Giovedì 9 aprile 2020 sul piano astrologico la Luna sosterà in Scorpione, mentre il Sole sarà nell'orbita dell'Ariete. Saturno e Marte proseguiranno il loro moto in Acquario come Giove e Plutone che permarranno in Capricorno. Infine Mercurio e Nettuno stazioneranno in Pesci e Venere sarà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Vergine, meno roseo per Pesci e Bilancia.

Sul podio

1° posto Gemelli: energici. Il bottino energetico in casa Gemelli sarà, con ogni probabilità, stracolmo e tali forze saranno indirizzate nel settore professionale, con conseguenti e meritate gratifiche al seguito.

2° posto Vergine: shopping. Giovedì i nati del segno potrebbero volersi concedersi l'acquisto di un oggetto online, malgrado la quadratura Urano-Luna suggerisca di non eccedere con le spese.

3° posto Toro: determinati. Battere i pugni sul tavolo per ribadire le proprie idee non è quasi mai la scelta migliore, ed i nativi ne potrebbero fare un mantra mettendo in campo la tenacia, seppur con i dovuti modi.

I mezzani

4° posto Capricorno: prospettive mutate. Continua il periodo di trasformazione, volente o nolente, dei nati Capricorno che questo giovedì, complice la pungente Luna d'Acqua opposta ad Urano e quadrata a Marte potrebbero rendersi conto che un rapporto interpersonale ha oramai fatto il suo tempo.

5° posto Sagittario: dubbiosi. Una giornata altalenante si prospetta per i nati del segno, i quali saranno immersi in molteplici dubbi circa il loro futuro professionale.

6° posto Leone: confusi. C'è un doveroso distinguo da fare per il segno del Leone questo giovedì, ovvero tra le prime due decadi e la terza. Prima e seconda decade, infatti, saranno presumibilmente alle prese con 24 ore dove il focus sarà sulla famiglia originaria, mentre la terza decade avrà maggiore libertà di azione e potrà concentrarsi sulle faccende professionali.

7° posto Bilancia: invadenti. I Luminari in angolazione poco conciliante renderanno probabilmente i nativi decisamente invadenti con le persone care, tanto che partner e figli potrebbero fargli una sonora lavata di capo.

8° posto Cancro: bizzosi. Basterà una minuzia per far emergere la rabbia dei nativi in questa giornata, a causa della Luna nel loro Elemento ma bersagliata dal Sole, Marte ed Urano che li renderà oltremodo nervosi.

9° posto Acquario: fiacchi. Le energie e la voglia di fare che ne consegue potrebbero latitare questo giovedì per i nati del segno, i quali prediligeranno starsene in panciolle rimandando le faccende domestiche ad un'altra giornata.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: fuori giri. Per quanto impegno possano metterci durante questa giornata, i nativi difficilmente caveranno un ragno dal buco e ciò potrebbe scoraggiarli parecchio.

11° posto Pesci: pessimisti. La giornata avrà buone chance di mettere in evidenza la voglia di mondanità dei nativi che, non potendo essere soddisfatta a causa dell'emergenza sanitaria in atto, li farà scivolare in un pessimismo reiterato.

12° posto Ariete: indisponenti. Intavolare una discussione coi nati Ariete potrebbe rivelarsi un'ardua impresa, che amici e partner, capendo l'antifona, eviteranno di intraprendere vista l'evidente indisposizione che emaneranno.