Le previsioni astrali del 20 maggio rendono evidenti alcune mosse legate all'aspetto sentimentale dei single e di coloro che vivono una relazione. In particolare il Capricorno potrebbe trascorrere una bella giornata con il proprio partner, mentre lo Scorpione potrebbe ricevere una bella sorpresa e innamorarsi. La Vergine dovrebbe attraversa un momento poco sereno all'interno della coppia.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di comprendere le reali intenzioni del vostro partner, siate sempre un po' guardinghi. Se siete single cercate di vedere con ottimismo il futuro e non rattristatevi troppo.

Toro: la vostra relazione sentimentale non sta facendo grandi passi in avanti, fate alcune deduzioni logiche. I single avranno delle buone opportunità, sfruttatele e non siate timorosi.

Gemelli: alcune persone potrebbero minare la tranquillità del vostro rapporto di coppia, intervenite con fermezza. I cuori solitari non potrebbero ritenere prioritario il loro status sentimentale.

Cancro: non tirate troppo la corda, il partner è paziente ma fino a un certo punto e non ama molto i fraintendimenti. Se state cercando l'amore potreste avere una piacevole sorpresa.

Leone: il vostro rapporto di coppia vi potrebbe sorprendere positivamente: siate ottimisti e credete in voi stessi. I single potrebbero non avere i risultati sperati dopo un corteggiamento.

Vergine: state attraversando un momento poco tranquillo, il vostro partner non sembra voler risolvere alcune situazioni spinose. Non drammatizzate, se siete ancora single vuol dire che non è arrivato il momento giusto.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate più coerenti e non pensate che la persona amata sia perennemente permissiva: prendetevi le vostre responsabilità.

Se siete cuori solitari non dovreste avere troppi problemi a fare nuove conoscenze.

Scorpione: la relazione sentimentale potrebbe toccare dei momenti veramente felici, come difficilmente vi è accaduto in passato. L'amore sta per arrivare, scrollatevi di dosso la voglia di essere single e tutto accadrà molto presto.

Sagittario: prendete in mano la situazione e chiarite alcune cose con la vostra dolce metà, potrebbe essere una svolta per la vostra unione. I single avranno una giornata a dir poco entusiasmante.

Capricorno: bella giornata per l'amore di coppia, cercate di sfruttarla al massimo e non date troppe cose per scontato. I cuori solitari potrebbero vivere un momento non troppo felice.

Acquario: la vostra relazione è in netto miglioramento, continuate così e alla lunga i vostri buoni propositi pagheranno. Ascoltate il vostro cuore e cercate di aprire le porte all'amore, il vostro status di single potrebbe cambiare presto.

Pesci: non siate troppo pessimisti, tutti i rapporti di coppia hanno dei momenti poco felici, basta volerli risolvere seriamente.

Se siete single cercate di rimanere con i piedi per terra.