Il mese di maggio inizia con la Luna all’Ultimo Quarto, dunque le prime settimane potrebbero rendere i nati sotto il segno dell’Acquario ansiosi, confusi e disorientati. Potrebbero esserci stati dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera privata o professionale durante i mesi precedenti e qualcuno non si è ancora abituato alla nuova realtà. La seconda metà del mese lascia invece presagire un cielo molto più limpido, Marte viene in soccorso al segno, il Sole raggiunge i Gemelli e il 22 si forma la vostra Luna Piena personale.

Dunque la fine del mese si rivela positiva per l’amore e la sfera lavorativa, anche se potrebbero nascere dei momenti di stanchezza e spossatezza per quanto riguarda il fisico. Approfondiamo di seguito l’oroscopo di maggio 2020 per il segno l’Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per l'Acquario

Amore: il mese di maggio inizia con dei momenti sottotono per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. In famiglia potrebbero esserci stati dei cambiamenti all’inizio dell’anno, genitori che hanno visto i figli lasciare il nido familiare per costruirsi una propria vita e ancora non si sono abituati a questa ritrovata "intimità” o una coppia fresca di matrimonio alla ricerca di un figlio che ancora non è arrivato.

Alcuni elementi dunque potrebbero farvi vivere un inizio mese faticoso, non privo di preoccupazioni e cattivi pensieri, ma già da giorno 11 Mercurio diventa leggero e ispira pensieri positivi. Il 22 si forma poi la vostra personale Luna Piena, il mese si conclude dunque nei migliori dei modi. All’interno dei rapporti di coppia torna la serenità e l’armonia, anche la passione si riaccende.

Lavoro: l’oroscopo di maggio 2020 consiglia cautela per quanto riguarda la sfera pratica e l’ambito lavorativo.

Secondo il presagio delle stelle sarebbe bene agire con prudenza, soprattutto nel caso di nuovi contratti o nuove trattative. Saturno ha il compito di rendervi selettivi, allontanando la fretta, che come risaputo è una cattiva consigliera, preferendo la pazienza e aiutandovi a ponderare le proprie scelte, attraverso un percorso di maturazione. Tra il 7 e il 14 maggio Marte potrebbe cercare di insinuarsi nelle vostre giornate, cercando di ostacolarvi, ma riuscirete a raggirarlo e superare le problematiche.

Salute: come anticipato il cielo di maggio lascia presagire un mese di alti e bassi in cui si può ottenere molto, ma durante il quale non mancheranno i momenti sottotono e gli stress. Nonostante le buone stelle che proteggono l’Acquario, i raggi del Sole stancano il segno, aumentando l’ansia. Particolarmente faticose si potrebbero rivelare le giornate tra il 7 e il 14 maggio, quando qualcuno potrebbe incappare in contratture muscolari, torcicollo e dolori alla schiena.