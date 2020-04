L'oroscopo di venerdì 3 aprile ha in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Troveremo la Luna in opposizione a Marte, Venere in trigono a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone. Toro e Bilancia avranno modo di accrescere la sintonia con il partner mentre il Sagittario dovrà affrontare qualche piccola difficoltà finanziaria.

Scopriamo, nel dettaglio, come gli astri influenzeranno la giornata del 3 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 3 aprile: Toro padrone di se stesso e felicità in famiglia per il Cancro

Ariete: sarà una giornata favorevole dal punto di vista artistico, avrete modo di sperimentare la vostra creatività in più campi e di dedicarvi, completamente, ai vostri interessi. Un'ottima valvola di sfogo sarà la musica: suonare uno strumento, cantare o semplicemente ascoltare i vostri brani preferiti vi permetterà di affrontare le difficoltà quotidiane nel migliore dei modi. Potrebbero esserci delle discussioni con gli amici, forse, la situazione diventerà tesa a causa di alcune incomprensioni, ma cercando di mantenere la calma tutto si risolverà.

Attenzione a non avere un atteggiamento troppo duro verso le persone amate, soprattutto nei confronti del partner: provate ad analizzare le cause nel dettaglio per capire come agire al meglio.

Toro: sarete perfettamente in grado di controllare le vostre emozioni, riuscirete a dimostrare una forte padronanza di voi stessi e anche il partner non potrà fare a meno di notare questa novità nell'atteggiamento.

L'autostima e la fiducia nelle vostre capacità vi porterà a lavorare duramente su progetti professionali e a conseguire importanti risultati. Sentimenti forti verso la persona amata vi spingeranno ad analizzare, nel dettaglio, il rapporto con la vostra dolce metà, potrebbe essere il momento giusto per prendere decisioni importanti sul vostro futuro, ma attenzione a riflettere bene sul significato delle parole che pronuncerete.

Dal punto di vista economico le cose si manterranno stabili e potrebbe esserci qualche piccola entrata.

Gemelli: sarete molto sensibili agli eventi quotidiani, vi farete guidare dal vostro istinto, ma questo potrebbe portarvi a prendere decisioni affrettate. Potrebbero esserci delle discussioni con i parenti più stretti a causa di punti di vista differenti. Sarà una giornata all'insegna della malinconia e nostalgia, forse, dovrete confrontarvi con le vostre fragilità e cercare di lottare contro le impennate negative del vostro umore. Il partner vi rimarrà accanto, ma starà a voi ritrovare l'energia per riprendere a dedicarvi alle attività che amate.

In un periodo difficile come quello attuale, vi sarà molto utile l'uso delle nuove tecnologie perché vi permetterà di mettervi in contatto con persone lontana e di arricchire le vostre conoscenze professionali grazie a risorse gratuite.

Cancro: le relazioni famigliari saranno un'ottima risorsa per voi, avrete modo di affrontare le difficoltà a testa alta grazie alla fiducia riposta nelle persone giuste. Il partner sarà un punto di riferimento essenziale, infatti saprà starvi accanto e prendersi cura dei figli in modo eccellente. Potrebbe essere il momento giusto per organizzare qualche attività divertente in casa, attenzione, solo, a coinvolgere tutti i membri dell'unità famigliare.

Durante le ore serali il vostro umore potrebbe subire un cambio di direzione e, forse, vi sentirete irritabili e permalosi. L'Oroscopo consiglia di non dare troppo peso a parole dette in un momento di rabbia e di farvi guidare dal vostro cuore. Attenzione a dedicare il giusto spazio al riposo notturno.

Oroscopo del 3 aprile: Leone egocentrico e discussioni per la Vergine

Leone: forse, tenderete a concentrarvi solo su voi stessi e a ignorare le persone che vi sono attorno. La capacità d'agire vi permetterà di realizzare qualcosa di positivo per il vostro futuro, ma ricordate che da soli non potrete realizzare gli obiettivi desiderati: vi servirà l'aiuto e il supporto delle persone che vi vogliono bene.

Avrete modo di sperimentare nuovi talenti e di conoscere caratteristiche portanti del vostro carattere. Le persone a voi vicine si sentiranno attratte dalla vostra positività e forza d'animo, ma potrebbero anche sentirsi esclusi dai vostri comportamenti e richiedere maggiori attenzioni. I piccoli problemi di salute avuti di recente si risolveranno, ma attenzione a non esagerare con i peccati di gola perché la vostra digestione potrebbe risentirne.

Vergine: la situazione in famiglia potrebbe subire un brusco cambiamento e portare a discussioni con i parenti a voi più vicini, soprattutto fratelli e sorelle.

