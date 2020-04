L'oroscopo della giornata di giovedì 16 aprile è pronto a svelare le previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo annuncia la ripresa da un periodo infecondo per l'Ariete. Per i Gemelli invece, Marte e Luna in trigono a Venere nel segno. Per quelli del Cancro in arrivo una giornata in cui la forza risulterà in crescita, con conseguenze positive nei sentimenti e nel lavoro. Dal punto di vista astrologico, il Sole resta ancora in attesa nel limbo dell'Ariete, ma il prossimo mese passerà in Toro.

Stabili Plutone e Giove in Capricorno con Saturno, Marte e Luna in Acquario.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro analizzando uno ad uno, singolarmente, ogni segno dall'Ariete fino ai Pesci: spazio alle previsioni.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - State pian piano riprendendovi da un periodo infecondo ma prima di gire come meritate, dovete ancora pazientare. Le previsioni zodiacali del momento prevedono qualche inghippo, forse spuntato dal nulla, capace di innervosirvi o angustiarvi non poco.

Siete preoccupati per qualcosa, quindi siete un po’ nervosi e agitati. Cercate, soprattutto in questo periodo particolare, di occuparvi della vostra vita e non badate a una giornata un po’ giù di corda. Nel lavoro possono esserci delle controversie dovute ad un dispiacere familiare ancora da superare. A volte vi sentite soli: attenzione ai rapporti con i colleghi.

Toro - Se il lavoro in questo momento vi sta dando grandi soddisfazioni, non altrettanto si può dire del rapporto con il vostro partner.

Qualche perplessità di troppo potrebbe portarvi a riflettere seriamente sul da farsi. Non è detto che tutte le coppie si scioglieranno, ma è bene fare chiarezza soprattutto in voi stessi. Sole e Venere vi daranno una mano, alleggerendovi soprattutto nelle relazioni sociali. Non essendoci più ansia, da adesso potreste anche risultare vincenti in tante cose. Dal punto di vista emotivo e relazionale avrete qualche cosa in più a partire dall'inizio della settimana prossima.

Gemelli - Qualcuno di voi Gemelli forse ha vissuto una fase di crisi o è stato male a causa di qualche conflitto interiore. Quando siete nervosi e agitati rischiate di fare processi sommari e di prendervela con chi vi capita a tiro. L'oroscopo del giorno fa presente che Venere sta tornando favorevole grazie al trigono da Marte e Luna, quindi mettetevi alle spalle il periodo critico e le polemiche, soprattutto nei rapporti di coppia. Single, la Luna per voi è dissonante, e questo vi rallenta alquanto soprattutto sul piano fisico-sentimentale. Se invece guardate il lavoro, il recupero è già in atto.

Qualche difficoltà permane dal punto di vista economico, ma questo è un discorso lungo: cercate di bilanciare di più le entrate con le uscite di denaro.

Cancro - La giornata di giovedì promette bene a voi nativi. L'oroscopo indica che forse ritroverete un po’ di forza in questa parte finale della settimana: sappiamo bene che è iniziata in maniera un po’ confusa, cosi come confuse sono le persone che orbitano attorno a voi. Sul perché di quanto appena detto è semplice: spesso vi sembra di parlare un’altra lingua, di non essere compresi fino in fondo. Intanto è già in vista una primavera promettente in ambito lavorativo: potreste decidere di intraprendere nuove strade, anche professionalmente diverse dall'attuale.

Cercate di gestire il vostro tempo in maniera parsimoniosa lasciando spazio a partner, familiari e figli.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 16 aprile annunciano una giornata molto positiva. Vi state avvicinando ad un periodo di stabilità e di grande forza. Sarà la seconda parte della giornata quella migliore, ma già dalla fine della mattinata dovrete cominciare ad elaborare attività o impegni importanti. Qualcuno tra questi si potrebbero realizzare nel prosieguo della settimana. Avete Luna e Marte dalla vostra parte, insieme a Nettuno in Pesci, ciò vi darà la possibilità di lasciarvi andare a nuove emozioni o magari vivere più serenamente il rapporto di coppia.

Qualcosa di nuovo potrebbe muoversi nel lavoro: state allerta.

Vergine - La giornata di giovedì, secondo l'oroscopo, inizialmente sarà molto positiva. Già dalle prime luci dell'alba potrete sfruttare tutto il tempo a vostro vantaggio per dare un colpo di mano alle mansioni domestiche da portare a termine entro la fine della giornata. Siete molto testardi in questo periodo, soprattutto in amore. In coppia state molto meglio rispetto ai giorni scorsi, perciò cercate di affrontare tutto con la dovuta calma. Potrebbe ancora esserci qualche avversità, soprattutto nei rapporti familiari. Nel lavoro cercate di essere più concentrati nell’organizzazione di tutti i vostri impegni, perché la minima distrazione potrebbe far saltare il ferreo ritmo della vostra attuale tabella di marcia.

