Sabato 4 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Leone mentre il Sole stazionerà sui gradi dell'Ariete. Plutone e Giove permarranno in Capricorno come Marte assieme a Saturno che continueranno la loro orbita in Acquario. Infine Venere sarà nel domicilio dei Gemelli, nel frattempo Urano proseguirà il suo moto in Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario ed Acquario, meno entusiasmante per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro a gonfie vele. Le effemeridi odierne favoriranno presumibilmente le vicende professionali dei nativi, sopratutto per chi tra loro svolge mansioni di maggiore responsabilità, in quanto diverrà più facile la gestione dei suddetti.

Qualche scaramuccia col partner verso sera sarà da mettere in conto.

2° posto Leone: prospettive cambiate. Venere sbarcando in Gemelli formerà uno sfavillante quadruplo trigono nell'asse Aria-Terra che potrebbe far ampliare la prospettiva dei nativi, come d'altronde Urano in segno fisso suggerisce già da metà 2019.

3° posto Sagittario: opportunità professionali. Sul versante lavorativo, grazie al favorevole spostamento di Saturno avvenuto qualche giorno fa, potrebbero palesarsi delle nuove ed interessanti novità che, per essere sfruttate al meglio, andrebbero conservate in un 'cassetto' per attuarle al momento opportuno.

I mezzani

4° posto Gemelli: relax. Sia i Luminari che Venere si troveranno in felice aspetto per i nativi che, però, dovranno fare i conti con gli ostici passaggi del terzetto Urano-Marte-Saturno che suggeriranno di staccare momentaneamente la spina dal tran tran quotidiano. Così molti nati Gemelli decideranno di dedicarsi al relax più assoluto in questo primo giorno del weekend, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

5° posto Ariete: sereni. Le giornate appena trascorse sono state per molti nativi ansiose e problematiche ma, fortunatamente, questo sabato il clima nel focolare domestico volgerà, con tutta probabilità, al bello ridonando serenità all'ambiente domestico e, di conseguenza, al rapporto di coppia. Lavoro in stand-by.

6° posto Pesci: intuitivi. Mercurio e Nettuno congiunti e sollecitati dalla propulsiva Venere in Gemelli doneranno presumibilmente ai nati del segno straordinarie capacità intuitive, che li aiuteranno ad ottimizzare il lavoro con grande soddisfazione di capi e colleghi.

7° posto Scorpione: amore flop. Sia i single che gli accasati del segno dello Scorpione potrebbero risentire delle poco concilianti effemeridi odierne, le quali renderanno il clima gelido, quasi anaffettivo, nel mènage amoroso. Sarà ben contare sino a dieci prima di proferire parola in modo da scongiurare inutili e controproducenti battibecchi con l'amato bene.

8° posto Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze lavorative e pratiche a cui dovrebbero adempiere i nativi quest'oggi. Delegarne alcune e procrastinarne altre li aiuterà a scongiurare lo stress.

9° posto Capricorno: testardi.

Malgrado l'evidenza gli dia torto, i nativi quest'oggi potrebbero avere il prosciutto sugli occhi ostinandosi a voler aver ragione ad ogni costo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fuori fase. Ai nati Cancro questo sabato probabilmente sembrerà di darsi parecchio da fare ma ottenere ben poco in cambio, in termini di gratifiche finanziarie e morali. Amareggiarsi, però, non sarà la soluzione per venir fuori da questo momento d'impasse. Pomeriggio di probabili litigi con figli o parenti stretti.

11° posto Toro: lavoro sottotono. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto sul fronte professionale dei nativi, sopratutto per i nativi della seconda e terza decade che dovranno rapportarsi a clienti dal carattere poco conciliante.

Eventuali discussioni chiarificatrici con l'amato bene avranno il favore degli Astri durante le ore mattutine.

12° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico in casa Vergine risentirà, c'è da scommetterci, delle angolazioni avverse di Venere e Saturno che esigeranno un'accurata revisione del bilancio, così che possano scongiurare sorprese poco gradite.