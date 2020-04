Luna presente in Toro nell'Oroscopo di giovedì 23 aprile, fa salire a galla le emozioni e dà campo libero al sentimento. Le sensazioni volano con questa Luna molto concreta, che fa esprimere al meglio tutti i simboli zodiacali di Terra, dando voce a un'interiorità un po' brusca perché molto passionale e ruvida. Mercurio in Ariete regala grande intuizione all'Acquario, Gemelli, Sagittario e Leone nelle previsioni astrali segno per segno.

Percezioni concrete nell'oroscopo di giovedì

Ariete: sono in arrivo delle novità per voi single, messaggi, telefonate che ravvivano l'anima e riscaldano il cuore.

In coppia cercate di aprirvi di più a una comunicazione benefica per entrambi e ricordate di non nascondervi dietro l'alibi dell'indecisione. Il tutto va affrontato con coraggio, sia che siate single che in coppia.

Toro: Luna transita nel segno in sinergia con Urano e Sole, regalando splendide sensazioni profonde e vitali. Niente vi fa rinunciare al romanticismo e lo comunicate anche in modo brusco, pur di dare voce ai sentimenti che provate. Attenzione però a Marte in quadratura che può rendervi un tantino irascibili.

Contenete la rabbia perché voi single avete buone opportunità di concretizzare i sogni con successi.

Gemelli: Mercurio dall'Ariete promette bene e produce cambiamenti in amore. Energie positive sono in atto per smuovere una situazione in bilico e Venere abbandona finalmente la quadratura di Saturno, allentando le tensioni e scaricando pesi eccessivi per l'amore.

Cancro: occhio alle discussioni in famiglia o ad alcuni attriti di coppia che sono causati da una quadratura di Plutone e Mercurio che può sprigionare equivoci e malintesi.

Non siate polemici e cercate di risolvere il tutto con il buon senso che vi è consono e attingendo a maggiore diplomazia.

Leone: Luna, Urano e Sole remano contro, causando nervosismi e provocando una mutevolezza d'animo che alterna alti e bassi in amore. Forse accumulate ansia nella vostra interiorità quando invece dovreste aprire il cuore e la mente, avviando un dialogo chiarificatore e costruttivo con le persone a voi amate.

Vergine: gli astri vi spronano a fare di più in amore e sono dalla vostra parte, per arginare i malumori e farvi abbandonare un atteggiamento polemico che non giova alle coppie e neppure a voi alle prese con le nuove faccende del cuore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è dalla vostra parte e garantisce un'apertura affettuosa agli altri. Attenzione però a non affermare le vostre idee e a cercare di concretizzare i sogni in maniera troppo impulsiva ed eccentrica. Riequilibrate il tutto prima di passare all'azione.

Scorpione: Luna in opposizione si fa sentire e può causare irritabilità ed eccessiva passionalità.

La voglia di rivoluzionare la solita routine è tanta, quindi sentite insoddisfazione ed eccessiva tensione. Siate audaci in amore ma cercate di non essere frettolosi, agendo con maggiore diplomazia e contenendo l'impetuosità con il giudizio.

Sagittario: se alcune novità in amore non arrivano, cercate di non essere impazienti e contenete un atteggiamento altalenante che non giova nemmeno a voi che siete in coppia. La vicinanza di Giove invoglia ad assumere un atteggiamento sempre positivo e ottimista, arginando la polemica con la diplomazia.

Capricorno: Mercurio in dissonanza vi chiude un po' a una comunicazione che può essere utile per l'amore.

Alcune noie offuscano il vostro cielo sentimentale ma Luna, Sole e Urano garantiscono la vitalità giusta per superare il tutto. Una nuova energia passionale, entusiastica e rivoluzionaria scorre in voi ed è tutta da attuare con successo.

Acquario: Luna molto capricciosa dal Toro che può far fare scelte avventate, comunque troppo precipitose. Valutate il tutto, facendo affidamento sull'energia intelligente di Mercurio a voi favorevole. Soprattutto voi single potrete scegliere con maggiore giudizio quale conoscenza coltivare.

Pesci: l'ottimismo di Giove dal Capricorno non vi abbandona mai, quindi scacciate via i pensieri negativi e portate avanti i progetti con coraggio.

Venere può remare contro dai Gemelli ma dalla vostra avete gli astri favorevoli in Toro che regalano grinta, passionalità e un nuovo entusiasmo amoroso.