Bilancia - Nel corso di questa giornata vi sentite particolarmente rallentati. Probabilmente anche a causa di qualche lieve malessere che, soprattutto in questi ultimi giorni, vi ha reso piuttosto spossati. Se ci sono delle incomprensioni tra voi e la vostra famiglia, cercate di favorire il dialogo. Chi di voi si è impegnato molto in questi ultimi due o tre mesi, adesso sta raccogliendo conferme importanti. Avere una gestione più efficiente del proprio tempo e dei troppi impegni, soprattutto nel lavoro, vi consente di conseguire buoni risultati con il minimo sforzo. Da ben sfruttare l'energia buona di Mercurio in Ariete.

Scorpione - L'oroscopo indica che in questa giornata molti dei nati sotto questo segno si sentiranno abbastanza affaticati. Martedì e mercoledì sono state giornate nelle quali avete avuto tensioni e stress a livello mentale: tale stato andrà tenuto assolutamente sotto controllo. I problemi legati alla sfera economica poi, possono pesare e creare addirittura più di qualche disagio. Magari in coppia ancora si discute: sul piatto gli onnipresenti problemi economici, e questo vi innervosisce più di ogni altra cosa. Siate prudenti sul lavoro, qualche distrazione potrebbe causarvi disagi o malesseri difficili da rimettere poi in sesto.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le previsioni astrali del giorno indicano in questa fase della vostra vita molta voglia di dare e di ricevere. Soprattutto in amore vi sentirete più liberi rispetto alle difficoltà incontrate negli ultimi tempi. Coloro che in questo periodo sono stati costretti a rinunciare a qualcosa di piacevole, potranno già da adesso trovare qualcosa, se non di meglio almeno in grado di sostituire quanto perso. Chi vive in una coppia più solida, da adesso potrebbe esigere maggiore chiarezza dal partner: per voi sarà una buona giornata, non altrettanto per chi avete accanto… Single, il consiglio è quello di non chiudervi in voi stessi ma di cercare nuove amicizie.

Lavoro in stallo, solita routine di sempre.

Capricorno - Inizia un periodo di agitazione e malcontento per voi nativi, che durerà una decina di giorni da adesso. La seconda parte di questo giovedì però, non sarà affatto malaccio: sarà molto importante tenere a bada l'apprensione. Cercate di non stressarvi per cose che devono ancora arrivare. Potreste avvertire un po’ di agitazione nel lavoro: attenzione a questioni legali o legate alla compravendita. Sappiate comunque che entro la fine della primavera qualcosa si risolverà. In amore, se una storia vi dovesse sembrare troppo difficile o se tornasse qualcuno dal vostro passato, state attenti!

Non tutte le soluzioni sono buone e potreste ritrovarvi in polemica con amici o familiari.

Acquario - Già da oggi, ma soprattutto domani, avrete una bella energia in voi. Questo fatto di certo darà verve ai sentimenti o nelle relazioni di lavoro. È importante dare più spazio ai buoni sentimenti e alla possibilità di fare cose nuove, magari interessanti la famiglia al completo. Se siete single e avete vissuto da poco una storia che ha visto grossi conflitti, alla fine del mese potrete tentare ancora di recuperarla. Non limitate il vostro spazio di azione nelle relazioni: sappiate intanto che potreste vivere rapporti conflittuali con gli Acquario e coloro del Leone.

Nel lavoro, voi non amate dare spazio a colleghi poco attendibili, ma in questa fase dovrete rendervi conto che qualcosa sta cambiando. Adesso dovrete essere un più elastici.

Pesci - Le previsioni astrologiche di giovedì 16 aprile indicano una fase che vi sollecita ad agire. Già da ieri avete avuto astri in aspetto positivo, quindi ciò che state vivendo oggi, ma ancora di più domani, ha un suo valore positivo. Questo vale anche per l’aspetto sentimentale. La giornata evolverà e si concluderà in crescendo. Migliora anche la situazione per chi di voi ha dovuto affrontare polemiche, sia in ambito sentimentale che professionale. Forse avete dovuto affrontare un capo scontroso oppure state facendo i conti con qualche dubbio di troppo in ambito di coppia, chi lo sa. Il fatto è che tutto tenderà a 'rifiorire' molto presto.