Non sarà facile risolvere i nuovi litigi perché, con ogni probabilità, saranno causati da questioni importanti, ma se cercherete di immedesimarmi nei panni altrui riuscirete a comprendere tutti i punti di vista. L'intuito vi permetterà, anche, di relazionarvi al meglio con il vostro partner e di trarre il massimo dalla relazione di coppia. Dal punto di vista economico potrebbero esserci delle piccole difficoltà, forse, non sarà il momento giusto per togliervi alcuni sfizi, ma se attenderete con pazienza arriveranno giorni migliori. Fate attenzione all'atteggiamento dei figli, in casa potrebbe accadere qualcosa che li infastidirà.

Bilancia: la fortuna continuerà a sorridere alla vostra situazione economica, avrete modo di sperimentare nuove entrate finanziarie e potrete garantire un periodo di benessere alla vostra famiglia. Sarete padroni dei vostri desideri in campo sentimentale e vi sentirete in grado di esprimere, sinceramente, ciò che provate. Se siete single potrete approfondire il rapporto con la persona amata, mentre se siete già in coppia riuscirete a migliorare la sintonia che c'è tra voi fino a condurre la relazione ad un nuovo livello. L'oroscopo suggerisce di valorizzare al massimo le vostre qualità in modo da ottenere il meglio dalle attività che eseguirete.

Attenzione a non farvi influenzare dalle parole di chi è invidioso della vostra situazione.

Scorpione: sarete inarrestabili, darete il massimo per realizzare i vostri obiettivi e per far emergere tutte le vostre qualità. Avrete modo di crescere a livello professionale, ma dovrete impegnarvi molto e cercare di mettere in pratica strategie brillanti. Attenzione a non imporre questo atteggiamento anche al partner, potrete rimanere delusi dalla sua mancanza di ambizione, ma il suo rifiuto verso il successo potrebbe essere influenzato molto anche dalla recente situazione di difficoltà. L'oroscopo suggerisce di affrontare l'argomento con toni pacati, senza alzare la voce e stando attenti alla scelta delle parole.

La musica potrebbe dare un'impennata positiva al vostro umore, infatti trascorrere la serata ascoltando le vostre canzoni preferite vi permetterà di allentare le tensioni della giornata e di rilassarvi.

Previsioni astrologiche del 3 aprile: novità per Sagittario e preoccupazioni per Acquario

Sagittario: sarà tempo di novità e di scelte, avrete modo di rapportarvi con persone che non credevate fondamentali nella vostra vita e di sperimentare interessi del tutto inaspettati. Dal punto di vista economico la situazione non avrà ancora risvolti positivi, ma l'ambizione che vi caratterizza vi permetterà di puntare in alto e di lottare per cercare di raggiungere i risultati sperati.

Forse, tenderete a mettere in discussione scelte fatte nel passato, ma l'oroscopo suggerisce di non colpevolizzarvi troppo perché avrete modo di sistemare le cose, in futuro. Lo status sentimentale rimarrà stazionario, per i single non ci saranno grandi cambiamenti in vista e potrebbe non essere il momento giusto per compiere azioni affrettate o dichiarazioni.

Capricorno: non sarà facile affrontare le persone che vi saranno attorno, potreste subire l'influenza negativa di chi credevate vostro amico e modificare le decisioni prese. L'oroscopo suggerisce di non dare troppo peso ai giudizi esterni, ma di concentrarvi sui vostri desideri e su quelli della vostra famiglia.

Potrebbe essere il momento giusto per lottare per gli ideali in cui credere, ma riuscirete a raggiungere i risultati sperati solo se rimarrete fedeli alla vostra personalità. Forse, ci saranno delle piccole discussioni con il partner a causa di questioni domestiche, la cosa migliore sarà cercare subito un chiarimento in modo da non avere ripercussioni negative nel corso della giornata. Ricordate che la chiave del successo avrà sede nelle strategie che adotterete.

Acquario: forse, il vostro umore verrà rovinato dalle preoccupazioni economiche, ma non temete, è in vista un'entrata finanziaria. Avrete modo di fare progetti per il futuro professionale e di occuparvi di piccole questioni irrisolte. Forse, alcuni colleghi chiederanno il vostro supporto, con calma e decisione riuscirete a dargli le risposte giuste. Proverete grande affinità verso la persona amata e soprattutto verso i membri della vostra famiglia. Un'ottima idea per allietare la giornata potrebbe essere quella di organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme. Attenzione a esagerare con le attenzioni eccessive, se sarete capaci di bilanciare indipendenza e possessività tutto andrà per il meglio

Pesci: la nostalgia vi spingerà a riflettere su alcune scelte fatte in passato, forse, vi pentirete di parole dette in precedenza e vi dispiacerà non poter chiedere scusa alle persone che avete ferito. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi sul presente e su chi, attualmente, fa parte della vostra vita. Le vostre caratteristiche poco ordinarie vi permetteranno di stupire il partner e, se siete single, spingeranno la persona amata ad approfondire il rapporto. Sarà una giornata molto positiva dal punto di vista delle amicizie, una telefonata inaspettata potrebbe alleviare il vostro umore e vi verranno rivolte parole di stima. Attenzione a riporre la vostra fiducia nelle persone giuste, cadere in errore, infatti, potrebbe portare a grandi delusioni.