L'oroscopo di mercoledì 29 aprile avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. La volta celeste sarà caratterizzata dalla congiunzione tra Sole e Mercurio, Sole e Urano, Mercurio e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, Saturno e Plutone. Inoltre, si potrà assistere alla quadratura tra Mercurio e Saturno e Venere e Nettuno.

Nella giornata del 29 aprile, Scorpione e Acquario saranno più attraenti che mai e non potranno fare a meno di avere l'attenzione del partner, mentre Ariete e Sagittario si impegneranno per raggiungere i successi desiderati.

Scopriamo, nel dettaglio, come i pianeti influenzeranno l'Oroscopo del 29 aprile per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di mercoledì 29 aprile: altruismo per Gemelli e Cancro sereno

Ariete: sarà un momento molto importante per voi perché farete il punto della situazione. Rifletterete sui sogni già realizzati e su quelli che ancora vivono nel vostro cuore. Sarete pronti a impegnarvi al massimo per rinnovare la vostra routine quotidiana e la presenza delle persone amate sarà molto importante per il raggiungimento di questo scopo.

Il rapporto di coppia procederà senza alcun problema, forse, desidererete un po' più di supporto da parte della vostra dolce metà, ma saprete infondervi forza autonomamente. L'oroscopo consiglia di dare spazio anche all'attività fisica.

Toro: tenderete a essere un po' dubbiosi per quanto riguarda il rapporto di coppia. Ci saranno degli elementi che vi faranno dubitare della sincerità del partner e questo potrebbe rovinare il vostro umore.

L'oroscopo consiglia di non saltare a conclusioni affrettate, ma di parlare apertamente, nel caso in cui i vostri dubbi vengano confermati. Nel corso della giornata, forse, accadrà qualcosa di speciale che vi sarà da stimolo per non arrendervi. Attenzione a non abbandonare le vecchie passioni perché, nonostante questo difficile momento, potranno rappresentare una valvola di sfogo irrinunciabile.

Gemelli: il rapporto con il partner non sarà al primo posto in questa giornata: preferirete concentrarvi maggiormente sulla vostra famiglia.

Vi peserà molto il dover stare lontani, ma anche piccoli contatti, tramite la tecnologia, vi consentiranno di affievolire questa mancanza. Sarete inclini a dispensare suggerimenti nel tentativo di aiutare gli altri. L'oroscopo consiglia di ascoltare sempre le parole altrui, senza farsi un'opinione basata su pregiudizi. Verso le ore serali, il vostro umore subirà una piccola impennata negativa perché tenderete a concentrarvi sui brutti pensieri: una distrazione opportuna vi permetterà di ritrovare il sorriso.

Cancro: sarà una giornata tranquilla ed equilibrata per il vostro segno. Avrete la possibilità di dedicarvi ai vostri hobby preferiti e sarete ben felici di ascoltare le persone che vi saranno vicine.

Il partner vi dimostrerà il suo amore, ma senza compiere gesti eclatanti. Forse, sarà opportuno riordinare le idee per capire come agire in futuro: avrete diversi percorsi davanti a voi e la scelta potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. L'oroscopo consiglia di dare molta importanza al benessere psicologico: anche piccole azioni potranno essere di grande aiuto per affrontare le difficoltà con serenità.

Previsioni zodiacali del 29 aprile: felicità per Leone e determinazione per Bilancia

Leone: affronterete questa giornata con gioia e allegria. Vi sentirete molto carichi e niente potrà fermarvi.

Cercherete di godere al massimo di questa repentina felicità e ne approfitterete per coinvolgere anche le persone che vi saranno vicine. Il partner sarà ben lieto di far parte della vostra vita e, forse, vi proporrà qualcosa di divertente da fare insieme. Tutte queste energie saranno molto utili per ottenere successo a livello professionale, infatti, la vostra positività vi permetterà di affrontare anche gli ostacoli più complessi. Attenzione a non essere troppo autoreferenziali ed egocentrici.

Vergine: durante questa giornata verrete colti da un po' di pigrizia. Avrete voglia di riposarvi e di pensare solo a ciò che vi farà stare bene.

