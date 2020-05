L'Oroscopo di domani 19 maggio lascia presagire una giornata interessante per il Leone e il Cancro, per i quali inizia un buon momento di recupero. Sono giornate di grande energia e vitalità, durante cui si può ottenere molto. Alti e bassi per il Capricorno, che soprattutto in amore potrebbe apparire distratto e distante, scatenando la rabbia del partner. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di martedì 19 maggio 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe avere un’intuizione vincente e avviare vantaggiose trattative.

Toro: è un momento di energia e positività per il segno. Si può guardare al futuro con più ottimismo e trovare delle soluzioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e gli affari. Serenità in amore.

Gemelli: il consiglio delle stelle per la giornata di martedì 19 maggio è quello di muoversi con cautela, evitando di agire di impulso o mossi dalla fretta di portare a compimento un lavoro. Con calma potrete ottenere i risultati desiderati. Bene l’amore.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lascia presagire una giornata da veri vincitori. Sia in amore che in ambito lavorativo avrete una marcia in più e potrete raggiungere i traguardi prefissati.

Leone: è una giornata ricca di positività e fantasia. Viaggiando con la mente si può sfuggire alla monotonia e agli stress della giornata, ritagliandosi qualche momento di serenità e spensieratezza. Bene l’amore.

Vergine: l’oroscopo di martedì 19 maggio lascia presagire una giornata impegnativa, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera finanziaria.

Potrebbero esserci delle trattative da curare. Qualcuno potrebbe incontrare degli ostacoli nella gestione di situazioni economiche, alcuni conti potrebbero non tornare.

Bilancia: potrebbe essere una giornata agitata in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Le stelle consigliano di stare lontani da chi cerca di ostacolarvi o di mettervi in cattiva luce.

Meglio l’amore.

Scorpione: durante questa giornata qualcuno potrebbe risentire di malesseri e problematiche fisiche. Il consiglio delle stelle è quello di non affrettate i tempi, meglio dare al proprio corpo il tempo necessario per recuperare. Migliora con l’avvicinarsi del weekend.

Sagittario: durante questa giornata potreste sentirvi agitati e particolarmente irascibili. In amore e i famiglia potrebbero nascere delle discussioni, soprattutto se le tensioni continuano già dalle giornate precedenti. Bene il lavoro.

Capricorno: l’oroscopo del 19 maggio lascia presagire una giornata interessante per le collaborazioni e le trattative lavorative. Al contrario in amore potreste apparire distanti e con la testa fra le nuvole.

Acquario: è una giornata impegnativa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Serenità in amore. Bene il fisico.

Pesci: potrebbero continuare le problematiche in ambito familiare, è arrivato il momento di prendere la situazione di petto e cercare di trovare dei chiarimenti. Bene l’amore. Alti e bassi nel lavoro.