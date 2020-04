Mercoledì 8 aprile 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna sostare in Bilancia, mentre il Sole stazionerà nell'orbita dell'Ariete. Saturno e Marte rimarranno stabili in Acquario come Plutone e Giove che permarranno in Capricorno. Infine Nettuno e Mercurio continueranno la loro sosta in Pesci ed Urano sarà nel domicilio del Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro ed Acquario, meno entusiasmante per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: focosi. La passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana questo mercoledì in casa Acquario, ed ad esserne entusiasta sarà la dolce metà che lamentava una certa trascuratezza durante gli ultimi giorni.

2° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico dei nativi quest'oggi il clima volgerà presumibilmente al bello, tanto da far dimenticare momentaneamente ansietà e problematiche legate al quotidiano.

3° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali dei nati del segno godranno, con ogni probabilità, dei favori astrali capitanati da Giove di Terra. Qualche attenzione in più dovranno averla i nati di terza decade che, a causa di Marte opposto, potrebbero mettere in campo lavorativo troppa irruenza.

I mezzani

4° posto Scorpione: comunicativi. Mercoledì favorevole per eventuali discussioni chiarificatrici con la dolce metà, perchè i nati del segno riusciranno probabilmente a comunicare il loro stato d'animo riuscendo a farsi comprendere appieno.

5° posto Gemelli: umore top. Saranno l'anima della festa ovunque andranno durante queste 24 ore i nati del segno, tanto che amici e colleghi faranno a gara per stare in loro compagnia.

6° posto Bilancia: relax. La Luna nel segno bersagliata dal Sole opposto farà, con ogni probabilità, optare molti nativi per staccare la spina dalla quotidianità e dedicare ampi spazi al relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Sagittario: figli. Sarà probabilmente la prole ad essere il focus del mercoledì in casa Sagittario, in quanto si dovrà giungere ad un compromesso con l'amato bene circa la loro educazione per far felici tutte le parti in causa.

8° posto Toro: lavoro flop. Qualche intoppo o rallentamento sul versante lavorativo sarà più che probabile in questa giornata. Sarà bene, però, non scoraggiarsi e continuare a lavorare alacremente per non perdere il ritmo.

9° posto Capricorno: fuori giri. Per quanto si possano prodigare quest'oggi i nati Capricorno, sia lavorativamente che nell'ambito amoroso, i risultati che ne conseguiranno saranno probabilmente miseri, il che li destabilizzerà parecchio.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: spossati. Le energie potrebbero essere poche e la voglia di fare ancor meno questo mercoledì per i nati del segno che, di conseguenza, preferiranno mettere in ordine le idee ed, al contempo, ricaricare le batterie rilassandosi un pò.

11° posto Vergine: revisioni amicali. Le amicizie quest'oggi saranno probabilmente messe al vaglio dai nati del segno, che si renderanno conto di come alcune tra queste hanno oramai fatto il loro corso.

12° posto Pesci: deleganti. Malgrado l'asse Aria-Acqua al momento in onda nelle configurazioni astrali suggerisca loro di premere sul piede dell'acceleratore, i nati Pesci preferiranno probabilmente delegare le loro mansioni professionali a qualche collega mettendosi in cattiva luce coi capi.