L'oroscopo del weekend dall'8 al 10 maggio approfondirà la presenza di Luna dapprima in Scorpione, poi in Sagittario. Passionalità, magnetismo e voglia di libertà si alterneranno in maniera dinamica e molto sensibile nelle previsioni astrali segno per segno. Complice anche la presenza di Saturno e Marte in Acquario che elargiranno tanta ambizione per non far perdere di vista gli obiettivi da concretizzare.

Astri e oroscopo del weekend di maggio

Ariete: avete le idee ben chiare su cosa desiderate dall'amore e Saturno insieme a Marte dall'Acquario, rendono le sensazioni più implacabili e ambiziose.

La volontà di riuscire sarà molto spiccata e Mercurio garantirà belle sorprese a voi single. Sabato e domenica potrete ampliare la mente a 360°, vivendo le emozioni in maniera più dinamica e libera.

Toro: solo venerdì Luna agirà in opposizione, facendovi mettere sulla difensiva in amore e rischierete di proiettare all'esterno un senso di insicurezza prodotto anche da un Marte in quadratura molto ipercritico nel confronti dell'amore. La nuova posizione di Luna in Sagittario sabato e domenica quasi sfiderà a vivere l'amore con maggiore apertura mentale.

Gemelli: buono l'autocontrollo impartito dagli astri presenti in Acquario che garantiranno una buona resistenza e la volontà di portare avanti i progetti con coraggio, supportando anche sforzi prolungati. Tempo al tempo quindi, poiché ciò che seminerete adesso darà i suoi frutti in un futuro non molto lontano.

Cancro: via libera all'amore per voi single, che potrete usufruire venerdì di una Luna molto sensuale e di Venere in posizione favorevole.

Dovrete lasciare alle spalle ciò che ha fatto soffrire e progredire nel presente contrastando disguidi e confusione impartiti dagli astri in opposizione dal Capricorno.

Leone: attenzione alla giornata di venerdì che risulterà un po' tesa per i sentimenti e voi sarete piuttosto irascibili con Luna e Marte in dissonanza. Ma non dovrete temere più del dovuto poiché l'astro d'argento sabato e domenica sarà dalla vostra parte e vi renderà più fiduciosi in voi stessi e avventurosi in amore.

Vergine: Mercurio dal Toro avvierà un dialogo costruttivo per l'amore e un flirt molto utile per far approfondire nuove conoscenze a voi single. Luna sarà dalla vostra parte venerdì e garantirà la soluzione giusta a qualsiasi complicazione amorosa, mentre domenica potreste assumere un atteggiamento indolente che sfocerà nell'arroganza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune contraddizioni e mille imprevisti terranno lontana una persona che vi vuole bene. Dovrete cercare di prendere alcune decisioni risolutive per la vostra vita e Saturno e Marte dall'Acquario riusciranno a fare affrontare il tutto con determinazione e coraggio.

Scorpione: la passionalità diventerà eccessiva con Marte in quadratura a Luna nel segno venerdì. Potreste essere risentiti con il partner e vedere le nuove conoscenze come "prede amorose" da conquistare, vivendo il tutto come una sfida. Giove e Nettuno cercheranno di riequilibrare il tutto con la sensibilità e un maggiore ottimismo.

Sagittario: Luna entrerà nel segno sabato e domenica, rendendovi vivaci e più indipendenti. Voi in coppia avrete bisogno di maggiore spazio da dedicare solo a voi, mentre i single apriranno gli orizzonti mentali a 360° approfondendo nuove avventure in maniera più dinamica.

Capricorno: Luna illuminerà le sensazioni nascoste e in sinergia con Plutone avvierà una rigenerazione fortunata per l'amore. Dovrete attingere al buon senso innato in voi, illuminando le situazioni amorose con la ragionevolezza. Solo così riuscirete a capire quali emozioni provate per una persona a voi speciale.

Acquario: Luna in quadratura a inizio weekend potrebbe creare qualche tensione, potrebbe farvi sentire abbandonati e farvi fare magari scelte avventate. Cercate di arginare anche una certa difficoltà nel comunicare con le persone a cui tenete, magari un consiglio sarebbe utile in questo momento.

Luna diventerà complice nelle giornate di sabato e domenica.

Pesci: Luna sarà dalla vostra parte venerdì e sprigionerà sensazioni magnetiche. Così potrete scrutare in profondità a caccia di sensazioni celate in fondo al cuore, svolgendo un lavoro rigenerante benefico per l'amore. Attenzione a una Luna in quadratura domenica che potrebbe rendervi indolenti e produrre scarso impegno nel concretizzare i sogni tenuti nel cassetto.