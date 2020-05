L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 19 maggio approfondisce il transito della Luna in Ariete che rende l'amore molto impetuoso e passionale. L'astro d'argento sprigiona un modo di aprirsi ai sentimenti molto istintivo e immediato, tanto che anche i Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone tendono a desiderare di ottenere "tutto e subito" sprigionando un'impazienza troppo frettolosa. E gli altri segni? Di seguito approfondiamo per tutti le previsioni astrali.

Luna in Ariete nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la Luna nel segno tende a produrre grande dinamismo e desiderio in coppia. Tendete a ottenere "tutto subito", vivendo l'amore con immediatezza e passionalità.

L'affettività diventa impulsiva anche grazie a Marte che sprigiona tanto sex-appeal. Mercurio garantisce una buona espressione verbale dei sentimenti.

Toro: rafforzate le vostre sicurezze sentimentali contando sull'aiuto benevolo di Sole e Urano nel segno. Anche Plutone, Giove, Nettuno e Marte vi assistono puntando un riflettore sull'affettività e consigliando di liberarvi dall'ansia per vivere il rapporto in modo più sereno e costruttivo.

Gemelli: il ritmo della comunicazione in due si accelera, grazie a Mercurio che intreccia i suoi influssi benefici con la Luna in Ariete. Apritevi a una comunicazione costruttiva per l'amore e se avete qualche problema nel rapporto a due, questo è il momento giusto per chiarire.

Anche Venere mitiga il tutto con un modo di amare brillante e intelligente.

Cancro: la possessività nei confronti del partner diventa istintiva e molto immediata a causa di Luna in Ariete che può consigliare veri e propri "colpi di testa" per far concretizzare i sogni amorosi. Partite a razzo nel prendere alcune decisioni impulsive, ma attenzione poi a no essere inconcludenti.

Leone: non fuggite dalle responsabilità che vi toccano e non cercate di essere troppo dominanti in coppia. Piuttosto apritevi a un dialogo costruttivo con la persona amata, che in alcuni casi risulta chiarificatore per sbloccare alcune situazioni lasciate in sospeso.

Vergine: c'è qualche tensione in amore ed è conferita da Venere e Mercurio in quadratura dai Gemelli.

Dubbi e incertezze fanno capolino della mente, ma magari basta parlarne con il partner e capire che sono pensieri negativi infondati. Plutone e Giove sorridono all'amore dal Capricorno, che diventa più introspettivo e fortunato.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione alla Luna che rema contro poiché in opposizione dall'Ariete. Potreste essere alquanto capricciosi e nervosi, anche perché Plutone in dissonanza mette l'amore alle corde e quasi sfida ad avviare un'introspezione interiore che fa capire bene i sentimenti che provate per il partner.

Scorpione: attenzione a contenere un senso di insoddisfazione causato da Sole e Urano in opposizione che spingono ad assumere un atteggiamento ribelle in coppia.

Siete alla ricerca della vostra identità e a volte il partner soffoca o siete desiderosi di affermare i vostri spazi con maggiore spirito indipendente.

Sagittario: ultrasensibili con gli astri in dissonanza dai Pesci, siete coinvolgenti ma tendete a salvaguardare la vostra interiorità anche arrivando a manipolare inconsapevolmente la persona amata per arginare un'eccessiva emotività che crea dei vuoti interiori. L'amore viene vissuto in modo molto passionale, anche se tendete a vivere più gli istinti fisici che quelli sentimentali.

Capricorno: la Luna quasi costringe a guardare dentro voi stessi, trovando le risposte che cercate. Attenzione quindi a non lasciarvi travolgere da vere e proprie lotte emotive, poiché troppo presi da un eccessivo senso del dovere in coppia.

Marte in compenso è dalla vostra parte e garantisce dinamismo e fascino.

Acquario: buono l'influsso di Luna dall'Ariete che regala coraggio nel portare avanti i progetti relativi alla relazione a due. Il passato può sopraggiungere nel presente e farvi approfondire alcune situazioni lasciate in sospeso. utilizzate gli insegnamenti ricevuti per costruire in maniera più consapevole, senza assumere atteggiamenti passivi in amore.

Pesci: selezionate bene le parole da pronunciare con la persona amata poiché Mercurio agisce in dissonanza e può causare malintesi. Non siate caparbi e approfondite con slancio questo cammino amoroso che garantisce belle sensazioni emotive. Marte nel segno rafforza lo charme e un sexappeal molto sensibile.