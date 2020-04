Un nuovo mese primaverile è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Di seguito le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per vivere al meglio e gestire le giornate e le settimane presenti nel mese di aprile 2020. L'ultimo periodo è stato particolarmente stancante per voi, nonostante la protezione di diversi pianeti, avete vissuto dei momenti di nervosismo che vi hanno creato delle agitazioni, che si sono riversate a livello psicofisico.

Nel lavoro non sono mancati discussioni con i collaboratori, mentre in campo sentimentale alcune coppie hanno vissuto delle problematiche.

Astrologia del mese di aprile per i nati sotto il segno dello Scorpione

Nel mese di aprile i nati sotto questo particolare segno vivranno una fase di ripresa rispetto al mese precedente. Maggiore forza giungerà in particolare a partire dalla terza settimana del mese, evitate quindi di agitarvi e aspettate fiduciosi di ottenere delle soluzioni ai vostri problemi.

Cercate di non arrabbiarvi, in particolare nelle prime giornate del mese, così la vostra serenità psicofisica potrà migliorare. Maggiore vitalità e buona energia si otterrà nei prossimi mesi, quando il recupero potrà essere completo. A livello amoroso Venere non sarà più in opposizione per questo motivo riuscirete a gestire al meglio le vostre relazioni. In campo lavorativo con Marte dissonante non sarà semplice esprimere la propria opinione senza iniziare delle polemiche.

Scopriamo di seguito nel dettaglio l'oroscopo con amore e lavoro per lo Scorpione.

Previsioni a oroscopo di aprile il lavoro dello scorpione

Alcune situazioni lavorative è probabile che siano giunte al limite, risulterà quindi inevitabile cambiare la vostra posizione. In questo mese se ci sono delle problematiche da affrontare, non chiudetevi in voi stessi, ma esponentele per poter trovare una soluzione.

Con Saturno dissonante non mancheranno delle giornate cariche di insoddisfazione, in particolare nella parte centrale del periodo. Cercate di organizzare al meglio il vostro operato, riuscirete così a portare avanti i vostri progetti, seppur con prudenza.

Astri e stelle di aprile: l'amore dello Scorpione

Periodo di recupero in campo sentimentale, se ci sono state delle crisi nelle relazioni nei mesi precedenti, riuscirete a trovare un punto di incontro con le persone che amate. Potrebbero esserci delle conferme, anche se alcune tensioni è possibile che nascano nelle coppie nate da poco tempo: vorreste dedicare più tempo al vostro rapporto per poterlo saldare.

Nei prossimi mesi ci sarà un buon recupero, riuscirete a comprendere la direzione che volete dare al vostro rapporto.