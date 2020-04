Le previsioni zodiacali che riguardano la settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio riserveranno buoni auspici per quanto riguarda le coppie dell'Ariete, mentre si riscontrerà una buona positività per il Sagittario e per il Cancro. Novità professionali per i Gemelli e lo Scorpione, settimana incerta per i Pesci. Vediamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: buoni propositi per le coppie, con l'arrivo della prossima settimana beneficerete di un'energia positiva grazie a Venere e a Saturno.

Il buon umore vi accompagnerà per il resto della settimana e avrete modo di ritrovare la giusta armonia di coppia oltre a rafforzare il vostro rapporto passionale.

Toro: a volte è necessario mantenere un buon temperamento soprattutto nei rapporti che riguardano le vostre amicizie oppure in ambito familiare. Spesso finite per ritrovarvi coinvolti in conversazioni che finiscono per degenerare. Cercate di mantenere una certa tolleranza di fronte agli altri anche se avete la tendenza a perdere facilmente la pazienza.

Gemelli: buon inizio settimanale per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ci saranno delle novità per quanto riguarda la vostra carriera lavorativa, novità che forse porteranno alcuni cambiamenti. Per tale ragione, dovrete cercare di prendere le giuste decisioni.

Cancro: ultimamente siete un po' sottotono. Non sempre riuscite a portare a termini i vostri programmi giornalieri. Durante la prossima settimana potrete finalmente intraprendere dei progetti interessanti e cominciare ad organizzare al meglio le vostre giornate.

Previsioni zodiacali della settimana dal 27 aprile al 3 maggio da Leone a Sagittario

Leone: lunedì e martedì saranno giornate decisamente positive ma, a partire da mercoledì, potrebbero esserci alcuni intoppi che rallenteranno la vostra attività. Fortunatamente la Luna sarà a vostro favore nel weekend, dunque sarete facilitati nel risolvere quei 'piccoli imprevisti' che si presenteranno durante la settimana.

Vergine: spesso diffidate troppo del vostro partner, la fiducia nel rapporto di coppia è un aspetto molto importante che dovete tenere più in considerazione. Questa settimana potrete sfruttarla per chiarire tutti i vostri dubbi e le vostre incertezze riguardanti il partner. Un buon dialogo aiuterà a riequilibrare il vostro rapporto, potrete così riappacificarvi.

Bilancia: dovete cercare di rendervi più disponibili con i vostri familiari o con i vostri amici. Il 'momento del bisogno' arriva prima o poi per tutti ed è meglio farsi trovare già avvantaggiati. Non è bene chiedere sempre dei favori e non riuscire a ricambiarli.

Trovate il modo per rendervi utili ed aiutare chi in questo periodo ha bisogno del vostro appoggio.

Scorpione: nella prossima settimana potrebbero esserci alcuni cambiamenti in arrivo. Ultimamente avete avuto un rallentamento per quanto riguarda il lavoro ma forse finalmente potrebbe esserci una piccola svolta che vi permetterà di recuperare, seppur in modo graduale.

Sagittario: nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare molte difficoltà e non sempre avete creduto di potercela fare. Secondo l'oroscopo, la prossima settimana sarà una settimana decisamente favorevole, sfruttatela per voltare pagina e per prendere nuove iniziative.

Previsioni astrologiche settimanali da Capricorno a Pesci

Capricorno: fate attenzione ai ciarlatani. Alcune promesse risultano essere poco credibili o addirittura impossibili. Tenete a mente le vostre possibilità e cercate di non farvi troppi 'castelli in aria', ricordate che chi vi cerca per grandi affari vuole favorire, per primo, se stesso.

Acquario: ultimamente vi sentite di cattivo umore e giù di tono e spesso finite per tramandare la vostra negatività anche al vostro partner. Questo sarà il momento giusto per cambiare atteggiamento e per rimettervi in carreggiata, nella via della positività e dell'ottimismo.

Se riuscirete a cambiare questo aspetto anche il vostro rapporto ne risentirà in maniera positiva.

Pesci: settimana promiscua per il segno zodiacale dei Pesci. Alcune decisioni necessitano di essere revisionate con calma, il tempo sta ormai per scadere e dovrete ben presto fare una scelta importante. Stabilite cosa è meglio per voi e per il vostro futuro, senza dovervene pentire in un secondo momento.