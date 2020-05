L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 21 maggio approfondisce la congiunzione astrale di Sole, Venere e Mercurio in Gemelli che favorisce i segni zodiacali di Aria. Essi diventano molto loquaci e comunicativi, vivendo l'amore in maniera molto entusiasmante e cercando di avere la meglio selezionando le parole giuste, quelle che fanno concretizzare i sogni e rigirare le situazioni a proprio vantaggio. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche per tutti.

Sole in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: la vostra capacità verbale è alle stelle e affascinate il partner, trovando le parole giuste al momento giusto.

La combinazione astrale di Sole, Venere e Mercurio dai Gemelli fa sì che siate frenetici nei confronti dell'amore, sia fisicamente che psicologicamente poiché desiderosi di concretizzare i vostri desideri a tutti i costi, anche a discapito del partner se necessario.

Toro: c'è grande tensione emotiva con Luna e Urano in congiunzione che in coppia sprigionano una mancanza di discernimento che non fa tollerare le mezze misure. Così partite in quarta nel portare avanti le vostre idee, anche in modo impetuoso e imprudente pur di rivoluzionare la solita routine in maniera eccitante.

Gemelli: siete più aperti a vivere la relazione in modo leggero e armonioso, contando sulla presenza degli astri che esortano ad analizzare la situazione con maggiore intuizione e intelligenza.

Marte e Nettuno dai Pesci stringono una quadratura astrale che mette alla prova la vostra pazienza, quasi sfidandovi a contenere un atteggiamento troppo pretenzioso nei confronti del partner.

Cancro: sono previsti successi in amore. Concretizzate un'unione più stabile poiché gli astri sono favorevoli e garantiscono l'armonia nel rapporto a due.

Plutone in opposizione cerca di introdurre dubbi e insicurezze, facilmente superabili attingendo a una maggiore convinzione nelle proprie idee.

Leone: in coppia non siate testardi e non vivete le sensazioni in maniera troppo possessiva. Luna e Urano in quadratura sprigionano un'insofferenza che può trovare la sua valvola di sfogo nella gelosia.

Ma il Sole, Venere e Mercurio vegliano sulla relazione a due e cercano di mitigare il tutto con una maggiore apertura al dialogo.

Vergine: cercate di non trascurare il partner anche se siete presi da molteplici impegni lavorativi. Ricordate che lui/lei ha bisogno di voi e non approfondendo l'intesa a due, rischiate di compromettere il tutto facilitando malumori e tensioni. Gli astri in quadratura dai Gemelli possono confondere un po' le idee, quindi non date peso ai consigli altrui che risultano infondati.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete più elastici e adattabili agli eventi di coppia, grazie a Sole e gli altri pianeti presenti in Gemelli che fanno girare le situazioni a vostro favore con una maestria unica.

Siete quindi molto astuti e trovate le parole giuste per affascinare il partner con una grande capacità verbale, ma attenzione a non lasciare trasparire un atteggiamento troppo polemico.

Scorpione: attenzione a non essere troppo contraddittori in coppia, ostinandovi nel portare vanti le vostre idee a tutti i costi. C'è una certa eccentricità provocata da Urano e Sole in opposizione che evita qualsiasi tipo di diplomazia, producendo un modo di fare ribelle e molto provocatorio.

Sagittario: siete un po' affaticati da Sole e Marte in quadratura che possono causare una certa apatia o comunque produrre un comportamento altalenante nei confronti dell'amore. Ma la vostra espansività non vi abbandona mai, così riuscite a contrastare anche qualche tensione di Venere in quadratura, facendo affidamento sul vostro sentimento autentico.

Capricorno: alcune evoluzioni sono avviate da Plutone e Giove che risultano in sinergia con Urano e Luna. Così riuscite a chiudere vecchi condizionamenti ormai obsoleti, per lasciare campo libero a nuovi inizi più fortunati. Buona l'intesa in coppia che diventa più marcata e sensuale con Marte benefico dai Pesci.

Acquario: siete più diligenti e premurosi nei confronti del partner, che apprezza questo vostro atteggiamento più costruttivo e comprensivo. Le energie interiori sono in armonia tra loro grazie al trigono benefico di Saturno e Sole che veglia sugli affetti e fa sì che camminiate con la persona amata condividendo gli stessi ideali.

Pesci: cercate di scaricare le energie accumulate dalla quadratura di Marte con Sole in Gemelli.

Forse incamerate troppe energie discordanti e volete concretizzare i desideri con un atteggiamento troppo impulsivo. Invece occorre procedere con prudenza e meticolosità, valutando il tutto a 360° e trovando le soluzioni giuste e di ovvia realizzazione.