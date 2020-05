Un cielo ricco di speranze e opportunità protegge il Capricorno durante il mese di maggio. I potenti raggi del Sole, incrociati con quelli di Giove, Mercurio, Urano e Nettuno lasciano presagire la buona riuscita di tutti gli obiettivi posti dal segno. Sia in amore, che in ambito lavorativo gli astri vi proteggono e vi danno una marcia in più. È un buon momento anche per quanto riguarda la salute e il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare. Le cure e i trattamenti iniziati durante questo mese porteranno ottimi riscontri.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo di maggio 2020 per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per il Capricorno

Amore: gli astri proteggono il segno e lo tengono al sicuro con i propri raggi calorosi. È un momento interessante per la sfera sentimentale e i rapporti di coppia, c’è serenità, armonia e tanta passionalità. Le stelle favoriscono i progetti che nascono durante questo mese, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di matrimonio o di avere un figlio.

La positività degli astri riguarda anche la sfera familiare dove è possibile superare le tensioni nate durante i giorni precedenti, anche a causa della forzata convivenza, e ritrovare un dialogo costruttivo e che tenga in considerazione le esigenza di tutti. È importante infatti che il Capricorno impari ad esercitare con saggezza il potere che deriva dalle stelle, amministrandolo per il bene di tutti, e non solo di se stesso.

Lavoro: l’oroscopo di maggio 2020 lascia presagire delle giornate vantaggiose e produttive per quanto riguarda la sfera lavorativa. È un buon momento per avanzare una proposta o presentare un progetto. Il Capricorno può trarre beneficio dai cambi lunari, previsti per il 2,3,16,20 e 21, che sbloccano i meccanismi della sfera pratica, abbreviano i percorsi burocratici, semplificano la realizzazione dei progetti e aiutando coloro i quali sono alla ricerca di un impiego.

Gli astri consigliano cautela, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con soci o colleghi. Il consiglio è quello di non ostentate il successo raggiunto, evitando dunque di diventare oggetto di invidia e polemiche. Sono favoriti anche gli studenti e i giovani.

Salute: come anticipato, quello di maggio 2020 è un mese interessante. Il Capricorno vive un buon momento di recupero per quanto riguarda il fisico, ritrovando energie, grinta e vitalità. È il periodo ideale per dedicarsi alla cura del corpo e della mente, praticando attività sportiva e concedendosi qualche momento tutto per se. Giove consiglia di tenere sotto controllo il peso, per qualcuno potrebbe essere necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici al fine di migliorare la propria condizione.