Le previsioni zodiacali del week-end del 11 e 12 aprile 2020 sono pronte a svelare come andrà il fine settimana. In evidenza, pertanto, l'Oroscopo sulle giornate di sabato e domenica, ambedue messe sotto analisi per quanto riguarda l'amore e il lavoro. In questo periodo, normalmente votato al relax e alla spensieratezza, quasi nessuno di noi ha o spirito giusto per festeggiare, e il motivo lo sappiamo. Ma non bisogna scoraggiarsi: qualcosa di buono inizia a muoversi e presto tutto inizierà a tornare ala normalità.

Astrologicamente parlando, il periodo relativo ai due giorni di fine settimana sottolinea la presenza della Luna nel comparto del Sagittario. In programma, questo sabato, anche un nuovo transito: l'ingresso di Mercurio nel segno dell'Ariete. Continua invece la presenza del Sole in Ariete con Urano stabile in Toro. Ottima la posizione di Venere, attualmente ferma nel campo dei Gemelli. L'oroscopo annuncia due giornate molto efficaci per Ariete e Toro mentre risulta in difficoltà sentimentali la Vergine.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per le giornate di sabato e domenica, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Questo prossimo sabato 11 e domenica 12 aprile è tutto improntato all'ottimo trigono lunare. I raggi benevoli della Luna in Scorpione illuminano sin da ora il vostro segno.

Per qualcuno può stabilirsi un contatto interpersonale che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona incombenza 'necessaria' vi darà l'occasione per spostarvi agevolmente in luogo piuttosto lontano. Nel lavoro, vi sentirete sempre più carichi, ma col passare delle ore tutto tenderà a diminuire. Concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane. In amore, parlando soprattutto in merito alla coppia, di giorno volano i malintesi, ma la notte, sotto immaginarie stelle cadenti, trovate l’antica sintonia che parla solo il linguaggio della passione.

Progetti e fantasie per un futuro a due da mettere in conto nei prossimi mesi. Dal punto divista del fisico, se non avete a disposizione buone energie, potete aiutare il vostro organismo con ricostituenti naturali tipo le uova: un vero toccasana.

Toro - In questo prossimo week-end molti nativi saranno favoriti in amore dalla splendida posizione della Luna in Scorpione. Qualcuno di voi letteralmente 'volerà' tra le braccia della persona amata, assaporando le dolcezze infinite di una infuocata passione. L’ingresso della Luna in Capricorno, da lunedì 13 aprile, sarà davvero un portento per l’umore di molti nativi.

Allegri e brillanti, in gruppo siete sempre stati il centro attorno a cui tutti ruotano: da un po' a questa parte invece, questa condizione vi manca… come biasimavi! Intanto, concentrarsi con il pensiero sulle prossime opportunità per incontrare gente, praticare sport e divertirsi vi servirà a chiudere fuori dalla porta ogni grattacapo. Nel lavoro, ottimi gli spunti creativi e l’ambizione che mettete in campo, anche se per avere riscontri concreti ci vuole un impegno più costante. In amore, la forza di volontà e la fiducia spazza via di un sol colpo malintesi e contrasti. Per cui, almeno per questo week-end, sforzatevi di collaborare con chi amate: l'estate si avvicina.

Per la salute, un po' di sano movimento vi rimetterà prontamente in sesto. Questo fine settimana è ideale per fare bagni di sole (sul terrazzo o in giardino).

Gemelli - Le previsioni zodiacali del week-end indicano due giornate abbastanza serene. Tra le coccole di partner e familiari, nel pomeriggio soprattutto potreste diventare un po' irrequieti: la serata rischierà di essere meno gradevole del previsto. Gelosia e possessività invadono il campo della coppia: un dialogo chiarificatore può sciogliere molti dubbi, sappiatelo. Nel lavoro, concentratissimi e attenti, fortunatamente riuscite a mettere da parte i problemi personali e a concludere presto e bene le vostre faccende.

In amore, parlando in generale, si registra un turbamento forse in coincidenza di un momento di confusione. Ideale un viaggio immaginario o programmare una gita a due da fare nei prossimi mesi (se tutto ok), magari una seconda luna di miele. Attenti ai primi arrossamenti della pelle o ai fastidi alle gengive, frutto dello stress quotidiano.

Cancro - Una splendida giornata: è quanto promette questo prossimo week-end, e voi non vi farete certo sfuggire una simile, invitante occasione. Approfittatene per organizzare un’allegra conversazione telefonica con gli amici o magari per concedervi una gita virtuale su internet.

Nel lavoro, sapete di avere le capacità e le competenze necessarie per venire a capo anche della situazione più intricata. È solo questione di tempo. in amore invece, distratti dai vostri problemi e completamente assorbiti su tutt’altri fronti, in coppia ultimamente siete poco presenti. E prossimamente avrete anche Venere contro. Se accusate qualche doloretto, non state lì a fare ipotesi e congetture sulla loro origine: sono soltanto disturbi passeggeri.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 11 e 12 aprile vedono positiva la presenza di Venere in Gemelli.

La stagione primaverile è iniziata, ma non è un buon volano per le vostre energie, forse per il periodo che sapete. Sarete un po’ suscettibili e permalosi, soprattutto in coppia, finendo così per vedere le cose nel loro aspetto più negativo. Nel lavoro, utilizzando in maniera produttiva e concreta la vostra grinta, otterrete dei risultati malgrado le condizioni esterne non siano ideali. L'amore in generale, dal momento che non è periodo di nuovi incontri, se siete single potrete sublimare il bisogno di compagnia in un’affettuosa amicizia telefonica o via web.

