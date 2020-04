L'oroscopo sull'amore di coppia del 7 aprile svelerà gli elementi che caratterizzeranno la relazione amorosa dei 12 segni zodiacali. I corpi celesti, infatti, secondo la moderna astrologia, possono influenzare in modo marcato emozioni e sentimenti di ciascuno di noi. Ogni congiunzione, opposizione e transito permetterà di comprendere come determinate sensazioni evolveranno nel corso della giornata.

Il pianeta che più rappresenta l'amore è Venere, esso si troverà nel segno dei Gemelli, in trigono a Marte e in trigono a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo per la sorprendente giornata di martedì 7 aprile.

Previsioni zodiacali sull'amore di coppia del 7 aprile: fascino per l'Ariete, Gemelli dubbioso

Ariete: sarà una giornata all'insegna del fascino e dell'eleganza. Il vostro partner non potrà fare a meno di notare i vostri cambiamenti e di sentirsi attratto da voi. Una forza irresistibile lo spingerà tra le vostre braccia fino a travolgerlo completamente. Avrete voglia di stuzzicare e di farvi desiderare, non cederete subito alle lusinghe, ma preferirete prendervi del tempo per sedurre.

A livello emotivo il legame con il partner si fortificherà fino a creare grande sintonia e cooperazione. L'oroscopo suggerisce ai single di affrontare la timidezza senza remore, forse, una conversazione speciale vi stupirà.

Segno maggiormente compatibile: Sagittario.

Toro: non sarà una giornata, particolarmente, romantica, infatti la vostra mente tenderà a concentrarsi maggiormente su questioni pratiche.

Il partner, forse, cercherà di attirare l'attenzione attraverso piccoli dispetti quotidiani, ma voi sarete poco inclini a stare al gioco. Preferirete conversare con la persona amata in modo da dare vita a un rapporto di complicità mentale più che emotiva. L'oroscopo suggerisce ai single di non tentare di realizzare i loro desideri amorosi: arriverà il tempo giusto per mostrare tutte le vostre qualità attrattive.

Segno maggiormente compatibile: Ariete.

Gemelli: non sarà il momento più opportuno per compiere scelte in campo amoroso. Il vostro animo intuitivo vi permetterà di analizzare nel dettaglio i comportamenti altrui, ma vi sentirete, anche, impossibilitati ad agire. Dubbi e indecisioni vi accompagneranno per l'intera giornata e vi spingeranno a rifiutare qualsiasi rapporto con il genere opposto. L'oroscopo consiglia di avvicinarvi con calma alla persona amata, evitate discussioni o temi spinosi e privilegiate dolci chiamate telefoniche. La sincerità sarà la vostra migliore arma per rendere più solido il rapporto, meglio stare alla larga da argomenti dei quali non vi sentiti certi di voler parlare.

Segno maggiormente compatibile: Bilancia.

Cancro: avrete voglia di sperimentare un legame particolare con la persona amata, sarà il momento giusto per iniziare a fare progetti e per aumentare il livello di relazione. Passione e desiderio lasceranno il posto a un amore più mentale, basato sul senso di fiducia e di complicità reciproca. Potrebbero essere delle piccole discussioni per quanto riguarda la gestione delle faccende domestiche, ma se riuscirete a non farvi travolgere dalla furia tutto si risolverà. L'oroscopo suggerisce di ascoltare la vostra dolce metà, non solo con le orecchie, ma anche con il cuore perché, forse, proverà la necessità di farvi confidenze importanti.

Segno maggiormente compatibile: Leone.

Predizioni sull'amore di coppia del 7 aprile: Leone coinvolgente, discussioni per la Vergine

Leone: la vostra energia scoppiettante si mostrerà anche a livello sentimentale. Avrete modo di coinvolgere il partner nelle vostre iniziative e di coinvolgerlo sia a livello mentale che fisico. Eros e dolcezza daranno vita ad un mix esplosivo che vi renderà affascinanti oltre ogni limite. La persona desiderata non potrà fare a meno di posare la sua attenzione su di voi per cercare di conoscervi meglio. L'oroscopo suggerisce di mettere da parte l'eccessiva esuberanza a favore di una maggiore empatia.

Attenzione a non esagerare con l'impazienza, in amore, come in tutti gli altri campi della vita, occorrerà tenacia e pacatezza.

Segno maggiormente compatibile: Toro.

Vergine: sarà una giornata caratterizzata da umore altalenante, farete fatica a controllare le vostre emozioni e ad esprimere ciò che provate realmente. Il partner potrà apparirvi distante e poco incline a soddisfare le vostre esigenze. L'oroscopo consiglia di non forzare troppo la mano, cercate di godervi i piccoli momenti insieme e di analizzare bene la situazione. Contrasti d'opinione potrebbero rendere più complessa la comprensione reciproca.

