L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 25 al 31 maggio approfondirà in particolare l'entrata di Luna in Cancro, Leone e Vergine. L'astro d'argento sprigionerà un modo di amare più sensibile, pretendendo anche conferme in amore. Il tutto sarà rafforzato dal transito di Mercurio in Cancro che aprirà a un dialogo costruttivo.

Mercurio in Gemelli nell'oroscopo dell'amore

Ariete: Luna agirà in quadratura a inizio settimana e forse sarete un po' malinconici e nostalgici. In vostro aiuto ci saranno Sole e Urano che regaleranno maggiore grinta e vitalità, per affrontare il tutto con maggiore dinamismo. Attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare equivoci in coppia.

Toro: l'astro d'argento risulterà benefico nei vostri riguardi nelle giornate di lunedì e martedì, diffondendo sensazioni più profonde e poetiche. Così riuscirete a contenere l'energia dirompente di Urano che cercherà sempre nuovi stimoli, poiché caricato da un Marte molto sensuale dai Pesci. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì un po' tese per i sentimenti.

Gemelli: Venere e Sole nel segno cercheranno di produrre pace e serenità in coppia, contrastando Marte in quadratura che potrebbe produrre critiche nei vostri riguardi. Ma non prendetevela più di tanto, valutate il tutto con maggiore attenzione mettendovi anche in discussione se necessario. Saturno regalerà sempre una certa determinazione.

Cancro: Luna diventerà vostra complice nelle giornate di lunedì e martedì, sprigionando sensazioni romantiche e profonde. Vorrete vivere splendidi momenti con maggiore intimità, beneficiando di una grande sintonia da approfondire nel focolare domestico. Anche la comunicazione in coppia diventerà più spiccata da venerdì in poi.

Leone: Saturno impigrirà sempre un po' gli affetti poiché in opposizione, ma gli altri astri brilleranno per voi garantendo una nuova energia, tutta da investire nella storia amorosa per progredire. Luna entrerà nel segno giovedì ma attenzione a non essere troppo autoritari nei confronti della persona amata.

Vergine: buono l'inizio settimana con Luna in cancro che garantirà sensazioni romantiche e sarete molto protettivi e più comprensivi nei confronti della persona amata. Marte cercherà sempre di innervosire un po' gli affetti, ma finalmente venerdì Mercurio romperà la dissonanza e avvierà un dialogo costruttivo, in alcuni casi anche chiarificatore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la quadratura di Luna a inizio settimana risulterà capricciosa per i sentimenti e voi molto instabili nei confronti dell'amore. Ma potrete contare su Venere e Sole che riscalderanno i cuori, illuminando alcune decisioni che potrebbero essere risolutive per la relazione a due.

Scorpione: ricercherete maggiore comfort in famiglia poiché influenzati da una Luna in Cancro capace di garantire splendidi momenti in coppia.

Sarete molto intuitivi in amore e farete le mosse giuste, quelle capaci di sbloccare anche alcune situazioni lasciate in sospeso. Mercurio sarà benefico da venerdì in poi, quindi via libera all'approfondimento di un dialogo che rafforzerà l'amore.

Sagittario: a metà settimana il satellite notturno sarà in Leone e sarete più magnanimi e generosi nell'elargire amore. Ma attenzione a non lasciarvi prendere sempre da un istinto ribelle che quasi vi sfiderà a dominare il partner o ad accentrare tutte le attenzioni su di voi. Marte potrebbe produrre tensioni e nervosismi.

Capricorno: la settimana inizierà in maniera alquanto tesa a causa di Luna in opposizione che potrebbe produrre nervosismo in coppia.

Ma dovrete cercare di analizzare al meglio le situazioni, magari i vostri dubbi potrebbero essere infondati. Giove, Plutone, Marte e Nettuno saranno vostri alleati e garantiranno un modo di amare più profondo, sensibile e disarmante.

Acquario: qualcosa dal passato tornerà a infastidirvi, ma dovrete cercare di superare il tutto con un'introspezione profonda avviata da Plutone e Giove molto vicini a voi. Solo così riuscirete a facilitare un cambiamento produttivo per la relazione a due.

Pesci: il dialogo diventerà più fantasioso e profondo grazie a Mercurio in Cancro che darà il via a splendide effusioni verbali. Riuscirete a trovare le parole giuste per far capire al partner i sentimenti che provate.

Complice anche Luna, lunedì che elargirà splendide sensazioni sognanti e romantiche. Attenzione alla giornata di domenica un po' tesa per i sentimenti.