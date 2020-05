L'oroscopo dall'1 al 7 giugno è pronto a svelare nel dettaglio come incomincerà questa prima settimana del sesto mese dell'anno. L'estate si avvicina sempre di più e con essa anche la voglia di liberarsi dalle spoglie di questa lunga e complessa primavera. La prossima settimana inizia con la Luna in Bilancia che resta in questo segno fino alle 16.06 di martedì. Dopodiché l'astro luminoso slitterà nella casa dello Scorpione facendo fare i salti di gioia ai segni d'acqua. Venerdì 5 giugno ci sarà la Luna Piena (in Sagittario). I nativi di Cancro e Bilancia saranno al centro di alcuni cambiamenti, ma l'Oroscopo si presenta interessante anche per gli altri segni.

In seguito le previsioni delle stelle della prossima settimana.

Oroscopo fino al 7 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - Sarete finalmente in grado di accettare una determinata situazione e prenderete una decisione definitiva. I mesi precedenti non sono stati facili, tuttavia ancora non bisognerà abbassare la guardia. Le stelle raccomandano prudenza e al contempo un pizzico di bizzarria. Dispenserete sorrisi e tanti buoni consigli, avrete modo di incominciare un nuovo libro o programma televisivo entusiasmante. Qualcuno otterrà delle ferie dal lavoro e quindi potrà partire per una vacanza al mare. Fine settimana con pizza e buona compagnia.

Toro - Nella prossima settimana, una tentazione vi si piazzerà dinanzi agli occhi.

Chi è in coppia si ritroverà ad un bivio. Forse avvertite l'esigenza di prendere una pausa. Avrete delle giornate esasperanti in cui, il mal di testa o certi dolori ossei, vi tormenteranno. L'età avanza e comincerete a pagarne le prime conseguenze. Cercate di non strafare e delegate eventuali impieghi.

Incontri per i giovani single anche se è un periodo da prendere con le pinze.

Gemelli - Gli astri annunciano che trascorrerete un giugno importante. Già in questa settimana dovrete darvi da fare. Avrete voglia di qualcosa di più, magari un'avventura d'amore o un viaggio eccitante. Avete dato molto e ricevuto altrettanto anche se non ne siete del tutto soddisfatti.

Un vecchio amore potrebbe riaffacciarsi alla vostra vita, ma le minestre riscaldate non sono buone. Chi è sposato o convive comincerà a sentire addosso il peso dell'età, ma ogni anno è prezioso e cela un tesoro. Siate più spontanei e accettate la vita così come viene.

Cancro - L’Oroscopo della prima settimana di giugno vi vedrà alle prese con delle decisioni ma anche con dei cambiamenti e prese di posizioni. Dovrete prendere le distanze dalle persone negative. Siete un segno curioso e amante della famiglia, anche se ci sono stati degli attriti pesanti. In questa settimana sarete al centro di una totale evoluzione che risulterà evidente a chiunque vi stia attorno. Da mesi non avete fatto altro che meditare e riflettere, quindi siete giunti a delle importanti considerazioni.

Farete finalmente il primo passo verso la svolta definitiva. Vi accadrà qualcosa di bello. All'orizzonte si intravede l'amore!

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Nessun traguardo vi è precluso, quindi smettetela di denigrarvi! Nei prossimi giorni avrete una gran forza che vi porterà a premere il piede sull'acceleratore. Qualcuno sarà assunto, altri invece affronteranno un test o un esame. Avete del potenziale nascosto e dovrete tirarlo fuori nei prossimi giorni. Gli unici ostacoli sono le vostre paure e insicurezze, perciò cercate di superarle. Se occorre, chiedete aiuto e confidatevi anche se non siete soliti aprirvi tanto facilmente. Bene l'amore di coppia, qualcuno sarà in procinto di sposarsi o di partecipare ad una cerimonia.

