L'oroscopo di venerdì 1°maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo la congiunzione tra Sole e Mercurio, Mercurio e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura alla Luna e Venere in Trigono a Marte.

Nella giornata del 1°maggio Ariete e Pesci avranno modo di confrontarsi con il partner riguardo a questioni fondamentali per la vita di coppia, mentre Cancro e Sagittario saranno costretti a confrontarsi con la paura per il futuro.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 1°maggio per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 1°maggio: Toro testardo e nuovi hobby per i Gemelli

Ariete: la vostra determinazione potrà portarvi a scoprire degli aspetti nascosti del vostro carattere. Tenderete ad analizzare i vostri comportamenti e a concentrarvi sulle reazioni che gli altri avranno in seguito a essi. Il partner ricoprirà un ruolo molto importante in questa giornata perché sarà un fondamentale punto di riferimento per voi.

Avrete modo di affrontare questioni delicati e profonde, che condurranno il rapporto di coppia a un livello del tutto nuovo. La stima e il rispetto reciproco saranno i due tasselli principali per fa evolvere, in meglio, la relazione amorosa. Dal punto di vista personale, continuerete a impegnarvi per realizzare i vostri sogni, ma cercherete anche di dare spazio ai vostri hobby preferiti.

Toro: desidererete ottenere il meglio dal vostro impegno.

Farete fatica ad accettare l'idea di una possibile battuta d'arresto e vi dedicherete all'ideazione di attività alternative. Forse, le persone che vi saranno vicine faranno fatica ad accettare la vostra testardaggine, ma sarà sufficiente ascolto ed empatia per dimostrare il vostro affetto. Il partner farà di tutto per starvi accanto e apprezzerà molto una risposta positiva da parte vostra. Potrebbero esserci delle piccole discussioni legate a questioni di poco conto, ma se darete poca importanza a questi eventi, non avrete motivo di temere ripercussioni negative.

Gemelli: sarà una giornata positiva sotto vari punti di vista, ma tenderete a essere un po' troppo esigenti. Pretenderete molto da voi stessi e vi imporrete il raggiungimento di obiettivi difficilmente realizzabili, al momento. L'oroscopo suggerisce di impegnarvi, ma senza mettere a rischio il vostro benessere psicologico. Sarà il momento giusto per scoprire nuove attività: magari un hobby che desideravate intraprendere da tempo o qualche corso online di vostro interesse. Il partner, forse, vi apparirà distante e poco incline ad ascoltare i vostri sfoghi. Attenzione a non forzarlo eccessivamente: quando sarà pronto vi rivelerà spontaneamente le sue paure.

Cancro: non riuscirete a essere molto concentrati sul presente, ma tenderete a guardare avanti. Avrete molte paure per quanto riguarda il futuro e cercherete rassicurazioni nelle persone amate. Non tutti, forse, comprenderanno a fondo il vostro punto di vista, ma riuscirete a cogliere dei suggerimenti importanti. Il conforto di chi vi vuole bene vi consentirà di analizzare le cose da un altro punto di vista e di ritrovare il desiderio di lottare. L'oroscopo consiglia di dedicare questa giornata al relax personale e al benessere psicologico. Sarà molto importante riuscire a trovare delle attività sane per sfogare lo stress.

Previsioni zodiacali del 1°maggio: delusioni per Leone e desiderio di novità per Bilancia

Leone: potreste ricevere delle delusioni inaspettate. Forse, una persona a voi cara vi mentirà su qualcosa di importante. L'oroscopo consiglia di non saltare a conclusioni affrettate e di non alzare un polverone per nulla. Sarà importante risolvere le incomprensioni con un dialogo pacato e maturo. Vi sentirete molto vicini al vostro partner dal punto di vista emotivo, cercherete di comprendere i suoi sentimenti e di cogliere ogni suo piccolo gesto. Potrebbe essere la giornata giusta per prendere una piccola pausa dagli impegni quotidiani: qualche ora da dedicare solo ai vostri interessi vi permetterà di tornare con più grinta che mai!

