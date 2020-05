La settimana inizia alla grande per i Gemelli, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno. Il pianeta al contrario, affiancato agli influssi contrastanti di Marte in Pesci, potrebbe ostacolare il Leone. Momento sottotono per la Vergine, soprattutto per il fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 11 a domenica 17 maggio 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: grazie agli influssi di Mercurio in Gemelli la settimana inizia con un buon recupero fisico per il segno.

Le giornate centrali si riveleranno impegnative per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la gestione della casa e delle finanze, muovetevi con cautela. Weekend romantico e passionale.

Toro: l’oroscopo della settimana lascia presagire una settimana interessante. Mercurio affarista aiuta in ambito lavorativo e dona una marcia in più a chi vuole concludere una vendita o un affare. Anche Marte è in posizione amica e lascia presagire delle giornate passionali in amore. Bene il fisico.

Gemelli: la settimana inizia alla grande con Mercurio che entra nel segno, ma già a partire dalla giornata di mercoledì 13 l’opposizione di Marte potrebbe ostacolarvi. Dal punto di vista fisico potrebbero essere delle giornate sottotono, potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico.

Weekend di recupero.

Cancro: le stelle spingono il segno a fare un po’ di sana introspezione, per riordinare i pensieri. Marte in posizione amica aiuta a recuperare dal punto di vista fisico, energia e voglia di fare non mancano e aiutano ad occuparsi al meglio delle questioni pratiche e lavorative.

Fine settimana romantico.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose. Si inizia con Mercurio in posizione amica che aiuta a trovare dei chiarimenti a coloro i quali durante le giornate precedenti hanno avuto delle discussioni in amore o in famiglia. Anche in ambito lavorativo c’è un buon recupero, al contrario il fisico potrebbe riservare dei momenti sottotono.

Vergine: si preannuncia una settimana faticosa e alquanto agitata per il segno che si scontra con l’opposizione di Marte e Mercurio. Sono giornate stancanti dal punto di vista fisico ma anche mentale, in cui le discussioni potrebbero nascere facilmente tanto in amore quanto in famiglia. Leggero recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Bilancia: le stelle lasciano presagire una settimana allegra e spensierata grazie a Mercurio in posizione vantaggiosa. Marte pratico vi favorisce per quanto riguarda il lavoro, ma anche l’amore dove si riaccende la passione. Sessualità in crescita.

Scorpione: durante le prossime giornate i nativi del segno potranno fare affidamento sul favore di Marte e Mercurio, sono giornate vantaggiose sotto tutti i punti di vista.

Tuttavia è necessario risolvere alcune problematiche nate in precedenza, questo potrebbe causare un po’ di nervosismo ma è necessario per trovare la vera tranquillità.

Sagittario: l’oroscopo della settimana consigli cautela, con Mercurio in posizione ambigua e Marte contro è meglio agire con prudenza ed evitare di sfidare la sorte. Le stelle consigliano di limitare le spese superflue e prestare maggior attenzione alle questioni bancarie e legali. Il weekend porta un po’ di serenità.

Capricorno: la settimana inizia con una grande energia, la voglia di fare non manca e grazie a Mercurio in ottimo aspetto si possono ottenere buoni risultati in ambito lavorativo. Con l’avvicinarsi del weekend potrete abbandonarvi alla spensieratezza, dedicarvi alle persone care e riscoprire la passione con il partner.

Acquario: sono giornate vantaggiose e positive, con Mercurio allegro e Marte in buona aspetto. È un momento di recupero in ambito lavorativo, ideale per chi è alla ricerca di soluzioni o nuove sfide. In amore c’è serenità e armonia e non manca la passione. Leggeri contrasti in famiglia. Bene il fisico.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose a causa di Mercurio in posizione contraria. Continuano dunque i contrasti in famiglia e anche in ambito lavorativo potrebbe essere un momento sottotono, durante il quale è meglio non esporsi. Bene l’amore. Attenzione al fisico. Meglio il weekend.