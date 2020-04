L'oroscopo di martedì 28 aprile ha in serbo emozionanti novità per tutti i segni zodiacali. Il cielo sarà caratterizzato dalla congiunzione tra Sole e Urano, Mercurio e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, Saturno e Plutone. Inoltre, si potrà osservare la quadratura tra Mercurio e Saturno e Venere e Nettuno.

Nella giornata del Vergine e Capricorno avranno modo di vivere completamente il loro rapporto di coppia perché riusciranno a creare una spiccata complicità, mentre il Sagittario avrà qualche difficoltà nel gestire l'ansia eccessiva.

Scopriamo cosa riserverà l'Oroscopo di martedì 28 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 28 aprile: idee brillanti per il Toro, rapporto sentimentale positivo per Gemelli

Ariete: la libertà conquistata fino a ora potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Persone a voi vicine, infatti, forse vi chiederanno di fare qualcosa per loro. Tenderete a rifiutare, in quanto non sopporterete alcuna imposizione, ma l'oroscopo consiglia di valutare bene la richiesta, in modo da agire con razionalità.

La situazione con il partner diverrà più stabile, ma sarà fondamentale l'ascolto reciproco per riuscire a mantenere un'atmosfera pacata. Le ore serali saranno caratterizzate da pace e serenità: avrete modo di dedicarvi alle vostre attività preferite e di scambiare dolcezze romantiche con la persona amata.

Toro: l'amore occuperà il primo posto in questa giornata. Infatti, cercherete di dare il meglio nel rapporto di coppia, ma non per questo metterete in secondo piano l'aspetto professionale.

Verrete travolti da idee brillanti, che attenderanno solo di essere messe in pratica. I consigli di una persona molto importante si riveleranno cruciali nel percorso da intraprendere, ma l'ultima parola spetterà sempre a voi. In famiglia, potrebbero esserci delle piccole discussioni legate a questioni superficiali. L'oroscopo consiglia di ascoltare l'opinione di tutti, senza agire in modo affrettato.

Comprensione e dialogo saranno le due armi vincenti.

Gemelli: vivrete una situazione un po' complessa dal punto di vista dell'amicizia. Non sarà facile, infatti, comprendere gli atteggiamenti altrui, forse, tenderete a pensare che alcuni amici godano nel farvi dei dispetti, ma in realtà dovrete considerare tutti gli aspetti della situazione. Sarà utile non giungere a conclusioni affrettate e confrontarvi con calma, in modo da evitare qualsiasi fraintendimento. Il rapporto con il partner subirà dei piccoli miglioramenti: vi sentirete maggiormente in sintonia e sarà più facile comunicare. Attenzione a non chiedere troppo al vostro fisico: dolori muscolari e ossei saranno il segnale, che indicherà uno sforzo eccessivo.

Cancro: il vostro umore non sarà molto positivo, ma questo non vi impedirà di lavorare sui vostri obiettivi. Cercherete di dare il massimo per realizzare i vostri sogni e non vi arrenderete davanti ai piccoli ostacoli. Un po' di nostalgia potrebbe cogliervi durante le ore serali, ma, con l'affetto del partner, della famiglia e degli amici, riuscirete a superare tutto. Un'ottima idea per trascorrere la giornata potrà essere quella di concentrarvi su qualcosa di nuovo. La vostra crescente curiosità, infatti, vi permetterà di immagazzinare nozioni, che potranno esservi molto utili per il futuro lavorativo.

Previsioni zodiacali del 28 aprile: romanticismo per Vergine, solitudine per Scorpione

Leone: tenderete a comunicare poco con il mondo circostante. Sarete concentrati sul raggiungimento dei vostri obiettivi e questo vi allontanerà, parzialmente, dagli affetti più cari. Amici e parenti potrebbero farvi notare questo distacco e cercare di attirare la vostra attenzione. L'oroscopo suggerisce di provare a lasciare spazio a ogni aspetto della vostra vita, in modo da non causare malcontento nelle persone amate e un eccessivo spreco di energie. La situazione con il partner rimarrà stabile, anche se lui potrebbe farvi notare alcune mancanze.

Sarà fondamentale analizzare il tutto senza eccessi di rabbia.

