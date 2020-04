L'oroscopo di sabato 4 aprile ha in serbo tantissime sorprese per tutti i segni zodiacali. Troveremo Mercurio in congiunzione a Nettuno, Marte in quadratura a Urano e Giove in congiunzione a Saturno. Leone e Sagittario dovranno affrontare dei piccoli problemi sentimentali mentre Ariete e Scorpione riusciranno a sfruttare al massimo le loro risorse.

Scorpiamo nei dettaglio come i corpi celesti influenzeranno la giornata del 4 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 4 aprile: Toro fortunato in amicizia e malinconia per Gemelli

Ariete: sarà un ottimo momento per dedicare tempo alle vostre passioni, infatti sarete inclini alla creatività e alla fantasia. Se avete degli obiettivi da realizzare, probabilmente, riuscirete a fare dei passi avanti, ma attenzione a non isolarvi perché la presenta del vostro team sarà determinante per raggiungere i risultati desiderati. L'Oroscopo suggerisce di consolidare il rapporto con gli amici, potrebbero essere delle piccole discussioni per questioni futili, ma che necessiteranno impegno per la risoluzione.

Tolleranza e fiducia vi permetteranno di circondarvi di punti di riferimento essenziale, forse, sarete spinti a credere di non aver bisogno di aiuti esterni, ma la realtà sarà del tutto differente.

Toro: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista delle relazioni sociali. L'oroscopo rivela che, probabilmente, non conoscerete nuove persone, ma avrete modo di rafforzare i rapporti d'amicizia e d'amore con chi vi è più vicino.

Riuscirete a comunicare e a trasmettere i vostri pensieri con grande facilità, ma dovrete comunque fare attenzione alle parole che userete perché non tutti potrebbero entrare in empatia con voi. Lo stress, durante le ore serali, potrebbe rovinare il tono del vostro umore, forse, vi sarà utile dedicarvi ad attività che possano aiutare a rilassarvi come la lettura, la scrittura e la musica.

Gemelli: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno, un forte senso di malinconia e tristezza potrebbe abbattervi sul vostro umore e spingervi a osservare ogni cosa in negativo.

L'oroscopo suggerisce di non mostrare troppo agli altri questo aspetto del vostro carattere perché potrebbe influenzarli negativamente. La totale disillusione potrebbe farvi rinunciare alla realizzazione dei vostri progetti, forse, vi sentirete pigri e svogliati. Attenzione a non prendere decisioni affrettate in questo momento, perché si tratterà solo di un periodo di tempo limitato e poi tutto si modificherà in meglio. La relazione sentimentale con il partner si manterrà stabile.

Cancro: sarà una giornata all'insegna dell'istinto e dell'istintività. Dal punto di vista sentimentale, la situazione subirà un'impennata positiva e vi sentirete pronti ad aprire il cuore al partner.

Se siete single potrebbe essere il momento giusto per mettere da parte dubbi e timidezze e per cercare di ottenere ciò che volete. Forse, durante le ore pomeridiane, verrete colti da una forte nostalgia nei confronti del vostro passato, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i genitori. L'oroscopo consiglia di telefonare alla figura genitoriale che sentite a voi più vicina perché potrebbe darvi degli utili suggerimenti per quanto riguarda la sfera amorosa.

Oroscopo del 4 aprile: sete di conoscenza per Bilancia e Scorpione determinato

Leone: sarà una giornata caratterizzata da ottimismo e positività, ma il vostro umore potrebbe subire un drastico mutamento, durante le ore pomeridiane, a causa del partner.

La persona amata, forse, non riuscirà a comprendere fino in fondo il vostro atteggiamento, potrebbe accusarvi di essere superficiale e di non dare abbastanza valore alle cose. L'oroscopo suggerisce di non farvi abbattere, la cosa migliore sarà quella di affrontare una discussione sincera in modo da poter esprimere il vostro punto di vista. Attenzione a non credere di avere tutte le risposte, il consiglio di un amico potrà esservi utile nella comprensione di alcune questioni fondamentali.

Vergine: vi sentirete poco inclini alla riflessione personale, potrebbe essere il momento giusto per trasformare pensieri in azioni concrete.

