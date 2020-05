L'oroscopo di domani 18 maggio è pronto a svelare come andrà la giornata di lunedì. Astrologicamente parlando, ad inizio settimana troveremo la Luna nel segno dell'Ariete con il Sole fermo ancora per un po' nel comparto del Toro. Mercurio e Venere invece risiedono ancora in Gemelli mentre Plutone e Giove saranno stabili in Capricorno. Saturno risulta da poco entrato nel segno dell'Acquario con Marte e Nettuno fermi nel campo dei Pesci.

In questa giornata il Sagittario sentirà il bisogno di fare cose nuove e stimolanti, mentre i Gemelli inizieranno la settimana in bellezza.

Scopriamo dettagliatamente cosa riserverà l'Oroscopo di lunedì 18 maggio ai dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrali di lunedì 18 maggio

Ariete - Vi aspetta una gran bella giornata. Le vostre capacità organizzative, ma anche la vostra fantasia e la vostra autorevolezza vi porteranno al successo. In ambito affettivo sarete molto corteggiati, anche da chi non vi interessa, e la cosa non potrà che darvi soddisfazione. Accettate senza tante storie un’interessante proposta del partner per la serata: sentite il bisogno di rilassarvi e di non pensare a nulla. Nel lavoro sarete carichi di lavoro per tutto il giorno, in particolare se operate alle dipendenze altrui.

Toro - Lunedì porta buone notizie. L'oroscopo del 18 maggio sulla scia di una bella Luna in Ariete invoglia a contare su una giornata piacevole.

Siate diplomatici nei rapporti, generosi con le persone vicine e pronti ad esaudire ogni richiesta del partner. Occupatevi del vostro fisico, ultimamente trascurato. In ambito sentimentale potrete raggiungere un importante traguardo, frutto di tanta pazienza. Potrete anche stabilizzare il rapporto di coppia, se ce ne fosse bisogno.

Se siete alla ricerca di un amore, avrete la possibilità di vivere una storia che durerà nel tempo.

Gemelli - Iniziare in bellezza la settimana è sempre di buon auspicio. Datevi da fare, perché alla fine sarete soddisfatti di voi stessi e di ciò che avete realizzato. L'alleanza della Luna con Mercurio in Gemelli segnala decisioni in alcuni ambiti della vostra vita.

Si volta pagina anche in amore: in coppia soprattutto si prevede una giornata complicata. Dovrete cercate di mantenere la calma davanti alle situazioni difficili e non sciupare delle ottime occasioni. Affettivamente non siate troppo chiacchieroni e cercate, più con i fatti che con le parole, di rassicurare chi è accanto a voi.

Cancro - L'oroscopo di inizio settimana invita ad inventarsi qualcosa di originale per scansare alcune ostilità astrali e trascorrere questo giorno in modo leggero, allegro e tranquillo. In effetti, sentite il bisogno di cambiare aria, di conoscere persone nuove, di fare cose insolite e interessanti. Fidatevi delle vostre intuizioni, saranno una guida infallibile e sicura nelle decisioni che dovrete prendere.

È il momento di non avere dubbi né paura di lanciarsi nelle situazioni: gli astri vi favoriscono a tutto tondo! Buoni guadagni per molti.

Oroscopo del giorno 18 maggio

Leone - In programma pazzie d'amore. Le previsioni zodiacali del giorno 18 maggio indicano che avrete una bella energia. L’amore riserva delle sorprese a chi è nato di prima o seconda decade: sarete pazzi d'amore per il partner. Approfittatene sia per affrontare di petto quelle situazioni che ristagnano, sia per riordinare le idee o la scrivania in ufficio. Nel lavoro, dateci dentro ora: siete vincenti su tutta la linea. Sarete fiduciosi in voi stessi e avrete spirito d’iniziativa; sarete lucidi mentalmente e produttivi nelle attività quotidiane.

In serata qualcosa di nuovo potrebbe accadere...

Vergine - Incognite da sfatare. L'oroscopo quotidiano invoglia a riflettere, visto che la giornata partirà quasi sicuramente sotto tono. Se qualcosa non andrà come sperato o se qualcuno non contraccambierà il vostro affetto e il vostro interesse, sciogliete la tensione dando spazio alle cose che più vi piacciono: musica, libri, sport e tutto ciò che vi piace andrà bene. Intanto non fatevi prendere la mano dall’incertezza. In questo giorno non tutto andrà come desiderate. Conviene lasciar perdere i programmi più stressanti e dedicarvi al dolce far niente o alle cose che più vi piacciono.

Bilancia - Qualcuno vi pensa con affetto, ve lo farà sapere e lo dimostrerà concretamente.

Potrebbe arrivare un invito per un viaggio o una vacanza da fare a settembre, anche se breve. Perché non lasciarsi tentare? Luna e Mercurio favoriscono contatti, esperienze, iniziative e amicizie nuove. Un buon consiglio: tenete d’occhio la salute per non somatizzare un momento critico in amore. Solo chi sa aspettare il giusto momento per agire potrà essere felice. Se potete, fate qualcosa di curioso.

Scorpione - Importanti scelte da fare. Secondo l'oroscopo di domani, avrete vantaggi e privilegi nel lavoro e nel sociale, come anche in amore e nelle amicizie. Proprio da questa ultime riceverete spunti per vivere in serenità la serata. Momenti di tenerezza con il partner vi risolleveranno l’anima e il cuore: se negli ultimi tempi la vostra vita affettiva è stata messa alla prova, adesso è giunta l'ora di cambiare marcia.

Preparatevi a fare scelte di vita interessanti.

Previsioni zodiacali di lunedì 18 maggio

Sagittario - Sentite il bisogno di fare cose nuove e stimolanti, di cambiare stile di vita che è diventato un po’ troppo noioso e scontato. Sentite anche la necessità di rendere più viva, profonda e appassionante l’intesa col partner, soprattutto sotto il profilo erotico. Cosa aspettate? Se in questo periodo avete una marcia in più, parte del merito è dei pianeti in transito nei segni amici. Troverete soluzioni: meditate su ogni problema e, attivandovi con coraggio e dinamismo, otterrete più di quanto avevate in agenda. Successi vistosi in campo sociale.

Capricorno - L'oroscopo del giorno invita a godersi una giornata brillante e produttiva, d’alto rendimento intellettuale e ricca di sorprese.

Viaggiate con parsimonia, allargate la cerchia delle conoscenze, inseritevi in nuovi ambienti, pianificate un progetto lavorativo. E il settore affettivo? Sarà un trionfo di romanticismo, un festival di tenerezze, di emozioni a getto continuo. La Luna è capricciosa ma non è il caso di preoccuparsi, sono previsti miglioramenti a breve. Nel lavoro dovrete fare i conti con persone più sciolte e decise di voi.

Acquario - La parola d’ordine di questo giorno? Decisione! Sappiate essere determinati nell’affrontare le situazioni e non date corda a chi, fingendosi vostro amico, vuole in realtà solo mettere il naso nei vostri affari. Venere protegge l’amore e garantisce momenti di grande trasporto affettivo ed erotico a chi è felicemente in coppia.

Il barometro dell’amore dunque segnala cielo limpido e situazione stabile in ogni momento.

Pesci - L'oroscopo di lunedì 18 maggio suggerisce di dare ascolto al proprio intuito. Questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti. Se lavorate per conto vostro, anche la fortuna sarà dalla vostra parte e potrete concludere ottimi affari. E in amore? Sentirete forte il bisogno di nuove esperienze. La Luna, in transito in un segno amico, segnala umore brillante e programmi divertenti da condividere.