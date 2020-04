Sta per arrivare la giornata di Pasqua per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 12 aprile 2020 e le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 12 aprile: previsioni

Ariete: in amore Luna e Sole favorevoli, questa sarà una domenica che regalerà qualche emozione in più. In questo periodo avete anche voglia di fare un progetto a lunga scadenza. Nel lavoro per alcuni è un momento di recupero, in particolare se svolge un'attività in proprio.

Toro: per i sentimenti una persona in questi giorni potrebbe farvi arrabbiare, voi però continuate a portare avanti un progetto di coppia. Con queste stelle agitate è meglio gestire bene le priorità. Nel lavoro Saturno continua un transito pesante, per questo non mancheranno maggiori momenti di difficoltà e stanchezza.

Gemelli: a livello amoroso cielo che porta maggiore nervosismo, qualcuno deciderà anche di chiudere i legami inutili. Nel lavoro alcuni hanno già notato un miglioramento, dopo un momento di fermo potreste ripartire.

Cancro: in amore, se qualcosa non funziona è possibile chiarire in questa giornata. Attenzione ai rapporti con una persona dell'Acquario o del Sagittario. A livello lavorativo molte cose sono cambiate o stanno per cambiare, nelle prossime settimane avrete maggiori indicazioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, coloro che sono soli da tempo devono agire adesso se vogliono vivere una nuova storia d'amore.

Un'amicizia potrà diventare qualcosa in più. Nel lavoro periodo che vi vede più convinti nelle vostre attività.

Vergine: a livello amoroso condizione astrologica agitata, meglio parlare solo se strettamente necessario. Non mancherà qualche ansia di troppo per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro c'è chi ha voglia di fare qualcosa di nuovo, ma le stelle al momento consigliano prudenza.

Previsioni e oroscopo del 12 aprile: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in aspetto positivo che aiuta l'amore. Qualche momento di ansia potrà procurare problemi. Nel lavoro è la giornata ideale per prendere una decisione. Evitate pensieri di troppo.

Scorpione: per i sentimenti buono questo momento, giornata molto importante per risvegliare anche la passione. Nel lavoro alcuni hanno ricevuto proposte per cambiare ruolo o attività.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà opportuno in amore cercare una soluzione, soprattutto in questa giornata che vede la Luna favorevole.

Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, è favorito però un dialogo con le persone.

Astri e stelle del 12 aprile: la giornata

Capricorno: a livello amoroso non è questo un periodo difficile, ma è probabile che siate presi da altro. Cercate di mantenere la calma nel pomeriggio. A livello lavorativo potreste anche arrabbiarvi per qualche accordo che non si trova.

Acquario: in amore giornata migliore. Con una persona del Sagittario o del Cancro rapporti favoriti. Nel lavoro scelte importanti da mettere in atto. Dovete parlare con chiarezza se non volete concludere un rapporto di collaborazione.

Pesci: in amore, se avete vissuto una chiusura, potreste ripensarci.

In questa giornata però vi sentirete nervosi e stanchi. Nel lavoro c'è agitazione, state attenti ad evitare i conflitti di troppo.