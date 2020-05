L'Oroscopo di maggio per i Pesci garantirà varie opportunità in tutte le sfere vitali grazie alla presenza benefica di Nettuno sempre presente nel segno. Dopo un mese di aprile un po' sottotono a causa della reclusione forzata in casa, i Pesci avranno dalla loro un grande e benevolo ammasso planetario che li spingerà a beneficiare di una grande introspezione interiore. Grandi cambiamenti saranno alle porte e rivoluzioneranno la vita di questo segno sensibile che potrà superare ogni sfida grazie a Giove, Plutone e Urano in sestile.

Di seguito le previsioni astrali.

Il lavoro indagato nell'oroscopo di maggio per i Pesci

La parola d'ordine per i Pesci in questo mese di maggio sarà l'azione. Avrete dalla vostra tanti pianeti in Toro come il Sole, Mercurio e Urano che vi caricheranno di un'energia esplosiva. Voi amici dei Pesci, reduci da un periodo un po' sottotono causato dalla reclusione forzata in casa nel mese di aprile che vi ha portato a sentirvi un po' depressi e annoiati, in questo mese di maggio non dovrete esitare oltre e dovrete agire.

L'influenza del Sole, di Mercurio e Urano vi spingeranno a fare una grande introspezione e ad attuare dei cambiamenti nella vostra vita lavorativa. Fino al giorno 14 maggio, Marte e Saturno vi faranno sentire un po' scoraggiati ma dalla seconda parte del mese l'influsso negativo passerà e otterrete grandi risultati.

Nettuno, il vostro pianeta nel segno, vi influenzerà positivamente facendovi sentire molto creativi e ispirati, ma vi renderà anche molto sensibili.

Questo sarà il momento giusto per portare avanti i vostri progetti, crearne dei nuovi e osare cambiando il vostro lavoro con uno che si potrà magari effettuare da casa. Dal 15 maggio la parola d'ordine sarà osare di più perché ci saranno Marte in Pesci che vi caricherà di un'energia spontanea incredibile, insieme a Giove e Plutone che vi regaleranno una grande comunicativa. Inoltre ci saranno Il Sole, Mercurio e Venere in Gemelli che creeranno una benevola barriera protettiva.

Dovrete osare perché sarete invincibili.

Previsioni astrali amorose mensili dei Pesci

La sfera amorosa subirà qualche tensione nella prima parte del mese poiché dal 15 maggio Venere, Mercurio e Marte in quadratura faranno sorgere qualche ostacolo che rallenterà i progetti. Ma dovrete avere maggiormente fiducia nelle vostre capacità seduttive e potrete rivoluzionare piacevolmente il campo sentimentale, sia voi in coppia che voi single. Dalla seconda metà di maggio avrete tante occasioni per vivere un periodo piacevolmente sereno in amore. Voi amici dei Pesci in coppia, sempre leali e costanti in amore, vivrete in questo mese di maggio la vostra relazione con un senso di monotonia che vi spingerà a chiudervi in voi stessi.

La colpa sarà di Venere in quadratura che vi farà sentire demotivati. Molto spesso la quadratura fa da stimolo per superare le complicazioni con forza e costanza. Voi nati dei Pesci avrete dalla vostra dal 21 al 31 maggio Giove e Plutone in Capricorno che vi renderanno molto comunicativi, così potrete dialogare con il vostro partner e arginare alcune incomprensioni minacciose per il rapporto di coppia. Urano e Mercurio dal Toro saranno vostri alleati per tutto il mese e proporranno nuove idee, facendovi aprire la mente in modo innovativo e spronandovi a prendere le decisioni giuste. Questi astri saranno benefici anche per voi single dei Pesci, poiché garantiranno nuove esperienze amorose.

Il mese di maggio sarà comunque un periodo di grande introspezione, avrete dalla vostra la benevola influenza di Giove, Plutone in sestile che vi proteggeranno e aiuteranno a capire quale amicizia approfondire e quale allontanare.