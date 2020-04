L'Oroscopo della giornata di giovedì 9 aprile, prevede la Luna in buona posizione per i nativi Cancro, che tenderà a stabilire ottimi rapporti con i familiari, mentre Venere in sestile per i nativi Leone renderà dolci in amore i nativi del segno, e agguerriti sul posto di lavoro. La vita lavorativa dei nativi Bilancia risulterà più frenetica, mentre Scorpione non si arrenderà dinanzi ai problemi lavorativi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 9 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 9 aprile 2020 segno per segno

Ariete: sul fronte sentimentale sarete apprezzati e stimati dalla vostra anima gemella, ciò grazie alle vostre recenti azioni, che hanno risollevato l'affiatamento di coppia e la fiducia da parte del partner.

Per quanto riguarda i single il fascino non farà per loro, e preferiranno puntare su un atteggiamento romantico, sincero e intelligente. Nel lavoro sarete molto impegnati, ma cercherete di non mollare e impegnarvi al massimo per finire in tempo. Voto - 8

Toro: pochi ostacoli per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Non allarmatevi dunque se la vostra anima gemella in questa giornata sarà un po’ acida, perché sicuramente non sarà arrabbiata con voi. Cercate di assecondarla dove necessario.

I single saranno molto bravi a far tornare il buon umore ad un amico che ha avuto una giornataccia. In ambito lavorativo siate pazienti e perseveranti se puntate a risultati importanti. Voto - 7,5

Gemelli: giornata un po’ bizzarra per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrebbe accadervi infatti qualcosa di totalmente inaspettato, di cui presto, quando ci ripenserete su, vi farete una bella risata.

In amore il vostro atteggiamento potrebbe non essere pienamente gradito dal partner, dunque vi converrà non esagerare. I cuori solitari saranno istintivi, e potrebbero alla fine avere ragione. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di giovedì che prevede la Luna in buona posizione nel vostro cielo. Sarete di buon umore e con la vostra allegria potreste influenzare anche i vostri cari a dimenticare i problemi della vita anche solo per un momento.

Se siete single non potete sempre pretendere che gli altri provino i vostri stessi sentimenti di fronte ad una stessa situazione. In ambito lavorativo forse potreste rallentare un po’, ma i risultati che otterrete durante la giornata saranno ancora buoni. Voto - 7,5

Leone: parte centrale della settimana che andrà discretamente per voi nativi del segno, considerato che Venere si troveà in sestilealvostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single potrebbe essere un buon momento per contattare la persona che vi piace, e iniziare a fare conversazione, conoscersi meglio. Le relazioni fisse trascorreranno momenti particolarmente piacevoli.

Nel lavoro Venere potrebbe portare un po’ di fortuna, permettendovi di respirare per un po’. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale che prevede Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale, che per una volta però non viene per nuocere. In amore infatti la situazione sarà piuttosto stabile, e per il momento non avrete nulla di preoccuparvi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sforzatevi di essere ottimisti in questo periodo. Sul fronte lavorativo invece le cose potrebbero complicarsi e dovrete cercare di minimizzare le spese. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di giovedì che risulterà particolarmente movimentato per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

La vostra carriera professionale risulterà molto più frenetica, e sarà difficile potersi fermare un momento, ma fortunatamente i guadagni saranno molto buoni. Sul fronte sentimentale se siete single dovrete essere molto scaltri per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle. Se avete una relazione fissa se venite da un momento difficile, tutto ciò che dovrete fare sarà lasciarvi andare e dimenticare tutto. Voto - 7

Scorpione: giornata molto soddisfacente per voi nativi del segno, vista la Luna nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godetevi tutto l'affetto che la vostra anima gemella vi donerà, perché lo saprà fare in una maniera a dir poco eccezionale.

Se siete single il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno. Sul fronte lavorativo state andando bene, ciò nonostante non vi arrenderete se ci saranno alcuni problemi durante la giornata, e cercherete in tutti i modi di venirne a capo. Voto - 9

Sagittario: sarà una giornata ricca di progressi sotto diversi punti vista secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste ottenere il via per un progetto a cui stavate pensando da tempo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete tante idee in mente su come far felice la vostra anima gemella.

Se siete single sarete molto apprezzati dai vostri amici per quello che fate per loro. Voto - 8

Capricorno: disposizione planetaria che prevede i pianeti Giove e Plutone in congiunzione al vostro cielo. In amore se siete single le tentazioni oggi saranno in agguato e aspetteranno il momento più opportuno per colpirvi, ossia quando abbasserete la guardia. Se avete una relazione fissa cercherete il dialogo e sarete particolarmente disponibili nei confronti della vostra anima gemella. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità, ma i guadagni non saranno niente male. Voto - 7,5

Acquario: Marte e Saturno in congiunzione al vostro cielo, renderanno la vostra giornata tutto sommato positiva.

In amore il desiderio di vicinanza con la vostra anima gemella sarà forte, e non esiterete a trascorrere il vostro tempo con la persona che più amate. Se siete single avrete l’opportunità di provare un forte desiderio per qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro le finanze non saranno un problema, a patto di mantenere il vostro atteggiamento responsabile e non cominciare a spendere soldi con leggerezza. Voto - 7,5

Pesci: sarete particolarmente efficaci sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete modo di esprimere al meglio tutto il vostro potenziale, arrivando talvolta a stupire i vostri colleghi o superiori.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale la comunicazione favorirà il crescere dell'intesa di coppia, che arriverà ad esplodere a fine giornata. Se siete single se avete intenzione di fare dei progetti, questo potrebbe essere il periodo adatto. Voto - 8