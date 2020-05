L'Oroscopo di giovedì 28 maggio punta un riflettore sull'entrata di Luna in Leone che garantisce generosità, ma rende anche tutti i simboli zodiacali di fuoco molto autoritari sia in ambito professionale che in campo sentimentale. Marte e Nettuno in Pesci elargiscono sensibilità e dinamismo per progredire al meglio.

Luna in Leone nell'oroscopo di giovedì

Ariete: la posizione di Luna in Leone risulta favorevole, anche se sprigiona un desiderio di accentrare molto le attenzioni. Siete desiderosi di ricevere conferme in amore e gli astri dai Gemelli le garantiscono poiché favoriscono anche la comunicazione in due.

Il lavoro è in ripresa, quindi approfittatene.

Toro: attenzione a Luna in quadratura che può rendere le sensazioni amorose incerte e voi troppo esitanti nei confronti delle nuove opportunità sentimentali. Occhio a non perdere delle occasioni importanti poiché troppo presi da un eccessivo nervosismo. In ambito lavorativo dovete rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati sperati.

Gemelli: l'influsso lunare dal Leone si miscela agli astri presenti nel segno, regalando sensazioni più empatiche e profonde. Siete molto ricettivi e aperti a una comunicazione sia emotiva che razionale. L'astro d'argento vi rende più propensi a portare avanti i progetti con determinazione, contrastando un Marte che tende a innervosire gli affetti.

Ottimi risultati sono raggiunti in amore.

Cancro: Plutone in opposizione con Giove può causare scoraggiamento nei confronti dell'amore ma cercate di contrastare il tutto senza avvilirvi. La vicinanza di Mercurio e Venere esorta ad attuare un flirt strategico per conquistare una persona a voi molto cara.

Attenzione ad alcune complicazioni in campo lavorativo.

Leone: Luna entra nel segno e rende affettuosi e autoritari al tempo stesso. Questa luna è generosa e magnanima, ma può rendervi quasi morbosi in amore. Voi single avete buone opportunità di conoscere nuove persone interessanti.

Vergine: siate più comprensivi in amore, sia che siate in coppia che single e approfondite le novità amorose con maggiore slancio e facendovi sentire presenti.

Forse non riuscite a esprimere con le parole ciò che provate per la persona amata, ma maggiori attenzioni sono di sicuro gradite. In ambito lavorativo prendete in mano il timone di una situazione che crea attrito.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la comunicazione prende il volo con Luna favorevole dal Leone e Mercurio dai Gemelli che aprono a un dialogo produttivo per l'amore. Siete più consapevoli delle sensazioni che provate, onesti e sinceri con voi stessi e con gli altri. In ambito lavorativo, utilizzate questa comunicazione per migliorare i rapporti professionali.

Scorpione: non date ascolto ad alcuni pettegolezzi che cercano di produrre zizzania nei rapporti amorosi.

Seguite ciò che consiglia il cuore, solo così riuscirete a prendere le decisioni giuste poiché ispirate da un intuito spiccato che mai vi abbandona. Alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno risulta benefico e garantisce tanto senso pratico. Siate più perseveranti e organizzatevi al meglio sia sul lavoro che in amore.

Capricorno: finalmente l'astro d'argento ha rotto l'opposizione e l'amore è in ripresa, affrontate le situazioni con maggiore forza d'animo. Non siate pigri e cogliete al volo alcune opportunità inscenate da un sorprendente Urano posizionato in Toro. Attenzione ad alcune uscite monetarie che producono malumore.

Acquario: Luna agisce in opposizione e forse siete troppo orgogliosi e individualisti nei confronti dell'amore.

Tendete a isolarvi in amore e vedete tutto nero, ma non temete poiché a breve la situazione migliorerà e potrete agire più lucidamente. Ricordate poi che gli astri dai Gemelli fanno il tifo per voi e contrastano il tutto producendo vitalità e novità da sfruttare in anche in ambito lavorativo.

Pesci: bando alla disperazione, risollevatevi dalle avversità lavorative, procedendo spediti verso le mete ambite. Cercate di affrontare le avversità con maggiore calma: tutto può andare nel verso giusto. In amore, siate più aperti all'ascolto delle esigenze della persona amata.