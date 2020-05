Le previsioni della settimana prossima, quella che andrà da lunedì 18 a domenica 24 maggio rivelano buoni propositi per quasi tutti i segni zodiacali, in particolar modo per l'Ariete, la Vergine e il Toro mentre qualche piccola eccezione riguarderà il segno zodiacale della Bilancia e del Leone che avranno una settimana decisamente più impegnativa. Novità per il Capricorno, qualche complicazione per il Sagittario. Scopriamo in dettaglio cosa si riserverà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima.

Previsioni astrali settimanali dal 18 al 24 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete: Luna promettente.

Nella prossima settimana sarete accompagnati da una buona energia positiva. In aumento anche la vostra creatività e le vostre ispirazioni: una buona occasione per rispolverare qualche vostra vecchia passione artistica come la musica o l'arte oppure riprendere un hobby che avete messo da parte per molto tempo.

Toro: mantenete il vostro ottimismo alto. La ripresa non è facile tuttavia potrete contare sulla vostra perseveranza e sul vostro spirito di iniziativa. Nella prossima settimana potrebbero esserci delle buone opportunità per voi. Meglio non farvele scappare.

Gemelli: dopo un lungo periodo di attesa, siete finalmente pronti a ripartire, ma non del tutto: dovrete prima cercare di capire meglio qual è la vostra situazione attuale per poi iniziare a fare eventuali progetti per il futuro.

La settimana a venire sarà bene cercare di mantenere una certa prudenza e cominciare a fare le cose un poco alla volta.

Cancro: dovrete cercare di riprendere i vostri spazi. Il tempo da dedicare alla vostra famiglia o al lavoro è importante ma non dimenticate che anche voi avete bisogno dei vostri momenti.

Un buon consiglio sarà quello di ritagliare un po' di tempo tra un impegno e l'altro e dedicarlo a ciò che più vi piace fare oppure al vostro relax.

Oroscopo della prossima settimana: da Leone a Sagittario

Leone: lunedì e martedì potrebbero essere delle giornate un po' impegnative soprattutto nell'ambito professionale, per chi ha già riaperto la propria attività.

Fortunatamente, verso giovedì, vedrete un imminente cambiamento che forse vi porterà dei buoni auspici.

Vergine: cercate di rimanere con i piedi per terra ed evitate di costruire castelli in aria. Fare importanti progetti è bene, ma avere delle aspettative fuori dalla vostra portata non portano decisamente a buone conclusioni. Venere vi accompagnerà nell'arco della prossima settimana, sarete pieni di grinta, sfruttatela per dare il meglio di voi stessi.

Bilancia: settimana impegnativa per le coppie della Bilancia. Necessitate di chiarire alcuni argomenti importanti e forse riuscirete a risolvere anche i piccoli litigi. Riuscire a comprendere le necessità del vostro partner non è sempre facile ma potrete comunque impegnarvi a trovare un punto d'incontro che vada bene per entrambi.

Scorpione: non sempre siete disposti ad accettare delle condizioni diverse rispetto a quelle che avete precedentemente stabilito. Dovrete cercare di considerare anche i punti di vista degli altri. Tutti hanno delle esigenze diverse e, in base alle circostanze, dovete accantonare un po' le vostre e capire quelle altrui, soprattutto se si tratta di un vostro familiare.

Sagittario: settimana poco promettente per il segno del Sagittario. Marte non sarà a vostro favore e questo influenzerà negativamente le vostre giornate. A partire da martedì potrebbe esserci qualche piccolo intoppo che richiederà la vostra attenzione, rallentando la vostra giornata. Il fine settimana si prospetterà tranquillo.

Previsioni zodiacali per la settimana dal 18 al 24 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete rimasti per troppo tempo in attesa di cambiamenti. Ebbene, con molta probabilità, nella prossima settimana potrebbe esserci qualche novità in arrivo che vi farà ricredere sulle vostre aspettative.

Acquario: le vostre giornate risultano spesso spente e prive di tono. Avete la necessità di riprendere le vostre attività di svago e di staccare dalla monotonia. Purtroppo la nostra situazione attuale non permette di fare delle uscite straordinarie ma potrete comunque riorganizzare le vostre serate ad esempio con dei passatempi piacevoli da fare insieme alla vostra famiglia.

Pesci: settimana incerta per il segno zodiacale dei Pesci.

Alcune faccende devono essere risolte al più presto, prolungare ulteriormente i tempi non è sicuramente un buon modo di risolvere le vostre questioni. Questioni anche dal punto di vista sentimentale, il vostro partner potrebbe necessitare di una maggiore attenzione. Cercate di rendevi più disponibili e aperti al dialogo.