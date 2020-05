Il 12 maggio sul piano astrologico sarà una giornata positiva per lo Scorpione, riscaldato dai caldi raggi del Sole che portano energia e vitalità. L'Acquario riscopre la propria vena romantica e può dedicarsi con serenità al partner e all'amore. Sarà eergica la Vergine.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, martedì 12 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 12 maggio da Ariete a Pesci

Ariete: la settimana è iniziata con gli influssi vantaggiosi di Mercurio, che anche durante questa giornata può ottenere interessanti successi in ambito lavorativo.

È un buon momento per gli affari e le trattative.

Toro: è un buon momento per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Tuttavia durante questa giornata c’è una forte desiderio di evasione e novità. Cercate di soddisfare questo desiderio facendo dello sport all'aperto o una passeggiata. Serenità in amore.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 12 maggio lascia presagire una giornata impegnativa, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica, dove potrebbero esserci delle questioni finanziarie o bancarie di cui occuparsi. Cercare di non agire di impulso, meglio prendersi il tempo necessario e ragionare con attenzione. Bene l’amore, sono giornate di grande passione.

Cancro: il segno fa fatica a carburare durante questa nuova settimana.

Durante la giornata di domani potreste sentirvi confusi e incapaci di distinguere tra fantasia e realtà. Lasciatevi aiutare da chi vi vuole bene e magari concedetevi un po’ di riposo. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Leone: il consiglio delle stelle per la giornata di martedì 12 maggio è quello di stare alla larga da liti e discussioni, meglio cercare di contrattare o di mediare in caso di situazioni legali.

Serenità in amore. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: è una giornata interessante, energica e positiva per il segno. In amore, così come in ambito lavorativo avrete una marcia in più. Qualcuno potrebbe avviare delle nuove collaborazioni o gettare le basi di progetti futuri. Armonia in amore e in ambito familiare.

Bilancia: è una giornata serena e spensierata in cui ci si può dedicare con serenità all'amore e al partner. In ambito lavorativo non mancano le idee e i buoni progetti, al contrario in famiglia porterebbero nascere delle discussioni. Particolarmente faticose potrebbero rivelarsi i rapporti tra genitori e figli.

Scorpione: i caldi raggi del Sole vi aiutano a ricaricare le energie e il buonumore. L’oroscopo di martedì 13 maggio lascia presagire una giornata interessante te, ideale per trovare dei chiarimenti in amore o in famiglia, ma anche per ottenere qualcosa in più sul lavoro o per dedicarsi delle cure e delle attenzioni speciali.

Sagittario: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di muoversi con cautela, soprattutto per quanto riguarda l sfera economica e finanziaria.

Non è il momento ideale per cimentarsi con qualcosa di nuovo o avviare delle trattative. Bene il fisico.

Capricorno: durante questa giornata i nativi del segno potranno ottenere molto, le stelle proteggono il Capricorno e lo avvantaggiano tanto in amore quanto nel lavoro. È il momento ideale per avanzare una proposta o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Acquario: un cielo romantico e passionale si riflette sul segno. Le stelle lasciano presagire una giornata intensa ed emozionante, ideale per organizzare qualcosa di speciale per voi e il partner. Ottima la forma fisica. Alti e bassi nel lavoro.

Pesci: l’oroscopo di martedì 12 aprile lascia presagire una giornata faticosa. Continuano infatti i contrasti e le discussioni in ambito familiare, soprattutto con genitori o fratelli.

É un momento faticoso per il fisico, potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico. Bene la sfera lavorativa.