L'Oroscopo del weekend dal 29 al 31 maggio approfondirà i transiti planetari e punterà un riflettore sull'entrata di Mercurio in Cancro. Nuove opportunità amorose si presenteranno all'orizzonte anche per la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci che approfondiranno i sentimenti con maggiore curiosità e profondità d'animo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Mercurio in Cancro nell'oroscopo del weekend di fine maggio

Ariete: la nuova posizione di Mercurio sarà in dissonanza e potrebbe rendervi incostanti o troppo rigidi nei confronti dell'amore. Luna posizionata in Leone sarà anch'essa favorevole e garantirà una bella intuizione per cogliere al volo splendide novità sentimentali.

Toro: buono l'influsso di Mercurio in Cancro che da venerdì in poi, renderà il modo di amare più disinvolto e voi più aperti ad approfondire le storie amorose in chiave più chiara e sensibile. Luna remerà contro venerdì acuendo la voglia di essere amati, ma sabato il satellite notturno passerà in posizione favorevole e ritornerete a essere frizzanti e rivoluzionari.

Gemelli: Mercurio vi abbandonerà ma non del tutto, poiché spostandosi in Cancro, potenzierà le capacità comunicative e acuirà anche un'intelligenza sensibile e fantasiosa. Potrete spaziare nel settore amoroso con maggiore loquacità cogliendo al volo delle occasioni davvero irripetibili. Venere sorriderà all'amore così potrete contrastare un eccessivo nervosismo marziano con una maggiore obiettività.

Cancro: benvenuto Mercurio nel segno che renderà gli affetti più profondi e voi più emotivi nei confronti dell'amore. Sarà acuita l'immaginazione e avvierete una comunicazione intelligente che diventerà conservatrice. Vorrete concretizzare le storie amorose in maniera tradizionalista e galante, via libera all'amore anche grazie a Luna favorevole per tutto il weekend.

Leone: Luna nel segno venerdì risulterà favorevole e darà il via a splendide sensazioni amorose. Riuscirete a comunicare i sentimenti che provate in modo più sincero e anche ciò che pronuncerete sarà di fondamentale importanza per sbloccare una situazione in sospeso. Gli astri faranno scegliere le parole giuste.

Vergine: Luna nel segno punterà un riflettore sulla vostra voglia di agire, potenziando il senso pratico e lo spirito d'iniziativa. Potrete beneficiare anche della posizione favorevole di Mercurio che finalmente romperà la dissonanza e guiderà i sentimenti verso la direzione giusta, favorendo un pensiero sensibile e tradizionalista.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il nuovo transito di Mercurio in Cancro getta un po' di ombre sul modo di comunicare. Così dovrete fare attenzione a non lasciarvi scivolare addosso alcune situazioni, solo per il quieto vivere. Piuttosto dovrete avviare un dialogo chiarificatore per l'amore, in modo tale da confrontarvi verbalmente in modo chiaro e risolutore.

Scorpione: l'amore diventerà più armonioso grazie alla presenza di alcuni astri a voi favorevoli, capaci di sprigionare anche un dialogo più costruttivo per le questioni sentimentali. Plutone e Giove splenderanno sempre per voi e avvieranno cambiamenti costruttivi, anche se il tutto avverrà in maniera graduale.

Sagittario: attenzione all'opposizione di Venere e Sole che potrebbe rendervi un po' volubili e disperdere i pensieri in modo alquanto incostante. I pianeti in Gemelli sfideranno a sdrammatizzare il tutto con la creatività e la simpatia che vi è consona. Venerdì Luna sarà favorevole, mentre sabato e domenica potreste essere ipercritici.

Capricorno: la presenza di Mercurio nel domicilio astrologico opposto al vostro farà sì che vi ricolleghiate al passato, magari rivivendo alcune sensazioni che pensavate di aver sepolto.

Alquanto suggestionabili, arginate queste emozioni e apritevi al nuovo rompendo gli schemi e osando di tanto in tanto. Giove garantirà fortuna e Marte regalerà una grande sferzata di energia magnetica e seducente.

Acquario: Luna in opposizione venerdì renderà le sensazioni un po' tese e voi alquanto permalosi, ma non dovrete temere oltre poiché l'astro d'argento già sabato passerà in Vergine e allenterà le tensioni. Nel frattempo potrete beneficiare di Mercurio in Cancro che in sinergia con gli altri astri, sfiderà a vivere l'amore con maggiore slancio emotivo.

Pesci: finalmente Mercurio romperà la quadratura con Marte e potenzierà la comunicazione, anche se tenderete a vagabondare un po' in alcune suggestioni inscenate da Nettuno.

L'energia non mancherà di certo e riuscirete ad affrontare eventuali avversità con maggiore spirito critico e trovando le soluzioni giuste al momento giusto. Attenzione a Luna in opposizione sabato e domenica che potrebbe rendere gli affetti un po' tesi.