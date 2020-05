Nuovo appuntamento astrologico con l'oroscopo del 22 maggio, sempre pronto a valutare il probabile andamento del quinto giorno della settimana in corso. Curiosi di sapere come sarà la giornata per il vostro segno zodiacale? Per i Gemelli si prospetta un mese di compleanno favorevole. Giornata gradevole per i nativi del Leone. Segno per segno, l’astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe. Forse ci sono tensioni in famiglia, con il partner oppure sul luogo di lavoro.

Per alcuni di voi potrebbe trattarsi solo di un progetto che non riesce a prendere quota. Non prendetevela con voi stessi e con le persone che lavorano a stretto contatto con voi. È un vero peccato sprecare energie sfogando la rabbia con il mondo intero. Pensate a come reagire e recuperare il terreno perso. Con l’aiuto di qualche buona occasione ce la farete.

Toro – Si prospetta un periodo davvero strano. Sentite il bisogno di fare qualcosa mai fatto in vita vostra, la vostra testa è piena di progetti validi che però non riuscite a realizzare perché vi fate prendere dall'ansia e dalla rabbia. Forse siete circondati da familiari e colleghi piuttosto ignoranti, che non perdono l’occasione per denigrare i vostri pensieri.

L'oroscopo raccomanda calma e sangue freddo, avete bisogno di lucidità per perseguire i vostri sogni.

Gemelli – Tenetevi pronti a vivere momenti inaspettati in parecchi settori della vita, questo vostro mese di compleanno si prospetta particolarmente favorevole. Se ci sono ancora rancori in sospeso in famiglia, fate passare questo venerdì e poi cercate di risolverli.

In ogni settore non rimanete inoperosi, soprattutto davanti alle occasioni imperdibili, quindi impegnatevi e datevi da fare per realizzare tutto quello che vi sta a cuore.

Previsioni di venerdì 22 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo controverso per le questioni familiari e personali. Siete molto irritabili, pessimisti e parecchio nervosi.

D’altronde, dopo un periodo di lockdown avete anche le vostre ragioni. Tuttavia, riflettete bene sul da farsi perché rimuginare sulle vicende accadute in passato non vi aiuterà di certo a risolverle. Sforzatevi di sorridere, solo così potete sopportare meglio la quotidianità e trovare una soluzione per ogni problema.

Leone – Vivacità, voglia di divertimento, tante novità inaspettate potrebbero riguardare un po' tutti i settori della vita. Vi aspettano tre giornate particolarmente gradevoli, potreste fare nuove amicizie, introdurvi in ambienti sociali diversi, trovare un nuovo accordo con la famiglia, dopo un lungo periodo di tensioni e polemiche. Insomma, saranno 72 ore da non dimenticare.

Vergine – Si prospetta un venerdì pieno di contraddizioni.

Spaziate tra momenti di serenità a momenti di alta tensione. Questioni economiche e familiari sono protagonisti di questa giornata. Non perdete occasioni per rimproverare a un vostro familiare una scelta sbagliata oppure, qualcuno vi rinfaccia tutti gli errori commessi fino ad adesso. Se volete stare in pace con voi stessi, allora adottare la filosofia del ‘Vivi e lascia vivere’.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questo venerdì potrebbe riservarvi sorprese inaspettate, qualche battibecco potrebbe mettere sottosopra il vostro umore. In ogni caso, non preoccupatevi perché avete dalla vostra parte diplomazia e astuzia per affrontare diverse questioni. Vi divertirete, sarete affascinanti e simpatici.

Se ci sono questioni familiari ancora in sospeso, non alzate i toni, altrimenti rischiate di scatenare un grande vespaio.

Scorpione – Tendete ad essere ironici e quasi sarcastici. In questo caso, è meglio tenere a freno la lingua biforcuta, altrimenti rischiate davvero di sollevare un polverone con una delle vostre osservazioni acute e pungenti. Anche se avete ragione, trovate un modo diverso di farlo notare. Ci sono modi e modi di spiegare determinate faccende. Questa situazione potrebbe presentarsi anche sul lavoro, quindi vi conviene tenere la bocca chiusa.

Sagittario – Avete una grande voglia di divertimento, fare nuove conoscenze, partire e fare le ore piccole. Anche se in apparenza siete sereni, ci sono ombre che turbano la vostra quiete e che appesantiscono il clima in famiglia o in amore.

Si tratta di questioni che potete risolvere facilmente, solo se non vi impuntate e non vi dimostrate sfuggenti e superficiali.

L'oroscopo di venerdì 22 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno - Questo venerdì potrebbe ingigantire eventuali tensioni già esistenti in famiglia, quindi questa non sarà una giornata serena per i rapporti con parenti e le relazioni d’amore. L’Oroscopo consiglia di evitare discussioni, perché c’è il rischio di degenerare in battaglie verbali. Rilassatevi più che potete e cercate di essere superiori ad alcune persone.

Acquario – Le preoccupazioni di questo periodo, che probabilmente riguardano la famiglia o il denaro, potrebbero incidere sulla vostra voglia di staccare la spina.

Avete trascorso momenti carichi di tensione e state facendo di tutto per lasciare alle spalle quel periodo di lockdown. Socializzare, chiacchierare e passeggiare, sono tutti elementi utili per allentare la presa. Per un momento, dimenticate i problemi.

Pesci – Questa giornata di venerdì non inizia in maniera idilliaca, infatti, è caratterizzata da qualche tensione, strascichi di una situazione familiare oppure economica, che non accenna a risolversi. Non avete nulla da temere, presto avrete l’opportunità di dare una grande svolta alla vostra esistenza. Dovete aspettare ancora un po' di tempo, ma intanto già da fine mese il cielo vi offrirà momenti piacevoli, sereni e pieni d’amore.