Nuove emozioni animano l'Oroscopo di mercoledì 22 aprile che va a indagare i transiti favorevoli per l'amore e le opportunità giornaliere di ciascun segno zodiacale. La presenza della Luna in Ariete sprigiona un'impulsività battagliera che fa affermare le idee con coraggio, mentre Sole splende nel Toro e insieme a Urano rivoluziona le sensazioni in maniera imprevedibile. Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno.

Nuovi stimoli nell'oroscopo di mercoledì: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna nel vostro segno focoso, vi rende piuttosto impulsivi. Siete anche molto curiosi e brillanti con Mercurio nel segno che promette belle novità. Plutone e Giove in quadratura possono creare qualche attrito e farvi scrutare la vostra interiorità in modo più intenso. Alcuni ricordi possono emergere dal passato in maniera prepotente.

Toro: un'occasione viene offerta dalle stelle e dovete prenderla al volo senza esitazione.

C'è un miglioramento alle porte, che spinge ad avviare un' "inversione a U" cambiando la direzione dell'amore e incamminandosi verso la strada giusta. In coppia sentite il bisogno di ribaltare la relazione in modo imprevedibile, ma cercate di comunicare di più con gli altri aprendo la mente e accettando i consigli altrui.

Gemelli: lo spirito d'iniziativa non manca di certo con la Luna favorevole dall'Ariete che regala una grande capacità organizzativa.

Per voi single sono favorite nuove relazioni d'amore e voi in coppia potete approfondire il sentimento in modo più gradevole e intenso.

Cancro: siete un po' instabili e lunatici con Luna e Mercurio in dissonanza che generano luci e ombre. Riscontrate delle difficoltà a equilibrare i processi emotivi con quelli logici e risulta difficile anche esprimere a parole ciò che provate per una persona a voi cara.

Leone: l'aspetto dinamico di Luna e Mercurio in congiunzione dall'Ariete fa esprimere i sentimenti con una maggiore sensibilità e grande slancio emotivo. Il vostro atteggiamento risulta così più spontaneo e affrontate anche alcuni imprevisti con una maggiore sicurezza in voi stessi.

Vergine: Luna dall'Ariete quasi sfida ad applicare l'intuizione, per aprire un varco in amore e rafforzare i sentimenti con la lungimiranza e la sensibilità. Forse attendete alcune novità che per ora non giungono ancora e ciò provoca scoraggiamento. Ma non perdete le speranze, qualcosa si muove all'orizzonte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: riscontrate qualche difficoltà a esprimere con libertà le sensazioni che provate. Mercurio risulta il "biglietto da visita" dei rapporti sociali ed è in opposizione con la Luna, quindi comprime un po' quella spontaneità che vi è consona.

Scorpione: l'amore può bussare alla porta di voi single, ma solo se vi date una mossa e prendete l'iniziativa con maggiore coraggio. Sole e Urano opposti creano tensione in coppia e rendono il vostro comportamento troppo arrogante. Attenzione ad arginare un'eccessiva irrequietezza.

Sagittario: in amore possono giungere dei chiarimenti.

Cercate di essere più comprensivi, valutando la situazione con meticolosità e arginando un'irrequietudine che può rovinare tutto. Ci sono buone prospettive anche per voi single, quindi aprite il cuore alle novità, poiché molti astri fanno il tifo per voi.

Capricorno: Plutone si collega agli influssi lunari dell'Ariete e vecchi ricordi possono ritornare nel presente e creare compulsioni irrazionali. Forse la vostra visuale amorosa è offuscata dai vecchi schemi che si ripropongono nel presente e con cui entrate in lotta emotiva. cercate di annullarli e progredire in maniera innovativa.

Acquario: Venere è in posizione benefica dai Gemelli e spinge a fare di più in amore.

Mercurio e Luna sono dalla vostra parte e producono un'immediatezza affettiva che produce il desiderio di equilibrare al meglio i processi emotivi con quelli logici. Siate quindi più concreti, lo spirito d'iniziativa non vi manca di certo.

Pesci: siete più concreti, grazie all'influenza benevola di Plutone e Giove che fanno approfondire i sentimenti con una ampiezza d'animo molto intensa. Urano e Sole dal Toro introducono cambiamenti inaspettati in amore, quindi preparatevi ad affrontare il tutto con una sensibilità introspettiva regalata da Nettuno.