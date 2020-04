Le previsioni zodiacali del giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020 sono pronte a svelare come andrà la giornata. L'oroscopo annuncia in questa giornata di festa ancora la posizione fissa della Luna in Sagittario e del Sole in Ariete. Venere in Gemelli invece sarà sotto effetto dei due trigoni con Marte e Saturno in Acquario. Tra i segni favoriti in questa giornata pasquale troviamo il Cancro e la Bilancia: entrambi i simboli astrali saranno ben supportati dalla Luna. In stallo la situazione relativa al Toro: sarà importante per il segno di Terra mantenersi lontano da eventuali dispute familiari.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci dando spazio alle previsioni zodiacali la giornata pasquale di domenica, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Con il Sole nel segno che sorride alla Luna in Sagittario, questa Pasqua dovrete fronteggiare due persone a cui siete legati da profondo affetto, poi raggiungerete quello che vorrete. Avrete momenti certamente significativi a livello emotivo, tali da faticare a mantenere la lucidità.

In merito all'amore, la persona amata è disposta a venirvi incontro e ad esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi. Sarà comunque molto forte il desiderio di districarvi dalla solita routine quotidiana che avvertirete come soffocante. Ci riuscirete solo sfogandovi telefonicamente con una persona amica.

Toro - La Luna pasquale sospesa nel limbo del Sagittario invoglia a non scatenare discussioni in famiglia.

Basta sostenere che vi sentite troppo controllati e, di conseguenza, limitati. Fatevi un esame di coscienza: non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della buona convivenza? In famiglia cercate di alleggerire l’onere dei doveri di coppia. Se siete single invece, muovetevi con delicatezza se non volete essere presi per troppo invadenti. Frequentare, magari con la persona che amate, un corso online di tecniche meditative vi aiuterà a ritrovare l’armonia con voi stessi e con gli altri.

Gemelli - In questa domenica avrete la possibilità di allontanare una persona ritenuta da voi ambigua e poco disponibile. Finalmente sarete soddisfatti e tirerete un bel sospiro di sollievo. In questo giorno di Pasqua riavvicinatevi a chi ha sempre dimostrato di amarvi veramente e vi ha sostenuto nei momenti difficili. Bel momento in amore per chi è in coppia: l’armonia in questo periodo dona una grande serenità e la voglia di fare compie passi importanti. Slanci affettuosi favoriti da Venere in trigono a Marte: il pianeta dei buoni sentimenti continua a rendere efficiente fisico e mente. Molto solido il patrimonio energetico che avete a vostra disposizione.

Cancro - La Luna nel segno del Sagittario, in procinto di passare in Capricorno, creerà l’atmosfera giusta per prendere le iniziative che vi stanno più a cuore in questa nuova giornata di Pasqua. Buono lo spirito e l'umore, non solo vostro ma di quasi tutti i componenti il nucleo famigliare. Saprete armonizzare i vostri interessi con quelli di chi vi è accanto senza risultare invadenti o superiori. In amore, se ancora siete single, forse siete abituati a pensare che fare da soli è sempre la cosa migliore. Forse si e forse no, dipende: nei prossimi mesi incontrerete qualcuno che vi farà ricredere.

Se nel frattempo aveste qualche idea fissa in merito a qualcosa da mettere in gioco in campo sentimentale, fatela, perché a breve dovrete arginare l’influenza di un Marte contrario.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno di Pasqua indicano Saturno in posizione speculare negativa: lo stesso risulta sotto quadratura da Urano in Toro. Tale situazione tenderà a ritardare la realizzazione di quei progetti a cui tenete tanto. Non vi rimane altro da fare se non essere pazienti e fiduciosi. Staccate dagli impegni e godetevi di più il calore della famiglia.

Godetevi questo giorno di Pasqua con i cari, magari organizzando un pranzetto o una cena fuori dai soliti schemi: improvvisate! In amore, questa domenica sarete un po’ pigri e vi piacerà restare un po' di più a letto, ovviamente insieme al partner. Tenderete purtroppo a giudicare chi amate per delle sciocchezze: cercate di essere più realisti. Occhio alla forma fisica: cautela soprattutto per la schiena e le ginocchia. Non fate sforzi e non assumete posture scorrette.

Vergine - Moltiplicherete la vostra capacità di andare incontro agli altri, grazie alla curiosità o alla spinta verso il nuovo che Mercurio e Nettuno, nel segno dei Pesci, vi regaleranno in modo abbastanza evidente.

Proporrete e confronterete con partner, figli e famigliari in generale, un programma che vi apre delle nuove possibilità lavorative. In amore però, non lasciatevi trascinare in dolorose polemiche. Aprite la porta del cuore e andate incontro alla persona amata con grande dolcezza. Forse questa domenica farete qualcosa di veramente inedito, tanto che la vostra vita ne risulterà rivoluzionata in meglio. Preparatevi a ricevere il plauso dell'intera famiglia.