Vergine: avrete tanta energia positiva da usare in attività importanti per voi. Vi impegnerete a migliorare il rapporto con la famiglia e con i figli: non sarà facile superare le recenti incomprensioni, ma con la collaborazione di tutti, riuscirete a raggiungere l'obiettivo. Cercherete di spronare il partner nel tentativo di coinvolgerlo maggiormente nei vostri piani, forse, vi apparirà un po' restio e troppo concentrato sui suoi problemi. L'oroscopo suggerisce di non insistere se notate un certo distacco: provate a dargli del tempo o a cambiare strategia. Attenzione a non stressare troppo il vostro organismo e a prendere una pausa quando necessario.

Bilancia: avrete voglia di rinnovare molti aspetti della vostra vita. Cercherete di modificare la routine quotidiana a favore di novità e nuovi stimoli. L'acquisizione di nuove conoscenze sarà fondamentale nel vostro intento perché vi permetterà di osservare il mondo da nuovi punti di vista. Gli amici avranno un ruolo cardine durante questa giornata: saranno ottimi ascoltatori e confidenti. Inoltre, potranno tranne suggerimenti preziosissimi dalle vostre parole. L'oroscopo consiglia di provare a migliorare il vostro umore concentrandovi sulle cose che amate. Stabilità ed equilibrio vi consentiranno di raggiungere gli obiettivi desiderati.

Scorpione: avrete una sensibilità molto spiccata che vi permetterà di comprendere le persone che vi saranno accanto. Darete molta più importanza all'intuito, che alla razionalità, ma questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni troppo affrettate. L'oroscopo consiglia di riflettere bene sulle parole da dire e sui gesti da compiere, in modo da non dover correre dopo ai riparti. Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno per il verso giusto: avrete un'ottima sintonia con il partner, anche se potreste non concordare con alcune delle sue scelte. Dedicarvi a qualcosa di nuovo vi permetterà di ricevere abbastanza stimoli per sfruttare al massimo le vostre risorse.

Previsioni astrologiche di venerdì 1°maggio: Capricorno allegro e Acquario indipendente

Sagittario: non potrete fare a meno di riflettere sul vostro futuro. Ci saranno molti aspetti che desteranno la vostra preoccupazione, ma quello professionale sarà il più problematico. Cercherete di dare vita a un piano che possa aiutarvi nell'elaborazione di un percorso adatto a voi. Il partner, forse, non condividerà la vostra ansia, ma cercherà di starvi accanto e di supportarvi emotivamente. Potrebbero essere delle incomprensioni in famiglia legate al diverso modo di gestire la routine quotidiana. L'oroscopo consiglia di rimanere sempre fedeli alla vostra personalità e di non farvi indurre al cambiamento, se non è quello che desiderate.

Capricorno: sarete travolti da un'ondata di vitalità. Cercherete di contagiare le persone amate con il vostro ottimismo e avrete modi di sperimentare nuovi aspetti del vostro carattere. La routine quotidiana non subirà molti cambiamenti, ma vi approccerete a ogni attività con gioia ed entusiasmo. Dal punto di vista sentimentale, la relazione di coppia rimarrà stabile. Avrete modo di confrontarvi con il partner su determinati aspetti della vostra vita, ma la conversazione non si trasformerà in qualcosa di più profondo. L'oroscopo consiglia di godere di questi momenti di tranquillità e di usare tutte le vostre energie positive per creare qualcosa di bello.

Acquario: sperimenterete un forte desiderio di libertà. Cercherete di raggiungere indipendenza emotiva, ma non per questo trascurerete gli affetti più cari. Non avrete molta voglia di rispettare gli impegni quotidiani, ma preferirete scoprire qualcosa di nuovo. La famiglia potrebbe non comprendere questa scelta, ma se riuscirete a coinvolgerla, non ci sarà motivo di affrontare scomode discussioni. Dal punto di vista professionale, sarete pronti per tornare più carichi che mai e sfrutterete questa giornata per fare il punto della situazione.

Pesci: sarà il momento giusto per approfondire il rapporto con il partner.

Lo scambio di confidenze vi permetterà di aumentare la vostra complicità e di migliorare la sintonia di coppia. Vi concentrerete su vari aspetti del suo carattere e proverete ad analizzarli dettagliatamente. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare al futuro della vostra relazione, ma senza avere fretta: avrete tutto il tempo necessario per decidere cosa fare. Forse, riceverete una telefonata molto speciale da parte di una persona che non sentivate da tempo. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola e a seguire un'alimentazione equilibrata.