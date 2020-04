L'Oroscopo di venerdì 9 aprile 2020 è pronto a svelare come andrà la giornata che sta per iniziare. In primo piano le previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco: curiosi di sapere cosa riserveranno stelle e pianeti in questo periodo un po' difficile per tutti? Alta è la speranza di risultare in giornata fortunata, soprattutto per coloro aventi nel proprio tema natale uno dei segni additati come positivi. In questo contesto, come specificato nel titolo, ad avere ottime chance, soprattutto in amore, saranno gli amici nativi dell'Ariete.

Invece, giornata sotto le attese per quelli del Sagittario, sottoposti nel periodo a dubbi o incertezze a livello lavorativo.

Approfondiamo il discorso iniziando a valutare le previsioni dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni e oroscopo del 9 aprile: la giornata per i segni da Ariete a Vergine

Ariete - Sentimenti al top. In amore preparatevi a 'volare': il periodo si prevede ottimo con le stelle pronte a schierarsi tutte dalla vostra parte. Se c'è una persona che vi piace, sarebbe il caso di farsi avanti proprio in questi giorni.

Mercurio, intanto, continua il suo transito positivo, avvicinandosi sempre più al vostro segno. Nel lavoro lanciatevi verso nuove strategie, cercando però di evitare inutili azzardi a livello di spese extra.

Toro - Discussioni in ambito familiare. A livello professionale alcuni problemi potrebbero tardare a risolversi, soprattutto in campo finanziario. In amore giornata interessante: favoriti i nuovi contatti.

Chi vive una relazione occasionale potrebbe ottenere qualcosa in più. Attenzione ai rapporti con una persona del Cancro o dell'Ariete. Probabili discussioni in famiglia.

Gemelli - Emozioni d'amore speciali. In amore la Luna in Scorpione è molto interessante in questo momento: potreste vivere belle emozioni, alcune delle quali davvero speciali. In ambito familiare avrete modo di chiarire alcune situazioni di disagio che si sono venute a creare ultimamente.

A livello lavorativo, non tiratevi indietro proprio adesso, ci sono possibili nuove opportunità per voi nativi. In alcuni casi le relazioni con gli altri andrebbero gestite meglio.

Cancro - Scarsa concentrazione sul lavoro. Le storie d'amore che nascono in questo periodo sono da valutare con molta calma. Lasciare 'la strada vecchia per la nuova', non è certamente la cosa migliore. Attenzione solo a certe scelte impulsive. Nel lavoro ci sarà una scarsa concentrazione, rischierete qualche errore, soprattutto nella seconda parte della giornata, Un collega è invidioso.

Leone - Disaccordi familiari.

In amore le discussioni in arrivo potranno essere superate. Da domani la Luna sarà favorevole e vi permetterà di vivere maggiori passionalità. In ambito famigliare ultimamente ci sono stati troppi problemi: è ancora difficile trovare un accordo capace di soddisfare tutti. Nel lavoro c'è una situazione in sospeso da concludere: con ogni probabilità dovrete fare qualcosa in più.

Vergine - Ottima la Luna in Scorpione. Grazie a lei sarete molto più ricettivi nei confronti dell’ambiente che vi circonda. Le relazioni sociali sono in netta ascesa: tutto dipende infatti dalla vostra capacità di saper ascoltare, e di questi tempi non è facile!

Nel lavoro vorreste giungere alla conclusione di un importante contratto prima del previsto.

Astri e oroscopo del 9 aprile 2020: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia - La speranza è l'ultima a morire! Un cielo astrologico un po' ambiguo vi sovrasta, ma tanta è la speranza di venirne fuori vincenti. L'unica cosa da fare, è andare dritti per la vostra strada. Non preoccupatevi troppo di ciò che vi succede intorno, non abbiate paura e contate solo su voi stessi. Se c'è qualche incomprensione col partner, è meglio tenersi alla larga dalle discussioni: cercate di essere pazienti e più collaborativi.

Scorpione - Atmosfera serena nei sentimenti. Secondo quanto dispensato dalle previsioni dell'oroscopo di vostra competenza, si prevede un periodo di massima serenità in amore. A dare un senso di serenità è la presenza della Luna nel segno: non è escluso che il desiderio di prendere una strada tutta vostra non possa essere realizzato. Se così fosse, ci vorrà coraggio. Giornata ideale anche per dedicarsi al lavoro o a se stessi: il fisico reclama un po' di attenzione in più.

Sagittario - Dubbi e incertezze. Il vento di Urano, in opposizione alla Luna, soffia impetuoso spingendovi alla deriva nel lavoro.

Dovrete affrontare più di qualche ostacolo: dubbi e incertezze potrebbero avere la meglio, ma ne uscirete vittoriosi. In campo amoroso, invece, giornata di grande trasporto emotivo ed erotico col partner. I single andranno a ruba, come il pane.

Capricorno - positività e fortuna. Dal lato sentimentale, le novità sono tante e così anche le idee che vi passano per la testa. Tutto starà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco. Dal punto di vista professionale non accettate incarichi che rivelerebbero poi qualche insidia. Da rivedere alcuni punti del programma giornaliero.

Acquario - Soluzioni nel lavoro. Potete riprendere i ritmi intensi e sostenuti che tanto vi si addicono: con la Luna che approda nel sesto campo mettete in cantiere mille iniziative. Grazie anche all'aiuto di una persona a voi molto vicina, recuperate in un battibaleno il terreno perduto. In campo lavorativo buone soluzioni sono in preventivo, anche se non subito.

Pesci - Momenti deliziosi! L'oroscopo di venerdì 9 aprile, riguardo l'amore, annuncia momenti davvero deliziosi. La serata promette scintille e tanta passione con il partner. E poi ancora, amori nuovi di zecca per i single o per i più giovani: conoscenze virtuali presto si trasformeranno in 'qualcosa di più'.

Non lamentatevi se in questo periodo dovete lavorare molto. Arriverà una svolta interessante che vi riguarda da vicino.