Bilancia - La Luna nel segno del Sagittario, che in questa domenica pasquale creerà un bell’aspetto col Sole in Ariete ma che potrebbe fare scintille con Venere, Marte, Giove e Plutone.

Tale ipotesi potrebbe rendervi un po' incerti e piuttosto nervosi. Ricordate che coltivando l’arte della pazienza, in questo giorno festivo potreste evitare dei deleteri passi falsi. In amore, se siete soliti dedicare troppo tempo a hobby, computer o al tele-lavoro, musi e lamentele si sprecheranno. Se la vostra dolce metà vi chiedesse di essere più presenti, sappiate accontentarla. Chi di voi soffrisse di leggera pesantezza di testa, stia tranquillo, potrebbe essere il caso di cambiare l'aria della casa più spesso del solito: aprite al sole, è primavera!

Scorpione - Urano speculare negativo pretende da voi drastici cambiamenti in alcune situazioni affettive.

Pensateci bene prima di lasciare la strada vecchia per quella nuova. Meglio evitare colpi di testa: tenete conto che a breve Giove e Marte saranno contrari e potrebbero rincarare la dose: in questa giornata di Pasqua vi sarà molto difficile essere obiettivi e lungimiranti. In amore per giunta scoprirete di provare un gran bisogno di tenerezza. E il partner, visto che per voi è un’insolita novità, non saprà bene come rispondervi. Fisicamente parlando, non vi sentirete al top: cercate di curare attentamente la dieta, perché con il Sole speculare al 99% sarà molto alta la voglia di esagerare a tavola.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La Luna abbraccerà ancora per il Sagittario, pertanto l'influenza del Capricorno inizierà a farsi per voi sentire. I nuovi flussi vi renderanno propensi ad agire più avventatamente: datevi una regolata e se necessario tirate il freno a mano. In questo giorno di Pasqua avrete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito: se potete, proponete qualcosa di stuzzicante da fare in famiglia per questa domenica di festa. In amore qualcuno di voi nativi riuscirà a cogliere nell'aria una dolce sensazione emanata da una persona, vicina o lontana, capace di emozionare molto.

Tutto bene dal lato salutare. Giove amico del segno da un consiglio: proteggere gli occhi nel caso dobbiate stare molte ore davanti al computer.

Capricorno - Giornata pasquale all'insegna dei soliti alti e bassi. Se a parole dite di volere la pace, subito dopo vi salta "la mosca al naso" e, alla minima provocazione, ripartite subito sul piede di guerra. Calmatevi. Potrebbero venirvi incontro nel corso della giornata delle opportunità impreviste o verificarsi dei piccoli colpi di fortuna: siate pronti ad approfittare. In amore invece qualcosa ancora non gira come dovrebbe. Non saprete apprezzare le offerte di pace inviate in diversi modi dalla persona amata.

Se siete single poi, proporsi con decisione e senza inibizioni continua ad essere il vostro primo obbiettivo da raggiungere. Marte invece continua la sua azione di disturbo a livello fisico-psichico. Appena potete, staccate la spina, perché lo stress potrebbe tradursi in insonnia e disturbi vari.

Acquario - Venere in Gemelli, in splendido trigono astrale ai vostri Marte e Saturno. Questa domenica è sorretta dal un vento di trasformazione o di novità. Una situazione inattesa v’indurrà ad una scelta non più prorogabile. In generale, parlando di affetti e sentimenti, vivrete in un’atmosfera di piacevole elettricità, rivoluzionando quasi certamente la routine con delle belle trovate. Se siete single invece avvierete nuove relazioni, seppur in modo virtuale: purtroppo saranno di breve durata. Se non avete intenzione di cominciare relazioni serie, ditevelo chiaro e tondo. Un antidoto infallibile per scongiurare la noia di persone poco stimolanti? Semplice, tagliate i rami secchi interagendo solo con amici allegri e simpatici.

Pesci - Le previsioni zodiacali della domenica di Pasqua invitano a godersi la giornata festiva in tutta serenità e spensieratezza. Siate pazienti: invece di sprecare tempo a bisticciare con le persone che avete a fianco, ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue, pensate a cose da fare in comune. Spesso siete così taglienti che nessuno osa controbattere: sarebbe bene che non esageraste con il vostro carattere, se non altro per quieto vivere. In amore, il partner vi lascia libertà totale nell'organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità. Ma l’amore non in questo periodo non è di certo in cima ai vostri pensieri. Se potete, prendetevi una giornata di riposo, non sottovalutando pause e ore di sonno: hanno un’importanza vitale per la salute.