L'oroscopo suggerisce di concentrarvi sul vostro futuro, anche se le conseguenze di scelte passate potrebbero influenzarvi ancora oggi. Il vostro atteggiamento non sarà dovuto a mancanza di profondità, ma al desiderio di non farvi sopraffare dall'emotività. Le persone a voi vicine potrebbero fraintendere i vostri comportamenti e spronarvi a essere maggiormente empatici, ma non temete, presto troverete la forza per affrontare anche i vissuti che vi hanno ferito di più. Attenzione a donare le giuste considerazioni al vostro partner perché potrebbe sentirsi trascurato e inutile.

Bilancia: avrete voglia di rimanere informati su tutto ciò che vi circonda, vi tonerà molto l'utile l'utilizzo delle tecnologie perchè vi permetterà di mantenere un contatto reale con l'esterno.

Proverete il forte desiderio di non vivere il tempo presente, ma di proiettarvi in un futuro ancora da scoprire. L'oroscopo suggerisce di non correre troppo avanti con il pensiero e di provare a realizzare gli obiettivi che vi siete posti all'inizio dell'anno. Il supporto degli amici sarà fondamentale perché vi permetterà di affrontare questa giornata complessa dal punto di vista emotivo. I rapporti sentimentali procederanno senza intoppi di alcun genere.

Scorpione: avrete un approccio del tutto nuovo alla vostra quotidianità, sarete pronti per trarre il massimo dalle vostre risorse e per far emergere ogni qualità posseduta.

Brillerete nel campo artistico, ma avrete fortuna in qualunque cosa deciderete di lanciarvi. Attenzione a non escludere persone importanti dalla vostra vita, potreste fare l'errore di credere che gli altri vi siano d'ostacolo, ma se sceglierete le persone giuste con le quali condividere il vostro percorso avrete modo di ottenere ancora di più. Forse, ci sarà un breve distacco dal partner, l'oroscopo suggerisce di mantenere vivo il rapporto usando programmi di messaggistica istantanea o videochat.

Previsioni astrologiche del 4 aprile: Capricorno pacato e difficoltà in amicizia per Acquario

Sagittario: sarà una giornata caratterizzata dalla voglia di conoscere e di esplorare ciò che vi circonda.

Forse, vi sentirete privati della vostra libertà d'azione a causa dell'isolamento forzato, ma sfruttando la vostra forza d'animo riuscite a trarre il meglio da questa situazione. Non vi sentirete molto inclini a confidarvi con il partner, forse tenderete a riporre la vostra fiducia più negli amici che nella persona amata e qualcuno potrebbe farvi pesare questo atteggiamento. Se avete intenzione di riprendere l'attività sportiva potrebbe essere il momento giusto per farlo, non riuscirete a brillare come vorrete a causa della mancanza di strumenti da usare, ma il vostro fisico vi ringrazierà.

Capricorno: avrete un legame molto stretto con la persona amata, ma non vi abbandonerete alla passione, forse, dei pensieri negativi vi freneranno e vi impediranno di aprire totalmente il vostro cuore.

Darete molto spazio all'amicizia e sarete un punto di riferimento essenziale per le persone che vi vogliono bene. Il vostro comportamento pacato e tollerante spingerà gli altri a farvi delle confidenze inaspettate, l'oroscopo suggerisce di non dare giudizi affrettati, ma di riflettere attentamente prima di parlare. Attenzione a non esagerare con la disponibilità perché qualcuno potrebbe approfittarsene per trarre profitto dal vostro buon animo.

Acquario: la vostra ricchezza d'animo vi permetterà di entrare in sintonia con le persone che vi saranno attorno. Darete un valore fondamentale agli ideali e alla moralità e sarete poco inclini a sopportare chi la pensa diversamente da voi.

Sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale, però, forse, avrete qualche difficoltà nel comunicare con agli amici. La situazione economica continuerà a sorridervi, non è detto che voi vi rendiate conto dei vostri successi, forse ci vorrà un po' di tempo per permettervi di metabolizzare il cambio di direzione. Attenzione a dedicare spazio opportuno anche alla famiglia e ai figli.

Pesci: sarà una giornata all'insegna del cambiamento e del desiderio di migliorarvi. Tenderete ad analizzare alcuni aspetti del vostro carattere che vi sembrano carenti e a cercare delle strategie adatte per fortificarli.

L'oroscopo consiglia di non rifugiarvi in un mondo di fantasia, ma di tenervi ben saldi alla realtà. Forse, tenderete a nascondere i vostri obiettivi dietro alla finta idea che non vi importi realizzarli, ma non è così, la cosa migliore sarà rimandare in un secondo momento la crescita professionale. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi alla famiglia e per costruire qualcosa di divertente tutti assieme.