Metterete da parte l'aspetto professionale e domestico a favore di svaghi e di hobby. In famiglia, forse, ci sarà un po' di disappunto per questo cambio d'atteggiamento, ma se saprete coinvolgere le persone che vi saranno vicine, tutto andrà per il meglio. L'oroscopo consiglia di tenere sotto controllo le parole per evitare di ferire le persone amate. Favorite gli aspetti razionali del vostro carattere così da poter controllare quelli più istintivi e rischiosi.

Bilancia: sarete colti da una determinazione del tutto nuova: raggiungere i vostri obiettivi. Concentrazione e dedizione saranno i due elementi fondamentali che vi permetteranno di lavorare sui sogni desiderati.

Fondamentale, però, sarà non dimenticare la presenza degli amici, che potrà rivelarsi un validissimo supporto dal punto di vista emotivo. La relazione amorosa non sarà tra i vostri primi pensieri e ciò potrà creare un momentaneo distacco dalla persona amata. L'oroscopo suggerisce di darvi il tempo per riorganizzarvi e di non temere un cambiamento troppo radicale nella vostra routine quotidiana.

Scorpione: il vostro fascino vi metterà in una posizione molto particolare. Riuscirete ad attirare l'attenzione di chi vi sarà attorno e soprattutto della persona amata. Darete il massimo per rendervi irresistibili, non solo fisicamente, ma anche caratterialmente.

Tutto questo impegno porterà a una giornata illuminata dalla passione e dal desiderio. Dal punto di vista professionale, cercherete di sfruttare al meglio tutte le vostre qualità: non sarà facile comprendere come agire, ma se persevererete, sicuramente, non avrete motivo di cui pentirvi. L'oroscopo suggerisce di fare attenzione allo stress eccessivo, perché potrebbe rovinare l'atmosfera romantica.

Previsioni astrologiche di mercoledì 29 aprile: stress per Capricorno e bisogno d'affetto per Pesci

Sagittario: lotterete al massimo per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Forse, tenderete ad avvilirvi davanti agli ostacoli, ma se ascolterete i consigli di una persona speciale, non avrete alcun tipo di problema.

Il rapporto amoroso procederà senza impennate positive, ma saprete comprendervi reciprocamente e ritagliare il giusto spazio per i piccoli momenti di coppia. Potranno esserci delle piccole discussioni in famiglia relative a questioni domestiche. Il dialogo sarà fondamentale per la loro risoluzione così come mostrarsi desiderosi di ascoltare il punto di vista degli altri.

Capricorno: dovrete combattere contro lo stress accumulato nel corso del tempo. Forse, vi sentirete un po' sotto pressione e farete fatica a rapportarvi con le persone che vi saranno accanto. Anche la relazione con il partner potrà subire una piccola impennata negativa a causa del vostro umore.

L'oroscopo consiglia di concedervi del tempo per rilassarvi: saranno sufficienti piccoli gesti per recuperare le energie. Anche un cambiamento della routine quotidiana vi permetterà di osservare il mondo con più ottimismo. Attenzione a non usare il cibo come valvola di sfogo perché non rappresenterà una soluzione efficace.

Acquario: sarà una giornata carica d'amore e d'affetto. Vi sentirete molto vicini al partner dal punto di vista emotivo e farete di tutto per supportarlo in ogni sua scelta. Noterete un forte aumento della complicità di coppia, anche se potrà esserci qualche piccolo battibecco di poca importanza.

Sarete molto fiduciosi nel futuro e non vedrete l'ora di godere a pieno della vostra relazione. La famiglia sarà di grande supporto, forse, non comprenderà tutte le vostre scelte, ma non vi negherà mai una parola di conforto. L'oroscopo suggerisce di dare spazio ad attività creative o astratte, vi consentiranno di sfogare la vostra fantasia.

Pesci: avrete un umore altalenante: da una parte vi sentirete ansiosi, mentre dall'altra sarete pronti a rimettervi in gioco. Vi affiderete molto alle cure della persona amata: ciò vi permetterà di sentirvi desiderati e coccolati. L'affetto sarà un elemento importante in questa giornata, ma l'oroscopo vi consiglia di ricordare che non tutti lo esprimono allo stesso modo.

Verso le ore pomeridiane, il vostro umore migliorerà e proverete a realizzare qualcosa di nuovo. Potrà esservi di grande stimolo iniziare un nuovo libro o dedicarvi alla visione di una serie tv che non avete mai visto.