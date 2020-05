L'oroscopo del 3 maggio è pronto a rivelare che cosa potrebbe accadere nell'ultimo giorno di questa settimana. I segni dello Scorpione e del Capricorno iniziano a sentire i primi effetti di questi mesi di lockdown, specialmente nel campo dell'amore. In primo piano, l'astrologia della giornata di domenica e le predizioni astrali per il secondo gruppo zodiacale, ovvero da Bilancia a Pesci.

Oroscopo del giorno: Bilancia, Scorpione

Bilancia – In amore, se volete andare d'accordo con la persona amata dovete sforzarvi nella comunicazione, impegnarvi a costruire qualcosa anche attraverso i gesti e non bisogna dare tutto per scontato.

È davvero gratificante poter esprimere in piena libertà i vostri progetti lavorativi, senza aver intorno persone che vi tarpino le ali perché gelose del vostro lavoro. Nei prossimi giorni avete qualche possibilità in più di divertirvi e non è cosa da poco in questo periodo di lockdown.

Scorpione – Assegnare dei compiti all'interno della coppia potrebbe non essere la soluzione migliore per non bisticciare più con il vostro partner. Se divideste i compiti ci sarebbe sempre qualcosa di imperfetto che potreste notare nell'attività del vostro partner, solo per il gusto di litigare o lamentarvi.

Dovete cambiare modo di fare e non soltanto per chi vi sta vicino. Chi ha perso un lavoro da poco a causa del lockdown, non dovrebbe buttarsi giù ma mettersi subito alla ricerca di un nuovo impiego. Presto avrete l'occasione per dimostrare qualcosa agli altri e a voi stessi.

Previsioni zodiacali del 3 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – In campo sentimentale dovete usare la linea morbida invece del pugno duro o muso lungo.

Secondo questo oroscopo, essere zerbini è un comportamento errato! Esiste una via di mezzo che mette d’accordo sia voi che la vostra dolce metà. In campo lavorativo è importante recuperare il tempo perduto, non per colpa vostra ma per gli eventi tristi accaduti in questi due mesi di lockdown. Potete, tuttavia, tirare un sospiro di sollievo e andare dritti per la vostra strada, un po' più sicuri del percorso che avete intrapreso prima della pandemia.

Capricorno – Alcuni rapporti messi a dura prova dal lockdown potrebbero subire una lieve frattura. Altri rapporti, invece, usciranno da questo tunnel più forti che mai. Maggio sarà un mese da ricordare ma anche da dimenticare. Molti di voi, a breve torneranno a lavorare, altri invece si metteranno subito alla ricerca di un nuovo lavoro che possa soddisfare le loro esigenze e anche quelle della famiglia. Se la vita vi mette altri ostacoli, voi senza esitare li dovete scavalcare.

Astrologia della giornata di domenica 3 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – Anche nelle coppie ben collaudate potrebbero esserci dei piccoli problemi legati al vostro modo di essere un po’ farfalloni.

Potreste dare spago alle persone sbagliate, scatenando l’ira funesta del partner, il quale tenterà invano di richiamarvi all'ordine, mentre voi vorreste solo divertirvi. In campo lavorativo dovete credere fortemente in voi stessi, dovete partecipare a qualsiasi contest, anche senza aspettarvi nulla in cambio. Non mancheranno le occasioni per stringere rapporti solidi.

Pesci – Le relazioni che hanno preso il volo da qualche tempo potrebbero subire una brusca frenata dovuta dalle insicurezze che non riuscite e non volete superare. Tuttavia, recitando la parte dei più deboli non otterrete ciò che volete, ossia il rispetto e la considerazione, in quanto verrete sempre etichettate come persone piagnucolose.

In campo professionale, non fatevi scappare certe occasioni, anche perché saranno le uniche dopo mesi di lockdown. L'oroscopo raccomanda di essere lucidi e razionali di fronte alle scelte di un certo spessore.