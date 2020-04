L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 aprile prevede la Luna spostarsi verso gli ultimi tre segni dello zodiaco, cioè Capricorno, Acquario e Pesci. Questi avranno modo di vivere un'ottima settimana, fatta di discreti successi al lavoro e di un buon affiatamento di coppia. Mercurio si sposterà nel segno dell'Ariete, aprendo un periodo piuttosto movimentato per i nativi del segno, mentre Vergine avrà modo di essere più sentimentale con la propria anima gemella.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 13 al 29 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 aprile 2020 segno per segno

Ariete: nel corso della prossima settimana, il pianeta Mercurio si sposterà nel vostro cielo, portando una serie di novità nel vostro quotidiano. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto voi single, vi piacerà molto socializzare con nuove persone e mettervi in competizione tra i vostri amici. Le relazioni fisse potrebbero imbattersi in nuovi progetti da portare avanti.

Sul fronte lavorativo ci saranno tante cose da fare, e potrebbe essere difficile per voi trovare qualche minuto di tempo libero da dedicare per voi stessi. Ciò nonostante non sarà un periodo particolarmente stressante. Voto - 7,5

Toro: Marte e Saturno in posizione spiacevole, potrebbero portare una serie di difficoltà per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, nonostante l'impegno che continuerete a mettere, i guadagni potrebbero non essere più come quelli di una volta.

Forse sarebbe il caso di aspettare che il periodo passi prima di prendere provvedimenti. In amore nulla dire al momento, considerato che la vostra storia d'amore procederà abbastanza bene. Se siete single potreste sperare in un fine settimana più che soddisfacente, soprattutto per fare nuove conquiste. Voto - 7

Gemelli: il transito di Venere nel vostro cielo vi concederà un'altra settimana più che soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Infatti, non mancheranno momenti di passione tra voi e il partner, nonché di piacere e di spensieratezza con i familiari. Se siete single potrebbero esserci i presupposti per realizzare un piccolo desiderio. Nel lavoro le mansioni cominciano a diminuire, dopo le precedenti settimane piuttosto pesanti, e potrete riprendere un po’ di fiato. Voto - 8

Cancro: partirà decisamente bene la vostra settimana, con un'ottima configurazione astrale che vi accompagnerà nelle prossime giornate. Sul fronte sentimentale ci sarà un'atmosfera frizzante, rilassata, piena di passione, più che soddisfacente per voi.

Non tiratevi indietro se la vostra anima gemella vorrà trascinarvi in ciò che vorrà fare, perché sarà molto divertente. I single dovranno mostrarsi un po’ più aperti per compiacere qualcuno. In ambito lavorativo sappiate che il peggio è passato, e piano piano tutto tornerà alla normalità. Voto - 8,5

Leone: Venere in posizione favorevole vi darà una mano durante la settimana, nella speranza di alleviare le vostre sofferenze, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ultimamente in crisi. Ci saranno infatti alcune piccole consolazioni che vi aiuteranno a vedere le cose dal loro lato positivo, spingendovi a non mollare.

In amore l'affiatamento di coppia sarà sufficiente, con pochi momenti piacevoli. I cuori solitari presto potranno beneficiare di giornate decisamente più fortunate. Voto - 6,5

Vergine: finalmente il pianeta Mercurio non si troverà più in opposizione al vostro cielo, rendendo le vostre giornate decisamente migliori rispetto alle precedenti. Sul fronte sentimentale nutrirete sentimenti positivi nei confronti del partner, aumentando l'affiatamento di coppia, entrando spesso in sintonia con la persona amata. Se siete single potrete puntare sul fine settimana, periodo decisamente favorevole per fare ottime e intriganti conquiste.

Nel lavoro le vostre mansioni procederanno molto bene, e vedrete finalmente i primi risultati del vostro duro lavoro. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo della settimana che potrebbe mettervi un po’ a disagio considerato che il pianeta Mercurio si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale non sarà un vero e proprio problema. La vostra relazione di coppia procederà molto bene, e almeno per il momento non avrete nulla di cui lamentarvi, soprattutto i nativi nella seconda decade. Se siete single e siete davvero innamorati di qualcuno ma non ricambiati, dovrete cercare di puntare tutto sulla simpatia.

Nel lavoro potrebbero invece esserci alcuni problemi che v'impediranno di essere competitivi rispetto ai vostri colleghi. Voto - 7

Scorpione: gli influssi della Luna in trigono nel vostro cielo renderanno il vostro oroscopo settimanale abbastanza sentimentale in amore. Ci sarà un notevole attaccamento da parte vostra verso il partner, che vi permetterà di rendere felice il partner in tanti modi. Se siete single potreste conoscere delle persone molto interessanti, che presto vorreste vedere di persona. Nel lavoro sarete più decisi in ciò che farete, evitando le chiacchiere e concentrandovi sui vostri obiettivi.

Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna abbandonare il vostro cielo, lasciando spazio a Venere in opposizione. Tale disposizione planetaria potrebbe essere piuttosto problematica durante la settimana, soprattutto in amore. Infatti, potrebbe essere più semplice imbattersi in possibili discussioni di coppia e tutto ciò che potrete fare, sarà mantenere un basso profilo. Se siete single mostratevi più decisi in ciò che fate se volete conquistare il cuore della vostra amata. In ambito lavorativo la situazione sarà abbastanza tranquilla, ma senza eventi degni di nota. Voto - 6,5

Capricorno: la Luna si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante le giornate di lunedì e martedì, regalandovi piacevoli momenti tutti da vivere soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Ci saranno dunque momenti più che soddisfacenti con la vostra anima gemella, che vi faranno dimenticare eventuali dissapori avuti in precedenza. Se siete single non abbiate timore di esporvi troppo in caso siete innamorati a un po’ timidi. Nel lavoro sfruttate la posizione favorevole di Mercurio che assieme a Giove potrebbe procurarvi risultati perfetti. Voto - 8,5

Acquario: sarà una settimana piena di lieti eventi per voi nativi del segno, considerato inoltre che la Luna si troverà in posizione favorevole, tra mercoledì e giovedì. In amore sarete notevolmente soddisfatti della vostra relazione di coppia, grazie anche alla buona volontà del partner, di cui ne sarete molto entusiasta.

Se siete single lasciatevi andare a sogni e fantasie e magari uno questi potrebbe diventare realtà. Nel lavoro l'apprendimento sarà una parte fondamentale se successivamente vorrete competere con i vostri colleghi. Voto - 8

Pesci: nonostante Mercurio lascerà il vostro cielo, l'oroscopo della settimana sarà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, considerato inoltre che la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale. Sul fronte lavorativo saranno giornate molto fortunate, con eventi molto piacevoli che vi metteranno di buon umore. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in trigono porterà piacevoli novità tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single approfittate del momento per rompere il ghiaccio e conoscere la persona di cui vi siete innamorati. Voto - 8