Vergine: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista romantico. Tenderete a comprendere il partner in tutti i suoi aspetti e cercherete di approfondire la relazione di coppia. Se riuscirete a creare la giusta atmosfera romantica, potreste ricevere una bella sorpresa. La relazione con i figli procederà serenamente e vi divertirete a organizzare qualche attività divertente in famiglia. L'oroscopo consiglia di non mettere in secondo piano il vostro desiderio di conoscere ed esplorare. Non è ancora troppo tardi per realizzare i vostri sogni e, con tanto impegno e dedizione, riuscirete a ottenere brillanti risultati.

Bilancia: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno: verrete travolti da gioia e vivacità. La vostra solarità riuscirà a trasmettere ottimismo anche alle persone che vi saranno vicine. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo vostro atteggiamento e cercherà di coinvolgervi nelle sue iniziative. Dal punto di vista professionale, per ora, non ci saranno impennate positive. Questo, però, non dovrà rovinare il vostro umore, ma essere un monito a impegnarvi maggiormente. Attività rilassanti o creative vi consentiranno di concludere la giornata con serenità e di dare spazio a un buon riposo notturno.

Scorpione: avrete voglia di dedicare tempo solo a voi stessi. Sarà fondamentale riuscire a ritagliare il vostro spazio personale. Il partner potrebbe chiedervi spiegazioni, ma voi sarete poco inclini a discussioni. L'oroscopo consiglia di provare a eliminare qualsiasi forma di fraintendimento. Cercherete di impegnarvi maggiormente nelle attività che vi staranno a cuore: forse, non sarà facile trovare la concentrazione, ma potrete favorirla tramite un bagno rilassante o una tisana calda. Un ottimo modo per dare sfogo alla vostra creatività potrà essere quello di sperimentare nuove ricette in cucina: la famiglia ne sarà felice!

Previsioni astrologiche di martedì 28 aprile: vivacità in famiglia per Acquario, gioia per Pesci

Sagittario: forse, tenderete a essere un po' ansiosi. La giornata vi metterà davanti ad alcune difficoltà, ma l'affetto delle persone care vi permetterà di superare tutto. Sarete inclini ad analizzare le scelte del passato, vi renderete conto di aver sbagliato a intraprendere alcuni percorsi, ma l'accettazione sarà fondamentale in queste riflessioni. Il rapporto di coppia procederà positivamente, riceverete parole di stima e vi sentirete particolarmente affettuosi nei confronto del partner. Attività divertenti, come la visione di un film o l'ascolto della vostra musica preferita, vi consentiranno di ridurre le preoccupazioni eccessive.

Capricorno: il rapporto con il partner subirà un'impennata positiva. Vi sentirete molto vicini dal punto di vista fisico ed emotivo. Avrete modo di approfondire diversi aspetti dei reciprochi caratteri e alcuni scoperte vi lasceranno piacevolmente sorpresi. Riuscirete a organizzare delle attività divertenti insieme e trascorrerete una giornata appagante. In parte, trascurerete l'aspetto professionale, ma ci sarà tempo per recuperare: fondamentale sarà non perdere di vista gli obiettivi da raggiungere. Durante le ore serali potreste soffrire di piccoli mal di testa: un buon riposo notturno vi rimetterà in sesto!

Acquario: sarete presi dall'ambiente domestico. Avrete voglia di portare un'ondata di vivacità e coinvolgerete tutta la famiglia in questo intento. Sarà divertente organizzare dei lavori assieme a partner e figli. Trascorrere tempo con le persone care avrà un valore inestimabile perché vi permetterà di comprendere ciò che conta davvero. Vi sentirete un po' abbattuti dal punto di vista professionale perché noterete un ritardo nei risultati che desiderate raggiungere. L'oroscopo consiglia di non demordere e di continuare a lottare per la realizzazione dei vostri sogni. Attenzione agli sbalzi di temperatura: la gola potrebbe risentirne.

Pesci: sarete invasi da un'energia positiva. Avrete voglia di mettervi in gioco e di confrontarvi con le persone che si saranno accanto. Pensieri negativi verranno sostituiti da un'ondata di ottimismo e vi sentirete pronti per realizzare tutti i vostri sogni. La vostra vivacità si rifletterà anche nel rapporto romantico, infatti sarete ricchi di idee e desiderosi di aumentare la complicità di coppia. L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione alle persone nelle quali riporrete la vostra fiducia: l'istinto vi aiuterà a fare le scelte giuste! Attenzione a non esagerare con i peccati di gola perché potrebbero causarvi eccessivi sensi di colpa.