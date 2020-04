L'Oroscopo del giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020, è arrivato, pronto a valutare l'andamento del periodo in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Ad avere la massima positività in questa giornata pasquale, cinque segni su tutti. Il titolo principale sottolinea le ottime cinque stelle, in questo caso equivalenti al secondo posto in classica, a favore dell'Ariete e dei Gemelli. Una domenica poco esaltante invece è messa in preventivo per lo Scorpione, considerato in questo frangente in giornata 'sottotono'.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali dettate dall'oroscopo di domenica 12 aprile per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo Pasqua, previsioni 12 aprile da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. La giornata di Pasqua si prospetta euforica ed abbastanza fortunata in ogni settore. In campo sentimentale, le gioie più importanti di questa giornata arriveranno dalla vita di coppia. Se pensate da tempo di chiarire qualcosa con la persona amata, fatelo adesso che il tempo lo permette.

Potreste trarne giovamento e trascorrere la giornata felicemente insieme a chi amate. Single, potrebbe essere proprio la giornata di Pasqua quella giusta per 'seminare': il terreno sarà fertile e voi in piena armonia con tutto ciò che vi circonda.

Toro: ★★★. In arrivo un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia. Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l’impossibile dal periodo.

L'amore invece sarà positivo, anche se di poco: sognare insieme chi vi sta accanto in questo momento potrebbe dare maggiori certezze e stabilità. Allora cercate di assecondare l'istinto. Voi single non rattristatevi se ciò che desiderate risultasse difficile da raggiungere: pensate e agite da positivi.

Gemelli: ★★★★★. Giornata di Pasqua al limite della meraviglia, sicuramente perfetta sotto molti punti di vista.

Valutata dal'Astrologia del periodo come piacevole: gran parte della stessa potrebbe risultare favolosa e ben oltre le aspettative. La vita amorosa intanto vivrà un momento speciale e la passione per il partner di sempre promette una giornata romantica con tante 'scintille' di passione. Single, la fortuna sarà sulla vostra strada ed aumenterà la vostra fiducia e quella di coloro che vi circondano. Sarete in buona forma, quindi proseguite i vostri sforzi per quanto riguarda fisico e mente.

Cancro: ★★. La giornata di domenica purtroppo per voi, visto anche la festività in corso, sarà in generale abbastanza pesante da portare fino in fondo.

Comunque anche se non molti, certi momenti della giornata potrebbero restituire sprazzi di discreta positività. Il partner risulterà un po' musone in più di qualche occasione: per scioglierlo basteranno sguardi languidi e qualche vostra coccola. Single, le stelle questa volta non vi spalleggeranno, ma nemmeno remeranno contro mandandovi in confusione. Semplicemente non vi daranno una mano, quindi dovrete darvi da fare aiutandovi da soli.

Leone: ★★★★. Giornata domenicale sufficientemente buona, in parte valutata abbastanza piacevole. Le eventuali ferite che negli ultimi tempi vi hanno fatto soffrire cominciano a rimarginarsi e la guarigione completa è dietro l’angolo.

In amore, una notizia inaspettata vi metterà in uno stato d'animo radioso rendendovi sicuramente più concilianti con la vostra dolce metà. Single, la fiducia in voi stessi supererà i vostri stessi dubbi e la vostra visione della vita diventerà molto più ottimista. Unica accortezza, non perdere il proprio realismo.

Vergine: 'top del giorno'. Periodo magico per programmi romantici o eventualmente anche per convivenze o addirittura nozze. Entusiasmo alle stelle soprattutto nel portare a buon fine alcune delle ultime conoscenze o amicizie. In generale avrete tanta voglia di svago, magari rendere la vostra vita più interessante e varia.

Amore, ecco una giornata di serenità e di affetto per molti di voi. I pianeti saranno dalla vostra parte e vi sosteranno nel vostro percorso personale, senz'altro indirizzandovi verso quel sentiero già tracciato inconsciamente dal vostro cuore. Single, sarete più comprensivi e malleabili nei confronti delle considerazioni altrui. Questo renderà la vita più serena a voi e tutti quelli che vi stanno vicino.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. Sostenuta da aspetti positivi, la giornata pasquale del 12 aprile vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre ottime qualità pratiche.

Discreti saranno i riscontri su alcuni fronti di interesse generale. In amore, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: gli eventuali frutti, se decideste in questo caso di accontentarvi, potrebbero sembrare anche discretamente gradevoli. Le invidie? Attenzione, anche quest'ultime non mancheranno di sicuro. Single, a voi dice bene il periodo: sprizzerete energia da tutti i pori! Forse è arrivato il momento di concedersi qualche sfizio, magari recuperare il gusto per 'la caccia amorosa'.

Scorpione: ★★. Il prossimo giorno di Pasqua sarà quasi certamente portato alla negatività per voi dello Scorpione.

Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza. In questi giorni non rientrerete nelle grazie della persona amata: forse il rapporto potrebbe accusare ancora i postumi di recenti incomprensioni tra voi, quindi portate pazienza. A voi single invece diciamo che vivrete al minimo questa giornata e, in serata, accuserete un po' di stanchezza.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di Pasqua 12 aprile indica una domenica più che ottima, portata in braccio da una meravigliosa Luna in Sagittario ma già pronta a transitare nel comparto del Capricorno.

Tutti i sentimenti a partire da quelli più importanti come l'amore per il partner, la famiglia e gli amici andranno senz'altro ad un'altra velocità. Single, il vostro intuito sarà infallibile e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti e concreti.

Capricorno: ★★★★★. In arrivo una domenica 15 aprile quasi perfetta in tutto. Diciamolo pure, la giornata finale di questa settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Capricorno. In amore, soprattutto, la serata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, con il partner che non potrà non condividere gioia e serenità insieme a voi.

In coppia si preannunciano brividi a fior di pelle e felicità da raccogliere a piene mani. Single, esprimete pure i vostri sentimenti con chiarezza se volete coinvolgere chi sapete. I cuori solitari questa Pasqua attireranno nuove amicizie ma anche flirt passeggeri.

Acquario: ★★★★. Giornata pasquale discreta, poco efficace e difficile in alcuni casi buona, valutata nelle predizioni di sabato come bella. In amore, la profondità dei vostri ideali sembra infinita e indefinibile. Non crediate di essere gli unici a sentirvi in questo modo. Se esprimerete i vostri sentimenti, senza timidezza, sarete sorpresi dalla reazione del vostro partner.

Single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok? Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità al posto dell'istinto. Parlando in generale, potrebbe essere molto forte la voglia di andare controcorrente: giocate bene le vostre carte.

Pesci: ★★★. L'oroscopo giornaliero per il 12 aprile indica che Pasqua partirà con una marcia ridotta (leggasi pure 'sottotono'). In amore, specialmente nell'ambito dei rapporti di coppia aleggerà un'aria di scontentezza generale, il che vi renderà poco inclini a tenerezze e a smancerie varie col partner.

In questo caso, alcuni pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi con il partner, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. Single, molti di voi stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione vi arrecherà notevoli svantaggi, in primis nei confronti di altre persone con le quali vi potreste trovare spesso in contrasto.

Classifica stelline Pasqua 2020

Le effemeridi della giornata di domenica evidenziano la stabile presenza della Luna in Sagittario. Mercurio invece risulta da poco posizionato nel segno dell'Ariete a fare da 'secondo' al Sole di nascita. Venere in Gemelli riceverà forza e positività da Marte e Saturno in Acquario. Stabili e nella norma il resto dei pianeti. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati rappresentati nella classifica stelline del giorno di Pasqua?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata del 12 aprile e valido per l'intero zodiaco: