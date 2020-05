L'Oroscopo della settimana lascia presagire giornate di grande energia per i Gemelli, che possono fare affidamento sugli influssi vantaggiosi del Sole. Energica la Bilancia, che ritrova grinta ed energia necessarie a conseguire i propri obiettivi. Per Cancro problematiche in ambito lavorativo. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana per tutti i segni, da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2020, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale, dal 18 al 24 maggio 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: mercoledì 20 maggio il Sole giungerà in soccorso del segno, i suoi raggi caldi garantiscono la buona riuscita stelle questioni lavorative e fortuna negli affari.

Weekend sereno e armonioso, ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia.

Toro: sarà una settimana produttiva e soddisfacente per il segno, ideale per mandare avanti delle trattative o richiedere un prestito bancario. Sono giornate di recupero in amore. Qualcuno, però, potrebbe non accontentarsi e desiderare qualcosa di più dal proprio rapporto, più complicità, soprattutto mentale.

Gemelli: il consiglio delle stelle per questa nuova settimana è quello di agire con cautela. Prima d'imbattersi in nuovi progetti o attività, meglio attuare una strategia. Il 22 si forma la Luna Nuova, quindi inizia per voi un momento di grande energia e forza. Il weekend potrebbe incominciare in maniera piccante, gli astri lasciano presagire giornate di grande passione.

Cancro: l’oroscopo della settimana annuncia delle giornate scandite dalla voglia di primeggiare. In ambito lavorativo potrebbe esserci rivalità e qualcuno potrebbe provare a ostacolarvi: non esiterete a mostrare di che pasta siete fatti. Con l’avvicinarsi del weekend qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare qualche malessere fisico.

Leone: l’ingresso del Sole in Gemelli dona nuova forza e vitalità al segno, che ritrova il buon umore e la voglia di stare insieme agli altri. Sono giornate di recupero in amore e in ambito familiare dove, se necessario, si possono fare dei chiarimenti. Bene il lavoro, cautela dal punto di vista fisico.

Vergine: la nuova settimana inizia con delle questioni da sistemare per il segno, che soprattutto in amore e in ambito familiare ha dovuto affrontare numerose controversie. Queste sono giornate di recupero anche se dal punto di vista fisico, anche se potrebbero continuare i fastidi. Le stelle consigliano di sottoporsi a un controllo medico.

Bilancia: il Sole in ottima posizione lascia presagire la buona riuscita dei vostri progetti e delle vostre iniziative, sia per quanto riguarda la sfera pratica che quella personale. È un buon momento per il fisico, le energie e la voglia di fare non mancano.

Scorpione: l’oroscopo della settimana potrebbe prevedere un’ottima ripartenza in ambito lavorativo.

Il Sole rende il segno intuitivo ed energico. Al contrario gli influssi della Luna, a partire dal 22 maggio, potrebbero rendere il segno agitato e nervoso. Meglio cercare di limitare le discussioni, tanto in amore quanto nel lavoro.

Sagittario: sono giornate incerte in amore, la serenità cede velocemente il posto al nervosismo. Lotte e scontri potrebbero nascere tanto in famiglia quando nel rapporto con il partner. Gli influssi della Luna rendono il tutto più difficile, in ambito lavorativo non è facile trovare la concentrazione. Recupero nel weekend.

Capricorno: gli influssi positivi del Sole portano energia e buone notizie, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sono giornate vantaggiose per presentare un progetto o avviare una nuova attività.

Serenità in amore, alti e bassi dal punto di vista salutare.

Acquario: il Sole amico lascia intendere l’arrivo di buone opportunità in ambito lavorativo, dove qualcuno ha l’occasione di emergere dopo mesi di tentativi. Bene l’amore, il weekend sarà il momento ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia. Ottima la forma fisica.

Pesci: l’oroscopo della settimana annuncia delle giornate di alti e bassi per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe incontrare delle problematiche. Qualcuno potrebbe affrontare delle difficoltà nella gestione di questioni burocratiche o legali, meglio procedere con cautela. Serenità in amore.