Vergine - Da tempo avvertite un cambiamento sia interiore che esteriore. Tutto è diverso, dall'ambiente circostante a voi stessi. Sarà una settimana curiosa ma al contempo dubbiosa dato che custodite ancora qualche perplessità. Con un certo amore si continuerà a fare tira e molla, ma cercate di prendere una definitiva decisione perché tutto questo tentennare non è produttivo! Bene il lavoro autonomo e le finanze in generale.Giungerà una buona somma di denaro che vi farà tirare un sospiro di sollievo. Partenze al mare in vista. Occhio ai mezzi pubblici.

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno intraprendere un sostanziale cambiamento. Tutto risulterà diverso, ma come ne uscirete dipenderà esclusivamente da voi.

Avrete modo di ricambiare l'affetto ricevuto, forse avete trascurato il partner o forse siete stati attratti da altro. Tornerete ad avere maggiore fiducia in voi stessi, siete un segno pieno di qualità. Non siate severi con voi stessi. Qualcosa sta per accadere. Se dovete fare una certa cosa, allora cercate di ultimarla entro la fine di giugno!

Scorpione - In passato avete preso molte cantonate. Delusione dopo delusione siete maturati e siete diventati più restii nei confronti della vita e degli estranei. Tuttavia, la paura di essere delusi si farà da parte durante la settimana fino al 7 giugno grazie anche al supporto astrale di notevole rilevanza. Avrete modo di ristrutturare casa, di rinnovare il look, di spostare i mobili.

Le lezioni apprese in passato, daranno i loro frutti perché non avrete alcuna intenzione di ripetere gli stessi errori e quindi auspicherete al meglio. Con i figli o i genitori, il rapporto risulterà più solido che mai.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La settimana partirà con il piede giusto, riceverete consigli e nuovi incarichi di lavoro. Chi è rimasto fermo troppo a lungo, finalmente potrà ripartire. La Luna Piena di venerdì illuminerà il vostro cammino e riuscirete a intravedere la luce in fondo al tunnel. Avrete la giusta spinta anche nella sfera amorosa, infatti, se avete una persona nel cuore, riuscirete a dichiararvi. Occhio alle delusioni del weekend, un rapporto o un programma rischierà di essere compromesso.

Capricorno - Il momento migliore della settimana sarà proprio il weekend per via della presenza della Luna nel vostro segno. Tornerete a sorridere e a vedere la vita con rinnovato ottimismo. Qualcuno propenderà per un viaggio last-minute, magari in un posto vicino al mare. Ci saranno delle pulizie casalinghe da effettuare, cercate di non impazzire e delegate qualcosa. Un progetto, che avevate archiviato tempo fa, sarà ripristinato e adeguato alla situazione. L'amore di coppia risulterà scintillante e sfrenato. Cicogna in arrivo.

Acquario - Sarà una settimana interessante per la gran parte dei nativi di questo sfuggente segno zodiacale. Accadranno diversi episodi che non dimenticherete facilmente.

Chi non è ancora uscito, finalmente rivedrà la luce del sole. Un passo alla volta supererete le ultime difficoltà vissute sulla vostra pelle. Rivedrete delle persone a voi care e la vita vi risulterà ancor più bella di prima. La passione tra coppie sarà bollente. Gli over 50 riprenderanno in mano un progetto che è stato sospeso nei mesi scorsi.

Pesci - L’oroscopo della settimana fino al 7 giugno annuncia una fase di transizione. Avrete modo di intraprendere una nuova strada che potrebbe aiutarvi a costruire un futuro ricco di soddisfazioni. Vi toglierete quel fastidioso sassolino dalla scarpa. Da quando è iniziato l'anno nuovo avete riflettuto in lungo e in largo, magari adesso avete dei nuovi scopi da raggiungere.

Supererete eventuali difficoltà economiche, chi ha perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria, riuscirà a rialzarsi e a vedere la luce in fondo al tunnel.