L'Oroscopo di giovedì 21 maggio analizza l'entrata di Sole in Gemelli che rende le sensazioni più curiose, aperte ed entusiasmanti. Una carica intellettiva lambisce tutti i segni zodiacali di Aria che si aprono all'amore in maniera più razionale e serena, mentre Luna dal Toro illumina la sfera emotiva di tutti i simboli zodiacali di Terra, rivoluzionando in maniera imprevedibile il tutto e avviando cambiamenti costruttivi per tutte le sfere vitali. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Toro nell'oroscopo di giovedì

Ariete: una nuova fase vitale si apre e racchiude in sé il benefico effetto di Sole, Mercurio e Venere dai Gemelli.

Siete molto aperti al dialogo e pronti a dichiarare i sentimenti che provate alla persona amata. L'astro diurno illumina le sensazioni, riscaldandole e infondendo un nuovo entusiasmo. Buone prospettive si aprono anche in campo lavorativo.

Toro: Luna nel segno sprigiona sensazioni più profonde e acuisce un bisogno di conferme in amore. Avete bisogno di maggiore sicurezza e Sole illumina le storie avviate, riscaldando i cuori anche di voi single. Si prevedono delle novità in campo sentimentale e anche la sfera lavorativa assume più spessore. Sono previsti guadagni per voi.

Gemelli: benvenuto Sole nel segno che va a congiungersi con Venere e Mercurio, garantendo un modo di amare più curioso e brillante.

Affrontate le situazioni con maggiore serenità e avviate un'introspezione profonda e intelligente, valutando le situazioni a 360° anche in campo professionale. Sono previste belle sorprese per voi single.

Cancro: l'influenza di Luna in Toro lambisce anche voi e siete desiderosi di beneficiare di maggiore stabilità, vivendo gli affetti familiari in maniera più profonda e soddisfacente.

Attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti della persona amata e voi single potete investire una nuova vitalità nella sfera sentimentale, poiché favoriti da Mercurio, Venere e Sole che brillano dai Gemelli. Alti e bassi sul lavoro.

Leone: buona la presenza di Sole in Gemelli che garantisce simpatia e charme.

Apritevi a un flirt entusiasmante voi single e ottenete successo poiché Mercurio preannuncia piacevoli sorprese per voi. I Leone in coppia devono vivere gli affetti in maniera più leggera e frizzante, senza lasciarsi influenzare da Saturno in opposizione che cerca di rendere il tutto molto rigido, dettando legge anche in campo lavorativo.

Vergine: la posizione di Luna in Toro risulta benefica per voi anche se punta un riflettore su cambiamenti ed evoluzioni in grado di sprigionare veri e propri tumulti emotivi. Alcuni imprevisti giungono inattesi a movimentare la sfera affettiva, ma gli effetti sono sorprendenti e positivi. Attenzione solo a Sole in quadratura che rende incostanti sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole diventa vostro alleato poiché posizionato in Gemelli e insieme agli altri astri presenti nel segno, dà il via all'approfondimento delle sensazioni a due. Ricevete una vigorosa spinta al dialogo che risulta benefica per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. Sul lavoro ottenete i giusti riconoscimenti per i vostri meriti.

Scorpione: attenzione all'opposizione di Luna dal Toro che crea nervosismo e scatti d'ira inattesi. Magari cercate di celare il tutto nella vostra interiorità, ma occhio a non esplodere come un vulcano. Sole dai Gemelli quasi sfida a rendere l'amore più sereno e brillante, introducendo un pizzico d'ironia che non guasta mai.

Problemi in campo lavorativo.

Sagittario: Saturno dall'Acquario esorta alla pazienza sia in amore che in campo professionale. Quindi siate più comprensivi e non partite in quarta facendo valere a forza le vostre idee. Piuttosto ampliate gli orizzonti mentali e analizzate le situazioni a 360°, trovando un compromesso equo per tutti.

Capricorno: ricevete apprezzamenti dai colleghi per l'operato svolto in campo lavorativo. In amore Mercurio, Venere e Sole quasi sfidano a fare di più per concretizzare i desideri tenuti nel cassetto. Via libera allo spirito d'iniziativa e all'intraprendenza, basta rinviare oltre.

Acquario: Saturno incrocia le sue energie con Sole che non risulta più in dissonanza e finalmente questo transito fortunato fa fare progressi in tutte le sfere vitali.

State gettando le fondamenta ora per ottenere successo in un futuro non molto lontano. Incanalate al meglio le energie, senza sciuparle e investendole per progredire in tutte le sfere vitali.

Pesci: sono previsti bei momenti dolci in amore per voi in coppia e voi single dovete aprirvi di più al dialogo, magari approfondendo alcune conoscenze che non avevate considerato in passato. Marte in quadratura a Sole quasi mette alla prova la vostra pazienza, introducendo difficoltà e imprevisti sul lavoro. Ma una maggiore diplomazia è in grado di arginare un atteggiamento troppo polemico.