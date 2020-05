Il nuovo mese inizia in maniera positiva per la Vergine, che continua a fare affidamento sulla protezione del cielo e delle stelle in aspetto favorevole. Venere e Marte rendono l’amore passionale ed intrigante, mentre Urano in Toro accanto al Sole e Mercurio regala una marcia in più in ambito lavorativo. Al contrario la seconda metà del mese può porre degli ostacoli lungo il cammino del segno, che risentirà dei cambi lunari e degli spostamenti planetari. Non mancheranno dunque i momenti sottotono, soprattutto dal giorno 13 in poi, quando qualcuno potrebbe risentire anche di un calo di energie o accusare dei malesseri fisici.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di maggio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio per il segno della Vergine

Amore: maggio inizia sotto un cielo sereno e ricco di speranze, è il momento ideale per dedicarsi alle cure del partner. Venere e Marte rendono il segno romantico e passionale, anche la sessualità è in crescita. Il consiglio delle stelle è quello di organizzare qualcosa di speciale per sorprendere il partner, magari una cena romantica o una serata per due.

Al contrario durante la seconda metà del mese a causa dello spostamento di Marte in Pesci e dell’ingresso del Sole in Gemelli potrebbero nascere dei momenti di agitazione e nervosismo. Dubbi e incertezze potrebbero mettervi la pulce nell'orecchio e favorire la nascita di dubbi anche dove non dovrebbero esserci. Agite con lucidità, ed evitate gli scatti di gelosia.

Lavoro: l‘oroscopo di maggio 2020 lascia presagire un mese vantaggioso per la sfera pratica e professionale.

I caldi raggi del Sole riscaldano la Vergine, favorendola e sostenendola nel tentativo di realizzare i propri obiettivi. Il consiglio delle stelle nel lavoro e nella vita in generale, soprattutto per chi lavora come dirigente, amministratore o magari in politica è di cercare di intuire dove soffia il vento, capendo le tendenze nel momento e cercando di riposizionarsi in base a queste. Al contrario la seconda metà del mese potrebbe portare alla nascita di scontri ed incertezze, meglio agire con prudenza e se necessario prendersi una pausa per cercare di osservare la situazione con più oggettività.

Salute: il passaggio di Marte in Pesci, accompagnato dal Sole che va in Gemelli e la Luna Nuova che si forma il 22 maggio, potrebbero creare dei momenti sottotono al segno, anche dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe risentire infatti dello stress e della stanchezza accumulata,accusare dei disturbi o dei lievi malesseri e vedersi costretto a rallentare i ritmi. Con l’avvicinarsi del mese di giugno inizia però un buon momento di recupero, ideale per iniziare delle cure specifiche.