Vergine - E' un week-end un po’ monotono, forse con qualche delusione d'amore in arrivo.

Il periodo vi vede alle prese con questioni sentimentali importanti, di cui vi occupate sempre un po’ a malincuore. La partita giocata già da oggi dalla Luna nel segno del Sagittario, alla fine si concluderà a vostro favore: ma quanta sofferenza! Se saprete resistere alle azioni in contropiede di chi sapete, prendendo fiato prima di assumere qualsiasi decisione, sarete a buon punto. Moderate l’impulsività… Nel lavoro, non fatevi distrarre da pensieri superficiali ma continuate a puntare ai traguardi che più contano, per dare forma e seguito alle idee. L'amore vedrà l’impulso a spadroneggiare, insieme a quella spontaneità che vi rende davvero irresistibili.

Marte in posizione disarmonica invece, ammonisce e raccomanda prudenza nei movimenti: cercate di evitare sforzi.

Bilancia - Questo fine settimana è caratterizzato dalla positiva presenza del Sole in Ariete. La stella della Terra vi rende comunicativi, quindi due giorni ideali per le trattative, più in famiglia che sul lavoro data la pausa di week-end. In serata date spazio alla fantasia e alla voglia di note esotiche, con una cena leggera seguita da un buon film in tv. Nel lavoro non abbiate fretta di concludere, il tempo potrebbe fare il vostro gioco: non è da escludere che sia in arrivo una novità interessante.

In coppia, avete paura di guardarvi dentro per scoprire che siete cambiati e che quella storia seria da cui fuggivate ora è ciò che più vi preme. Ottima giornata per fare acquisti nel campo dei cosmetici online, come anche dell’abbigliamento o di gioielli: scegliete con cura il sito web giusto.

Scorpione - L’insofferenza comporta qualche disagio nello stare con gli altri, soprattutto se gli altri che avete intorno sono sempre le solite persone. Questo week-end sarete alle prese con qualche problema in famiglia; colpa della Luna, per voi negativa, pronta a creare intralci e confusione. Nel lavoro, invece, evitate di agire con la solita decisione: mostrando un po' di insicurezza forse riuscirete a venirne a capo.

Non fatevi prendere dall’agitazione in amore: pensieri che non hanno niente a che fare con il vostro rapporto vi tengono in ansia. Sappiate che non potrete contare sulla comprensione di chi vi sta vicino. Nervosismo e un cerchio alla testa risultano in attenuazione: non è il caso di preoccuparsi o di ricorrere a medicine.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Due giornate, queste di sabato e domenica, abbastanza interessanti. Parlando di affari, se l’avete già nei vostri progetti, datevi da fare nel campo immobiliare: prossimamente avrete vantaggiose possibilità di vendere, acquistare o ristrutturare la casa. Vi muoverete tenendo i piedi ben piantati in terra e su terreni solidi, così la vostra immagine sarà al sicuro. Nel lavoro, per ottenere il meglio sia in forma di guadagno che di successo, non dovete perdere di vista la prudenza ma neanche esitare troppo. Per quanto riguarda l'amore, se siete single in cerca di avventure, in questo periodo vi tornerà utile tenere a mente il proverbio secondo il quale 'tanto va la gatta al lardo...'. Le relazioni affettive di coppia, invece, vanno affrontate con maggiore ottimismo e autostima: solo di quello che sentite. Eventuali dubbi sono comunque salutari.

Capricorno - Supportata da Venere in trigono a Giove, la Luna Sagittario del periodo è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore per un amico o amica in vena di dispensare pillole di buonumore. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia in arrivo a breve. Nel lavoro, una bella mole di impegni si staglia minacciosa al vostro orizzonte, però saprete affrontarli con un buon metodo e spirito positivo. In amore, invece, se avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi e temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti. In questi casi una riflessione è utile per rivedere la scala di valori, dando meno peso a quelle piccole cose su cui a volte vi scontrate con chi avete accanto.

Acquario - Tante le sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, aprono una via di fuga ai problemi o consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il vostro bisogno di comunicare e percepire l’appoggio degli altri. Non chiudetevi in voi stessi. Soprattutto nel lavoro, vi attendono belle soddisfazioni professionali: sarete apprezzati per l’intuito e l’affidabilità. Proponetevi con maggiore sicurezza a chi sapete. In amore, invece, i soliti alti e bassi avranno effetto contrario alle vostre attese. Chi vi piace si farà desiderare, ma occhio a non farne una questione di principio, sarete voi a pagarne le eventuali spese. Sicuramente, la forma fisica non ha bisogno di sostegni o integratori, saranno le stelle a rifornirvi quotidianamente di energie fresche.

Pesci - Le previsioni zodiacali del week-end per le giornate dell'11 e del 12 aprile indicano un tenero inizio di weekend. La colazione insieme alla famiglia potrebbe essere più dolce del solito cornetto che romanticamente gustavate al bar difronte. Poi, però, l’effetto maliardo della Luna svanisce, tanto più che cambiando prossimamente posizione vi metterà alla prova. Nel lavoro, prima o poi pagate con gli interessi il relax che vi siete concessi in anticipo - non per colpa vostra - intanto siate sereni, poi si vedrà. Richieste da un familiare da soddisfare all’istante, come se il mondo stesse per finire: calma! In Amore, svegliarsi abbracciati e rimanere a scambiarsi coccole e tenerezze, senza l’incubo di dover correre al lavoro: questa sì che è vita! Fisico in piena forma al mattino ma nervosi e alterati alla sera: attenti alla giornata di sabato, contribuirà a buttare a terra la pressione.