Attenzione a non seguire consigli amorosi di chi prova invidia nei vostri confronti, la cosa migliore è sempre parlarne con il partner per arrivare ad un compromesso.

Segno maggiormente compatibile: Leone.

Bilancia: sarete invasi da un sentimento del tutto nuovo, avrete voglia di tornare a mettervi in gioco in ambito sentimentale e di conquistare la persona amata. La cura per i dettagli sarà fondamentale nella sfida di seduzione che porterete avanti, ma attenzione a non aumentare troppo il livello di tensione. Se riuscirete a creare la giusta atmosfera il partner verrà travolto dal desiderio e non potrà fare a meno di restarvi accanto.

Alle conversazioni profonde preferirete parole più semplici, ma incisive, capaci di fare breccia nel cuore della persona amata. Verso le ore pomeridiane, forse, ci saranno delle piccole incomprensioni.

Segno maggiormente compatibile: Gemelli.

Scorpione: sincerità e autenticità saranno i due elementi principali di questa giornata. Avrete voglia di parlare a cuore aperto con il partner e di risolvere le recenti incomprensioni. Forse, non verrete capiti completamente, ma il raggiungimento di un compromesso potrà ripristinare la giusta atmosfera romantica tra voi. L'oroscopo suggerisce di non opporre resistenza e di lasciarvi andare a qualche momento di tenerezza.

Qualche dubbio potrebbe cogliervi impreparati durante le ore serali, la cosa migliore da fare sarà analizzare, nel dettaglio, le vostre emozioni e capire cosa volete veramente.

Segno maggiormente compatibile: Pesci.

Previsioni astrologiche sull'amore di coppia del 7 aprile: Capricorno riflessivo, Pesci sognatore

Sagittario: avrete voglia di dedicare spazio ai vostri sogni amorosi. Desidererete realizzare i vostri progetti di coppia e, forse, ne parlerete con il partner. La persona amata potrebbe non essere incline a soddisfare le vostre richieste, magari per la presenza di dubbi. L'oroscopo consiglia di non perdere la pazienza e di cercare di rafforzare il feeling che c'è tra voi.

Vale la pena provare a creare un'atmosfera carica di romanticismo e di eros, in questo sarà fondamentale lo studio delle reazioni del partner. Attenzione a dare il giusto peso alle parole, un eccesso di collera immotivata potrebbe rovinare il lavoro fatto durante la giornata.

Segno maggiormente compatibile: Gemelli.

Capricorno: forse, tenderete a isolarvi e a evitare di cercare le attenzioni del partner. Sarà un momento di grande riflessione sentimentale e ciò potrebbe spingervi a chiudervi a riccio. L'oroscopo consiglia di intavolare una discussione di coppia in cui poter esprimere i vostri dubbi e perplessità.

Fondamentale sarà creare empatia con il partner, se riuscirete a farlo nel modo corretto la situazione potrà avere una risoluzione positiva. Attenzione ai cambiamenti repentini delle emozioni, che potrebbero influire negativamente sulla vostra relazione. Per i single, non sarà il momento giusto di abbandonarsi a dichiarazioni amorose.

Segno maggiormente compatibile: Vergine.

Acquario: sarà un momento fondamentale per la vostra relazione di coppia. Incomprensioni e dubbi, forse rovineranno il vostro umore, ma se farete il punto della situazione potrete risolvere molte questioni irrisolte. Durante le ore pomeridiane potreste provare il desiderio di rimanere con voi stessi, la persona amata potrebbe non accettare di buon grado la vostra decisione e rimanerci male.

L'oroscopo consiglia di agire solo dopo aver spiegato cosa vi passa per la testa: cercate di evitare qualunque tipo di fraintendimento.

Segno maggiormente compatibile: Acquario.

Pesci: fantasia e originalità si mostreranno anche nella relazione di coppia. Avrete voglia di immaginare il futuro e tutti i dettagli che potrebbero caratterizzare la vostra vita sentimentale. L'oroscopo consiglia di non viaggiare troppo con la fantasia perché la realtà potrebbe essere molto diversa. La vostra creatività riuscirà a stuzzicare il partner e a renderlo attratto dal vostro fascino particolare. Una cenetta romantica potrà tranquillizzare gli animi e dare vita a un dolcissimo momento da trascorrere assieme. Se foste single potrebbe essere il momento giusto per rivolgere le vostre attenzioni alla persona amata.

Segno maggiormente compatibile: Cancro.