L'Oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per la Bilancia, che può beneficiare degli influssi positivi dei pianeti e ritrovare la voglia di abbandonarsi all'amore. E' un momento faticoso per i Pesci per quanto riguarda il fisico, ma anche per lo Scorpione, che potrebbe pagare i conti di errori commessi in passato. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani, martedì 5 maggio 2020, per tutti i segni con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 5 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove potrebbero sbloccarsi situazioni interessanti. Recupero in amore.

Toro: in amore torna il sereno e anche in ambito lavorativo le stelle vi sorridono. Tuttavia durante questa giornata potreste sentirvi fuori forma, distratti e poco partecipativi. Evitate la nascita di nuove polemiche.

Gemelli: con Venere nel segno fino ad agosto continua l'ondata di positività in amore.

Sono 24 ore cariche di passione e romanticismo, ideali per organizzare una cenetta romantica. bene gli affari.

Cancro: l'oroscopo del 5 maggio lascia presagire una giornata faticosa, soprattutto in ambito familiare dove potrebbero nascere dei contrasti nel rapporto con i figli o il coniuge. Cercate di non portare il nervosismo privato sul lavoro o rischiate di accendere polemiche inutili.

Leone: questa giornata potrebbe rendervi ansiosi di concludere una trattativa, una vendita o un acquisto.

Le stelle consigliano di evitare le scelte improvvise, meglio lasciarsi consigliare da una persona di fiducia. Sessualità in crescita.

Vergine: l'oroscopo del 5 maggio lascia presagire una giornata ricca di energia e vitalità per il segno. E' un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa e anche in amore è possibile trovare dei chiarimenti, se le giornate precedenti hanno portato alla nascita di contrasti e malumori.

Bilancia: durante questa giornata potrete sfoderare tutto il vostro fascino, vi sentite leggeri, spensierati ed energici. E' una giornata interessante per i sentimenti, anche per chi desidera avvicinarsi alla persona dei sogni. Soddisfazioni nel lavoro.

Scorpione: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di prendersi un momento per se e rimuginare sui recenti avvenimenti. Potrebbero esserci delle questioni da risolvere, soprattutto per quanto la sfera lavorativa e l'ambito legale. Recupero in amore.

Sagittario: con l'allentamento delle misure restrittive e la possibilità di rincontrare le persone care e gli amici più stretti i nativi del segno ritrovano il buon umore e l'ottimismo.

E' l'inizio di giornate vantaggiose e cariche di energia in cui si può ottenere molto.

Capricorno: l'oroscopo del 5 maggio lascia presagire un vantaggioso recupero fisico. La grinta e il buon umore ritrovato permetteranno di chiarire i conflitti nati in amore o in famiglia e di ritrovare la concentrazione in ambito lavorativo.

Acquario: durante le prossime 24 ore i nativi del segno non potranno resistere al potente richiamo dell'amore. C'è romanticismo e passione all'interno dei rapporti di coppia e qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro. Attenzione al fisico.

Pesci: questa giornata potrebbe portare alla nascita di contrasti in amore e in ambito lavorativo.

Le stelle consigliano diplomazia, evitate di cadere in provocazioni o di fomentare discussioni. Alti e bassi per il fisico.