrebbero rivelarsi problematiche. In amore soluzioni in vista per chi sta vivendo un momento difficile con il partner.

Acquario: giornata stancante per i nati Acquario. In amore se un rapporto non funziona potreste decidere di concluderlo. A livello lavorativo siate pazienti.

Pesci: con Venere contraria potreste vivere delle difficoltà per la vostra relazione.

In campo lavorativo siate prudenti e riflettete prima di prendere una decisione.