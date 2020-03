L'Oroscopo del giorno 28 marzo 2020 è pronto a valutare il primo giorno del weekend. Sotto l'analisi dell'Astrologia, in questo contesto, sono i soli simboli astrali appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, messi sotto analisi in merito ai comparti della quotidianità relativi all'amore e al lavoro.

Iniziamo dunque, di buon grado, a svelare il segno più fortunato di questo sabato: il Capricorno. Come ben sottolineato nel titolo principale, questo primo giorno di weekend favorire la prima posizione in classifica al predetto simbolo di Terra saranno Venere e Luna, entrambi in trigono a Marte e Giove (in Capricorno).

Diversamente, a soffrire un po' più del dovuto, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 28 marzo, saranno in buona parte i nativi sotto il segno della Bilancia, considerati in questo contesto con la spunta negativa indicante i periodi 'sottotono'. Scopriamo qualcosa di più andando ad analizzare la giornata di avvio del nuovo weekend, non prima però di aver dato una sbirciata alla classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 28 marzo

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la seconda tranche zodiacale ha già decretato i vincenti e i perdenti interessanti il prossimo sabato d'inizio weekend.

Diciamo subito che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata: la classifica stelline interessante l'oroscopo del 28 marzo 2020, come visto in apertura, è prevista tutta a favore del Capricorno, segno considerato in scaletta al 'top del giorno'. Non male in periodo in oggetto nemmeno per i nativi del Sagittario e dei Pesci, entrambi valutati con le cinque stelline relative alla positività piena.

Approfondiamo nel dettaglio il responso dettato dalle effemeridi, come da prassi interpretato e reso fruibile dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Capricorno - Luna e Venere in trigono; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia.

★★: nessuno

Oroscopo sabato 28 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. La partenza del prossimo weekend, secondo quanto messo in evidenza dall'oroscopo di vostra competenza, potrebbe portare qualche problema in seno alla coppia oppure nel rapporto quotidiano con i figli.

In questo periodo pertanto è consigliabile cercare di moderare le parole o l'atteggiamento, magari preferendo il buon dialogo all'impulso di reagire con nervosismo. Qualche nativo di prima decade potrebbe essere sopraffatto dal solito mal di testa, come spesso capita generato dall'ansia quotidiana. Giornata 'sottotono' anche per molti single del segno che, per vari motivi o per troppe cose da fare si ritroveranno a fare i conti con stress e inquietudini di varia natura. In risalita l'amore dal prossimo lunedì, giornata ideale per parlare o per iniziare a fare progetti a medio/lungo termine.

Scorpione: ★★★★.

Giornata ancora 'sottotono', anche se probabilmente qualcosa inizierà a cambiare dalle prossime ore. In amore, forse arriverà una notizia importante o magari un problema che attualmente vi sta tenendo in ansia potrebbe trovare soluzione, chissà. Altresì, chi ultimamente si è impegnato per avere un prestito dovrà fare bene i propri conti. Diciamo che il rischio di 'sforare' il proprio budget familiare in questi momenti è abbastanza alto per molti di voi nativi. In merito alla parte lavorativa, ottime idee potrebbero dare vivacità al periodo: qualcuno penserà ad un lavoro mai fatto prima, qualcun'altro si troverà a lavorare in modo diverso oppure sarà costretto a cambiare la propria mansione.

Tranquilli, qualsiasi tipo di novità si rivelerà abbastanza favorevole, se non nell'immediato certamente a medio termine.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 28 marzo al Sagittario indica l'arrivo di una giornata in netto recupero psicofisico rispetto a ieri o l'altro ieri. Quasi sicuramente qualcuno di voi del Sagittario entro la prossima domenica riceverà una telefonata da un parente lontano, ansioso di conoscere il vostro stato di salute. Invece qualche altro, in primis se impegnato in questioni lavorative delicate, visto il periodo potrebbe ricevere una buona notizia da un capo o un da una persona legata alla propria attività.

Rapporti interpersonali invece da tenere sotto accurato controllo: una eventuale discussione con un Gemelli o un Bilancia potrebbe dare origine a una reazione a catena difficile poi da fermare. Infine, se è vero che 'da cosa nasce cosa', un cambiamento nello stile di vita potrebbe dare buoni risultati: non fare sempre le stesse cose, in amore potrebbe dare luogo a sensazioni molto positive da parte del partner.

Astrologia del giorno 28 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia la presenza positiva di Venere e Luna in ottimo trigono a Giove e Marte, quest'ultimi presenti nel comparto del Capricorno.

Dunque, le stelle sono tutte dalla vostra parte, senz'altro ben disposte a favorire i comparti della vita tra i più importanti: l'amore e il lavoro. Lasciatevi andare soprattutto in campo sentimentale: se dovesse esserci una nuova storia in procinto di decollare oppure pensate che un'amicizia possa diventare qualcosa di più importante, non tiratevi indietro perché avrete dalla vostra la forza della buona Astrologia. In questo periodo intanto è consigliato stare in guardia da una persona della Vergine o del Sagittario, specie se con uno di questi ultimamente avete avuto discussioni o diversità di vedute.

Invece, giornata molto utile per chiarire situazioni d'amore da riportare in sicurezza: da sfruttare a fondo eventuali consigli da parte di amiche o amici sinceri.

Acquario: ★★★★. In base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, questo primo giorno di weekend sarà da considerare nella normalità più assoluta. Nel corso di questa giornata senz'altro sarà possibile impiegare parte del tempo nel cercare di trovare soluzioni a questioni di prim'ordine. A destare perplessità invece potrebbe essere la parte economica: penuria di contante assolutamente non messa in preventivo, forse per troppe spese o per minori entrate, potrebbe provocare stati di stress o diatribe infinite con partner, figli o altre persone facenti parte del nucleo familiare: l'invito è quello di non portare allo stremo richieste o prese di posizione.

La situazione generale intanto vi vedrà un po' confusi in alcune questioni di lavoro. In questo caso si raccomanda massima serenità: sono in arrivo due mesi molto importanti per la ripresa della vostra attività lavorativa.

Pesci: ★★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno 28 marzo potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che in tanti attendevate da un pezzo. Cercate, o comunque sforzatevi, di non fare passi falsi con le persone che vivono con voi. Questo sabato pertanto è consigliabile più fiducia, oltre che in campo lavorativo soprattutto nei rapporti affettivi, magari unendo il tutto ad una buona volontà di confrontarsi: senz'altro tale scelta riuscirà a dare a tutti ottime soddisfazioni o quanto meno servirà a calmierare eventuali controversie in atto.

In amore, se c'è stata di recente una separazione o un allontanamento volontario, potrebbero maturare le condizioni per un riavvicinamento o per accordi positivi per entrambi i contendenti. Chi ha figli dovrà sforzarsi di mantenere massima calma cercando di stemperare eventuali tensioni prima che queste prendano piede. Con pazienza potrete avere, se non proprio tutto, almeno una buona parte di ciò che si desidera.